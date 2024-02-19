ДРОТАВЕРИН (DROTAVERINUM) Діюча речовина
чинить спазмолітичну дію на гладку мускулатуру шляхом пригнічення дії ферменту фосфодіестерази ІV (ФДЕ ІV), що спричиняє збільшення концентрації цАМФ і, завдяки інактивації легкого ланцюжка кінази міозину (MLCK), призводить до розслаблення гладкого м’яза.
з лікувальною метою при: спазмах гладкої мускулатури, пов’язаних із захворюваннями біліарного тракту (холецистолітіаз, холангіолітіаз, холецистит, перихолецистит, холангіт, папіліт); спазмах гладкої мускулатури при захворюваннях сечового тракту: нефролітіазі, уретеролітіазі, пієліті, циститі, тенезмах сечового міхура; як допоміжне лікування при: спазмах гладкої мускулатури ШКТ (виразкова хвороба шлунка та ДПК, гастрит, кардіо- та/або пілороспазм, ентерит, коліт, спастичний коліт із запором і с-м подразненого кишечнику, що супроводжується метеоризмом; головний біль напруження; при гінекологічних захворюваннях (дисменорея).
табл: дорослі: середня доза 120-240 мг/добу за 2-3 прийоми; дітям: 6-12 років - МДД 80 мг (за 2 прийоми); старше 12 років - МДД 160 мг (за 2-4 прийоми); р-н для ін’єкц.: середня добова доза для дорослих 40-240 мг (за 1-3 окремих введення) в/м; при г. коліках у дорослих хворих із каменями у сечових або жовчних шляхах - 40-80 мг в/в; супозитоторії ректальні: для дорослих і дітей віком від 12 років - по 1 супозиторію 2 р/добу; тривалість лікування лікар визначає індивідуально.
гіперчутливість до препарату (особливо до метабісульфіту натрію); підвищена чутливість до натрію дисульфіту; тяжка печінкова, ниркова або СН (с-м малого серцевого викиду); дефіцит лактази, галактоземія або с-м мальабсорбції глюкози-галактози; годування груддю; дитячий вік.
АР: ангіоневротичний набряк, кропив‘янка, висипання, свербіж, гіперемія шкіри, пропасниця, озноб, підвищення t° тіла, слабкість; прискорене серцебиття, артеріальна гіпотензія; головний біль, запаморочення, безсоння; нудота, запор, блювання; місцеві реакції у місці введення ін‘єкції.