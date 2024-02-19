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Активні речовини — “Д”ДРОТАВЕРИН (DROTAVERINUM)

ДРОТАВЕРИН (DROTAVERINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 30 препаратів
Но-Шпа® розчин для ін'єкцій, 40 мг, ампула, 2 мл, № 25; Опелла Хелскеа Україна
Но-Шпа® Розчин для ін'єкцій, 40 мг, ампула, 2 мл, № 25 Опелла Хелскеа Україна
В 1244 аптеках
від 361,24 грн
Ціни в аптеках
Но-Шпа® таблетки, 40 мг, контейнер дозуючий, № 60; Опелла Хелскеа Україна
Но-Шпа® Таблетки, 40 мг, контейнер дозуючий, № 60 Опелла Хелскеа Україна
В 1190 аптеках
від 169,57 грн
Ціни в аптеках
Но-Шпа® таблетки, 40 мг, флакон, № 100; Опелла Хелскеа Україна
Но-Шпа® Таблетки, 40 мг, флакон, № 100 Опелла Хелскеа Україна
В 1175 аптеках
від 262,20 грн
Ціни в аптеках
Но-Шпа® таблетки, 40 мг, блістер, № 24; Опелла Хелскеа Україна
Но-Шпа® Таблетки, 40 мг, блістер, № 24 Опелла Хелскеа Україна
В 1118 аптеках
від 86,90 грн
Ціни в аптеках
Но-Шпа® форте таблетки, 80 мг, блістер, № 24; Опелла Хелскеа Україна
Но-Шпа® форте Таблетки, 80 мг, блістер, № 24 Опелла Хелскеа Україна
В 1074 аптеках
від 105,80 грн
Ціни в аптеках
Дротаверин-Дарниця таблетки, 40 мг, контурна чарункова упаковка, № 30; Дарниця ФФ
Дротаверин-Дарниця Таблетки, 40 мг, контурна чарункова упаковка, № 30 Дарниця ФФ
В 861 аптеці
від 54,33 грн
Ціни в аптеках
Дротаверин-Дарниця розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Дарниця ФФ
Дротаверин-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Дарниця ФФ
В 770 аптеках
від 60,00 грн
Ціни в аптеках
Но-Шпа® форте таблетки, 80 мг, блістер, № 10; Опелла Хелскеа Україна
Но-Шпа® форте Таблетки, 80 мг, блістер, № 10 Опелла Хелскеа Україна
В 750 аптеках
від 51,18 грн
Ціни в аптеках
Дротаверин таблетки, 40 мг, блістер, № 30; Київмедпрепарат
Дротаверин Таблетки, 40 мг, блістер, № 30 Київмедпрепарат
В 641 аптеці
від 56,84 грн
Ціни в аптеках
Дротаверин-Дарниця таблетки, 40 мг, контурна чарункова упаковка, № 20; Дарниця ФФ
Дротаверин-Дарниця Таблетки, 40 мг, контурна чарункова упаковка, № 20 Дарниця ФФ
В 550 аптеках
від 39,13 грн
Ціни в аптеках
Но-Х-Ша® супозиторії ректальні, 0,04 г, блістер, № 10; Лекхім-Харків
Но-Х-Ша® Супозиторії ректальні, 0,04 г, блістер, № 10 Лекхім-Харків
В 355 аптеках
від 53,33 грн
Ціни в аптеках
Дротаверину Гідрохлорид таблетки, 40 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Лубнифарм
Дротаверину Гідрохлорид Таблетки, 40 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Лубнифарм
В 187 аптеках
від 37,50 грн
Ціни в аптеках
Ніспазм Форте® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг, № 20; Мібе Україна
Ніспазм Форте® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 80 мг, № 20 Мібе Україна
В 163 аптеках
від 108,00 грн
Ціни в аптеках
Дротаверину Гідрохлорид таблетки, 40 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; Лубнифарм
Дротаверину Гідрохлорид Таблетки, 40 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 Лубнифарм
В 143 аптеках
від 33,40 грн
Ціни в аптеках
Но-Х-Ша® таблетки, 0,04 г, блістер, № 30; Лекхім-Харків
Но-Х-Ша® Таблетки, 0,04 г, блістер, № 30 Лекхім-Харків
В 133 аптеках
від 43,30 грн
Ціни в аптеках
Но-Х-Ша® розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; Лекхім-Харків
Но-Х-Ша® Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 Лекхім-Харків
В 70 аптеках
від 24,17 грн
Ціни в аптеках
Но-Х-Ша® форте таблетки, 0,08 г, контурна чарункова упаковка, № 30; Лекхім-Харків
Но-Х-Ша® форте Таблетки, 0,08 г, контурна чарункова упаковка, № 30 Лекхім-Харків
В 29 аптеках
від 66,06 грн
Ціни в аптеках
Дротаверин Форте таблетки, 80 мг, блістер у коробці, № 20; Здоров'я ФК
Дротаверин Форте Таблетки, 80 мг, блістер у коробці, № 20 Здоров'я ФК
В 25 аптеках
від 37,70 грн
Ціни в аптеках
Дротаверин таблетки, 40 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 30; Київмедпрепарат
Дротаверин Таблетки, 40 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 30 Київмедпрепарат
В 15 аптеках
від 68,90 грн
Ціни в аптеках
Но-Шпа® Комфорт таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 24; Опелла Хелскеа Україна
Но-Шпа® Комфорт Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 24 Опелла Хелскеа Україна
В 14 аптеках
від 90,00 грн
Ціни в аптеках
Дротаверину Гідрохлорид таблетки, 40 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Лубнифарм
Дротаверину Гідрохлорид Таблетки, 40 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Лубнифарм
В 9 аптеках
від 36,36 грн
Ціни в аптеках
Дротаверин таблетки, 40 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Дротаверин Таблетки, 40 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 9 аптеках
від 25,13 грн
Ціни в аптеках
Дротаверин таблетки, 40 мг, блістер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 30; Київмедпрепарат
Дротаверин Таблетки, 40 мг, блістер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 30 Київмедпрепарат
В 9 аптеках
від 75,00 грн
Ціни в аптеках
Нохшаверин "ОЗ" розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 5; Здоров'я ФК
Нохшаверин "ОЗ" Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 5 Здоров'я ФК
В 8 аптеках
від 26,80 грн
Ціни в аптеках
Дротаверин таблетки, 0,04 г, № 20; Червона зірка
Дротаверин Таблетки, 0,04 г, № 20 Червона зірка
В 7 аптеках
від 47,28 грн
Ціни в аптеках
Дротаверин таблетки, 0,04 г, № 10; Червона зірка
Дротаверин Таблетки, 0,04 г, № 10 Червона зірка
В 1 аптеці
від 20,00 грн
Ціни в аптеках
Дротаверину Гідрохлорид таблетки, 40 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 20; Лубнифарм
Дротаверину Гідрохлорид Таблетки, 40 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 20 Лубнифарм
В 2 аптеках інших міст
від 31,00 грн
Ціни в інших містах
Дротаверин таблетки, 40 мг, блістер, № 10; Київмедпрепарат
Дротаверин Таблетки, 40 мг, блістер, № 10 Київмедпрепарат
Немає в наявності
Дротаверин-Дарниця розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Дротаверин-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
Немає в наявності
Дротаверин Форте таблетки, 80 мг, блістер у коробці, № 10; Здоров'я ФК
Дротаверин Форте Таблетки, 80 мг, блістер у коробці, № 10 Здоров'я ФК
Немає в наявності

чинить спазмолітичну дію на гладку мускулатуру шляхом пригнічення дії ферменту фосфодіестерази ІV (ФДЕ ІV), що спричиняє збільшення концентрації цАМФ і, завдяки інактивації легкого ланцюжка кінази міозину (MLCK), призводить до розслаблення гладкого м’яза.

з лікувальною метою при: спазмах гладкої мускулатури, пов’язаних із захворюваннями біліарного тракту (холецистолітіаз, холангіолітіаз, холецистит, перихолецистит, холангіт, папіліт); спазмах гладкої мускулатури при захворюваннях сечового тракту: нефролітіазі, уретеролітіазі, пієліті, циститі, тенезмах сечового міхура; як допоміжне лікування при: спазмах гладкої мускулатури ШКТ (виразкова хвороба шлунка та ДПК, гастрит, кардіо- та/або пілороспазм, ентерит, коліт, спастичний коліт із запором і с-м подразненого кишечнику, що супроводжується метеоризмом; головний біль напруження; при гінекологічних захворюваннях (дисменорея).

табл: дорослі: середня доза 120-240 мг/добу за 2-3 прийоми; дітям: 6-12 років - МДД 80 мг (за 2 прийоми); старше 12 років - МДД 160 мг (за 2-4 прийоми); р-н для ін’єкц.: середня добова доза для дорослих 40-240 мг (за 1-3 окремих введення) в/м; при г. коліках у дорослих хворих із каменями у сечових або жовчних шляхах - 40-80 мг в/в; супозитоторії ректальні: для дорослих і дітей віком від 12 років - по 1 супозиторію 2 р/добу; тривалість лікування лікар визначає індивідуально.

гіперчутливість до препарату (особливо до метабісульфіту натрію); підвищена чутливість до натрію дисульфіту; тяжка печінкова, ниркова або СН (с-м малого серцевого викиду); дефіцит лактази, галактоземія або с-м мальабсорбції глюкози-галактози; годування груддю; дитячий вік.

АР: ангіоневротичний набряк, кропив‘янка, висипання, свербіж, гіперемія шкіри, пропасниця, озноб, підвищення t° тіла, слабкість; прискорене серцебиття, артеріальна гіпотензія; головний біль, запаморочення, безсоння; нудота, запор, блювання; місцеві реакції у місці введення ін‘єкції.