Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняРідиниРозчини для промивання, зрошування, лікуванняА-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙЦіни в аптеках

А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл, №1 - Львів (484621) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
437,66
Економія: -45,21 грн
392,45 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
361,71 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
426,22
Економія: -65,99 грн
360,23 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
363,36 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
421,99
Економія: -52,57 грн
369,42 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
383,00 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
385,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
351,28 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
601,80
Економія: -232,40 грн
369,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
392,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
448,99
Економія: -79,57 грн
369,42 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
383,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
378,86
Економія: -29,58 грн
349,28 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
601,80
Економія: -232,40 грн
369,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
392,50 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
412,99
Економія: -43,57 грн
369,42 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
484,99
Економія: -115,57 грн
369,42 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
433,99
Економія: -64,57 грн
369,42 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
476,99
Економія: -107,57 грн
369,42 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
361,71 грн