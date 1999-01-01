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Труси - підгузники
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Пелюшки гігієнічні поглинаючі Essenta+
60 см х 90 см №120
Біодекс
від
1676,70
грн
в 2069 аптеках інших міст
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Пелюшки гігієнічні
90 см х 60 см компактні тм "білосніжка" №30
від
357,00
грн
в 1433 аптеках інших міст
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ПРОКЛАДКИ УРОЛОГІЧНІ TENA LADY SLIM NORMAL
№24
SCA Hygiene Products
від
126,70
грн
в 783 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ TENA PANTS PLUS NIGHT
Large (l) №12
Ессіті Україна
від
362,11
грн
в 779 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ TENA PANTS PLUS NIGHT
Medium (m) №12
Ессіті Україна
від
322,48
грн
в 758 аптеках
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ПРОКЛАДКИ УРОЛОГІЧНІ TENA LADY MAXI NIGHT
№12
від
147,60
грн
в 753 аптеках
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Прокладки урологічні "TENA Lady Slim Extra"
№20
Essity Operations Hoogezand B.V.
від
147,60
грн
в 735 аптеках
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ПРОКЛАДКИ УРОЛОГІЧНІ SENI LADY
Super №15
Torunskie ZMO
від
125,65
грн
в 726 аптеках
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Прокладки урологічні Tena Lady Slim Mini Plus
№16
Ессіті Україна
від
67,46
грн
в 724 аптеках
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Прокладки урологічні "TENA Lady Slim Extra Plus"
№16
Essity Operations Hoogezand B.V.
від
132,40
грн
в 715 аптеках
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ПРОКЛАДКИ УРОЛОГІЧНІ TENA LADY SLIM NORMAL
№12
SCA Hygiene Products
від
65,90
грн
в 698 аптеках
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Труси-підгузки для дорослих TENA Pants Plus
Розмір l №14
Ессіті Україна
від
345,04
грн
в 677 аптеках
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Труси-підгузки для дорослих TENA Pants Plus
Розмір m №14
Ессіті Україна
від
311,66
грн
в 674 аптеках
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ПРОКЛАДКИ УРОЛОГІЧНІ TENA LADY SLIM ULTRA MINI
№28
від
76,80
грн
в 633 аптеках
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ПРОКЛАДКИ УРОЛОГІЧНІ SENI LADY
Plus №15
Torunskie ZMO
від
143,00
грн
в 629 аптеках
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Прокладки урологічні "TENA Lady Slim Extra"
№10
Essity Operations Hoogezand B.V.
від
73,70
грн
в 616 аптеках
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ПЕЛЮШКИ ГІГІЄНІЧНІ SENI SOFT SUPER
90 х 60 см №30
Torunskie ZMO
від
540,05
грн
в 613 аптеках
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Прокладки урологічні SENI LADY SLIM
Normal №20
Белла-Трейд
від
92,70
грн
в 608 аптеках
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Труси-підгузки для дорослих TENA Pants Plus
Розмір xl №12
Ессіті Україна
від
413,70
грн
в 603 аптеках
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Труси-підгузки для дорослих TENA Lady Pants Plus
Розмір m кремові №9
Essity Hygiene and Health
від
184,10
грн
в 595 аптеках
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Форма випуску
(17477)
0,5 краплі
0,6 м х 100 м
0,6 х 100 м перфорац.
0,7 м х 1 м
00421/0421
05050
05167/5167
1 крапля
1 м х 1,4 м
1 х 1,3 м
1,5 краплі
120 х 80 см
12060
12070
13171, фланець 40 мм
13181, фланець 50 мм
13191, фланець 60 мм
1758, відкритий, прозорий
180 х 120 см
180 х 140 см
180 х 160 см
19-64 мм
2 капли
2 м х 1,4 м
2 х 1,3 м
2/780, прозора
210 х 120 см
210 х 160 см
21804
25 м.п. х 1м
3 краплі
3,5 краплі
31/209
31/406
31/418
35/207
35/208
4/112
4/407
4/416
40 см х 60 см
40 х 60 см
401983
416719
420590
5 крапель
5062, дренаж 90 см
5125, d=25 мм
5130, d=30мм
5174, дренаж 45 см
5205
56/008, тарілка пластикова
56/009, мисочка пластикова
56/511, тренувальна Сніговичок
56/580
56/581
60 см х 100 м
60 см х 40 см
60 см х 45 см
60 см х 60 см
60 см х 80 см
60 см х 90 см
60 х 40 см
60 х 60 см
60 х 90 см
7 дней
7 крапель
73/002, L/XL
74/019
80 см х 100 м
80 см х 60 см
80 х 175 см
9 крапель
9/477, металевий
9/598, M
90 см х 170 см
90 см х 60 см
90 х 170 см
90 х 60 см
Active Medium
Active XL
Active large
CA-BT306X
Cover, 60 х 45 см
Cover, 60 х 60 см
Cover, 60 х 90 см
EASY
Economy, 60х90 см
Extra plus 60 х 90 см
Farmacia
Goo Goo
HTP025
HTP029
J2309
L
L (3)
L/XL
L0
L1
L2
L3
M
M (2)
M/L
M1
M2
M3
ORO-RELAX
ORO-RELAX GEL
OSD-F-103
OSD-QDC-300
OSD-QDC-303
PRO-B1
PT6008
PT6016
PT6028
PT6034
PT6039
Premium 5
Premium L1
Premium M1
Premium S1
Premium Slip extra plus
RD-CARE-6
RD-PRO-001-35
RD-PRO-001-40
RD-PRO-001-45
RD-PRO-002-35
RD-PRO-002-40
RD-PRO-002-45
S
S4
SCF766/00
Soft Extra Plus
Soft Extra Plus 60 х 60 см
Super Trio
TS 23
TS 26
UB 68
UB 86
X-large
XL
XL2
XLN 209 D
XLN-206
XLN-206D
XLN-209C
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XLN-209M
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junior (12-17 кг)
junior (14+ кг)
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light
maxi
maxi (9-15 кг)
maxi 4 (7-18 кг)
maxi night
medium
medium (M)
medium 73-122 см
micro
midi (6-11 кг)
mini
mini plus
normal
normal extra large
normal large
normal medium
normal night
normal plus
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overnight
plus
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premium
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super
super large
ultra mini
Вид А
Преміум клас
РС-01
РС-02
РС-03
РС-04
РС-05
РС-06
РТ 6039
РТ 6073
РТ6009
РТ6041
РТ6046
РТ6073
РТ6074
РТ6085
РТ95289
РТ95483
РТ97644
алое вера
вдкр. мішок непрозр. (1692)
відкр. мішок непроз. (1691)
відкр. мішок непрозор. (1693)
відкр. мішок непрозор. (6300)
відкр. мішок, прозор.,L (6100)
відкр. непроз. Максі
відкр. проз. Максі
відкритий
відкритий, непрозорий
відкритий, прозорий
д/доросл.
д/дівчаток
д/хлопчиків
д/чоловіків
дитячий
дитячий, відкритий, прозорий
для жінок
жіночий/чоловічий
з PP
з PP, з кришкою
з Т-краном
з вікон відкр. прозор. (12802)
з дільником
з порт.д/заб.зразка і Т-краном
з фікс. до ноги і Т-краном
з фільтром
закр. мешок непрозр. (1681)
закр. мішок непрозр. (1682)
закр. мішок непрозр. (1683)
закр.з огляд.окош.непроз.Максі
мішок відкр. непроз.
мішок відкр. непрозорий, Максі
н/ст.
на 1 день
педіатричний
пласт.з вуш. д/пояс.
пластина (1771), фланець 40 мм
пластина (1776), фланець 50 мм
пластина (1779), фланець 60 мм
пластина (46759), фланец 50 мм
пластина (46769), фланец 60 мм
пластина Convex Light Extra
пластина базова d=60 мм
пластмасове
розмір 1
розмір 2
розмір 38
розмір 4
розмір 40
розмір 42
розмір 44
розмір 5
розмір L
розмір L (100-135 см)
розмір L (100-155 см)
розмір L (75-115 см)
розмір M
розмір M (65-95 см)
розмір M (75-125 см)
розмір M (80-110 см)
розмір S
розмір XL
розмір XL (120-160 см)
розмір XL (85-140 см)
сечозбірник
стерил.
таблетниця
тип-А
універсальний
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Пакування
0.1 л
0.75 л
1 м
1.5 м
2 л
2 м
7.5 мл
20 мл
35 см
39 см
40 см
45 см
50 м
57 мм
100 мл
120 мл
125 мл
240 мл
375 мл
500 мл
750 мл
800 мл
1000 мл
1500 мл
2000 мл
10015
10025
10035
10045
10364
10365
10366
10367
11015
11025
11035
11045
15030
15570
15580
(5885)
(5985)
(13984) 40 мм
(13985) 50 мм
(13986) 60 мм
(14282)
(14283)
(17450)
(17455)
(17467)
(17500)
(17501)
(17511)
бежева
без окантовки
блакитна
білі
відкритий
дихаючі
добова
з 12 міс. 260 мл
з ручками
зелений
зелені
кольоровий
компактні
н/ст
окантована по краях тасьмою
персикові
прозр.
рожева
сині
стерил. 100 мл
стерил. 2000 мл
тижнева
тижнева, максимум
уп. інд. 2 л
уп. інд. 3 л
уп.інд. 2 м
футляр
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
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24
25
26
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30
34
35
36
40
48
50
58
60
100
120
140
180
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Виробник
21VIKT Medical Products Limited
Abena
Al Bis
Apexmed International
B. Braun Medical SAS
Beurer GmbH
CASEX Industria
Canpol
Changzhou Keheng Sanitary Product Co., Ltd.
Changzhou Shuangma Medical Devices
Chiaus (Fujian) Industrial Development
Coloplast
ConvaTec Limited
Credo-Capital Production
Drylock Technologies
EUROPROSAN S.p.А
El-Comp
Essity Hygiene and Health
Essity Operations
Essity Operations Hoogezand B.V.
Evyap Sabun
F.L. MEDICAL s.r.l.
Foshan Nanhai Kangjiantai Rehabilitation Equipment Co., Ltd.
GALMED
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
Hangzhou Haoyue Industrial Co., Ltd
Hangzhou Zhenqi Sanitary Products
Jiangsu Hao Yue Industrial
Jiangsu Kanghua ME
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Jiangsu Kangjin Medical Instrument
Jiangsu Noda Sanitary Products Co., Ltd.
Jiangsu Suyun Medical Materials
Kimberly-Clark
Kosowski
Linyi 2h Healthcare Products Co., Ltd.
Medica Project
Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co. Ltd
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Ningbo Suntem Industry & Trading
Nobel Hygiene Pvt. Ltd
OROMED Sp.z o.o.
Ontex
Paul Hartmann
Philips Consumer Lifestyle
Quanzhou Tianjiao Lady & Baby's Hygiene Supply Co., Ltd
RowLAM Sp. z o.o.
SCA Hijyen Urunleri
SCA Hygiene Products
Sevincler Saglik Urunleri San.Ve Tic.A.S.
Shaoxing Zhengde Surgical Dressing
Shenzhen Xin Ling Nan Co. Ltd
Suzhou Suning Underpad Co., Ltd.
Sword Xiantao Disposable
Torunskie ZMO
Ultra for Medical Products
Unomedical
VOGT MEDICAL
Van Oostveen Medical
Wenzhou MVM Hardware Co.,LTD.
ІЛАН ФАРМ
Ігар
Айди-Пром
Альберт-Київгума
Альфапластик
Аметрін
Аптека Гаевского
БЕЛЕМА ТРЕЙД
Белла-Трейд
Біодекс
ВОГТ МЕДІКАЛ
Виком-Трейд
Гамма
Гемопласт
Джангсу Нода Санітарі Продактс Ко., Лтд.
Допомога-I
Екобинт
ЕсСіЕй Хайджин Продактс
Ессіті Україна
Кампус Коттон Клаб
Капри-Трейд
Капрі-Трейд
Киевгума
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Одєтекс
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Ортекс-ЛТД
Полікс Групп
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
РД-ПЛАСТ
Релакс
Тетафарм
Технокомплекс
Технокомплекс Фирма
Тяньцзінь Утуо Бізнес
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
Укрмедика
ШЕНЖЕН КСИН ЛИНГ НАН
Эссити Украина
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