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09Предмети догляду за хворими

Калоприймачі
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СТОМІЧНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ "CASEX" ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ, ВІДКРИТИЙ, НЕПРОЗОРИЙ З ЕКСТРАКТОМ ALOE VERA
СТОМІЧНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ "CASEX" ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ, ВІДКРИТИЙ, НЕПРОЗОРИЙ З ЕКСТРАКТОМ ALOE VERA
Розмір вирізу 13-80 мм №15
CASEX Industria
від 1285,10 грн
в 283 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ ОДНОКОМПЛЕКТНИЙ (ІЛЕОСТОМНИЙ) STOMADRESS® PLUS
КАЛОПРИЙМАЧ ОДНОКОМПЛЕКТНИЙ (ІЛЕОСТОМНИЙ) STOMADRESS® PLUS
19-64 мм стандартний, непрозорий №30
ConvaTec Limited
від 2457,70 грн
в 283 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA FREE
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA FREE
Відкритий, прозорий (17501) розмір 12-75 мм №30
Колопласт
від 2274,93 грн
в 68 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA, ПЛАСТИНА LONG WEAR
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA, ПЛАСТИНА LONG WEAR
13181, фланець 50 мм розмір 10-45 мм №5
Колопласт
від 327,56 грн
в 50 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
Пластина (1776), фланець 50 мм розмір для вирізання 10-45 мм №5
Колопласт
від 318,45 грн
в 40 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ALTERNA POST-OP
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ALTERNA POST-OP
З віконцем, відкритий прозорий (12800) розмір 10-100 мм №6
Колопласт
від 1632,60 грн
в 35 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA FREE
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA FREE
Мішок відкритий непрозорий (13985) 50 мм №30
Колопласт
від 1870,57 грн
в 31 аптеці
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
Відкритий мішок непрозорий (1693) розмір 60 мм №30
Колопласт
від 1251,83 грн
в 27 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
Вдкритий мішок непрозрачний (1692) розмір 50 мм №30
Колопласт
від 1247,20 грн
в 27 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA, ПЛАСТИНА LONG WEAR
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA, ПЛАСТИНА LONG WEAR
13191, фланець 60 мм розмір 10-55 мм №5
Колопласт
від 351,37 грн
в 25 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA FREE
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA FREE
Мішок відкритий непрозорий (13986) 60 мм №30
Колопласт
від 1946,10 грн
в 24 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
Відкритий мішок непроз. (1691) розмір отвору 40 мм №30
Колопласт
від 971,65 грн
в 23 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA FREE
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA FREE
Мішок відкритий непрозорий (13984) 40 мм №30
Колопласт
від 1618,45 грн
в 21 аптеці
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA FREE CONVEX
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA FREE CONVEX
Відкритий (17511) розмір 15-43 мм №10
Колопласт
від 935,00 грн
в 19 аптеках інших міст
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УРОСТОМНИЙ МІШОК ALTERNA ДВОКОМПОНЕНТНИЙ
УРОСТОМНИЙ МІШОК ALTERNA ДВОКОМПОНЕНТНИЙ
1758, відкритий, прозорий 375 мл фланец 50 мм №20
Колопласт
від 1128,80 грн
в 19 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA КОНВЕКС
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA КОНВЕКС
Пластина (46759), фланец 50 мм розмір 15-33 мм №4
Колопласт
від 379,92 грн
в 17 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
Закритий мішок непрозорий (1682) розмір 50 мм №30
Колопласт
від 873,10 грн
в 17 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA, ПЛАСТИНА LONG WEAR
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA, ПЛАСТИНА LONG WEAR
13171, фланець 40 мм розмір 10-35 мм №5
Колопласт
від 256,28 грн
в 13 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
Закритий мішок непрозорий (1681) розмір отвору 40 мм №30
Колопласт
від 835,10 грн
в 13 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
Закритий мішок непрозорий (1683) розмір 60 мм №30
Колопласт
від 889,62 грн
в 13 аптеках
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