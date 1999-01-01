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Предмети догляду за хворими
Калоприймачі
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СТОМІЧНИЙ КАЛОПРИЙМАЧ "CASEX" ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ, ВІДКРИТИЙ, НЕПРОЗОРИЙ З ЕКСТРАКТОМ ALOE VERA
Розмір вирізу 13-80 мм №15
CASEX Industria
від
1285,10
грн
в 283 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ ОДНОКОМПЛЕКТНИЙ (ІЛЕОСТОМНИЙ) STOMADRESS® PLUS
19-64 мм стандартний, непрозорий №30
ConvaTec Limited
від
2457,70
грн
в 283 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA FREE
Відкритий, прозорий (17501) розмір 12-75 мм №30
Колопласт
від
2274,93
грн
в 68 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA, ПЛАСТИНА LONG WEAR
13181, фланець 50 мм розмір 10-45 мм №5
Колопласт
від
327,56
грн
в 50 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
Пластина (1776), фланець 50 мм розмір для вирізання 10-45 мм №5
Колопласт
від
318,45
грн
в 40 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ALTERNA POST-OP
З віконцем, відкритий прозорий (12800) розмір 10-100 мм №6
Колопласт
від
1632,60
грн
в 35 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA FREE
Мішок відкритий непрозорий (13985) 50 мм №30
Колопласт
від
1870,57
грн
в 31 аптеці
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
Відкритий мішок непрозорий (1693) розмір 60 мм №30
Колопласт
від
1251,83
грн
в 27 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
Вдкритий мішок непрозрачний (1692) розмір 50 мм №30
Колопласт
від
1247,20
грн
в 27 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA, ПЛАСТИНА LONG WEAR
13191, фланець 60 мм розмір 10-55 мм №5
Колопласт
від
351,37
грн
в 25 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA FREE
Мішок відкритий непрозорий (13986) 60 мм №30
Колопласт
від
1946,10
грн
в 24 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
Відкритий мішок непроз. (1691) розмір отвору 40 мм №30
Колопласт
від
971,65
грн
в 23 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA FREE
Мішок відкритий непрозорий (13984) 40 мм №30
Колопласт
від
1618,45
грн
в 21 аптеці
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA FREE CONVEX
Відкритий (17511) розмір 15-43 мм №10
Колопласт
від
935,00
грн
в 19 аптеках інших міст
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УРОСТОМНИЙ МІШОК ALTERNA ДВОКОМПОНЕНТНИЙ
1758, відкритий, прозорий 375 мл фланец 50 мм №20
Колопласт
від
1128,80
грн
в 19 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA КОНВЕКС
Пластина (46759), фланец 50 мм розмір 15-33 мм №4
Колопласт
від
379,92
грн
в 17 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
Закритий мішок непрозорий (1682) розмір 50 мм №30
Колопласт
від
873,10
грн
в 17 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA, ПЛАСТИНА LONG WEAR
13171, фланець 40 мм розмір 10-35 мм №5
Колопласт
від
256,28
грн
в 13 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
Закритий мішок непрозорий (1681) розмір отвору 40 мм №30
Колопласт
від
835,10
грн
в 13 аптеках
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КАЛОПРИЙМАЧ СТОМІЧНИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ALTERNA
Закритий мішок непрозорий (1683) розмір 60 мм №30
Колопласт
від
889,62
грн
в 13 аптеках
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Форма випуску
(17477)
13171, фланець 40 мм
13181, фланець 50 мм
13191, фланець 60 мм
1758, відкритий, прозорий
19-64 мм
416719
420590
вдкр. мішок непрозр. (1692)
відкр. мішок непроз. (1691)
відкр. мішок непрозор. (1693)
відкр. мішок непрозор. (6300)
відкр. мішок, прозор.,L (6100)
відкр. непроз. Максі
відкр. проз. Максі
відкритий
відкритий, непрозорий
відкритий, прозорий
дитячий, відкритий, прозорий
з вікон відкр. прозор. (12802)
з фільтром
закр. мешок непрозр. (1681)
закр. мішок непрозр. (1682)
закр. мішок непрозр. (1683)
закр.з огляд.окош.непроз.Максі
мішок відкр. непроз.
мішок відкр. непрозорий, Максі
пласт.з вуш. д/пояс.
пластина (1771), фланець 40 мм
пластина (1776), фланець 50 мм
пластина (1779), фланець 60 мм
пластина (46759), фланец 50 мм
пластина (46769), фланец 60 мм
пластина Convex Light Extra
пластина базова d=60 мм
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11045
15030
15570
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(5885)
(5985)
(13984) 40 мм
(13985) 50 мм
(13986) 60 мм
(14282)
(14283)
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