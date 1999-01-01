Київ
Предмети догляду за хворими
Таблетниці
Медичні вироби
09
Предмети догляду за хворими
Таблетниці
Сортування:
По популярності
Фільтр
ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
Рт6085 тиждень (2 прийоми на день) №1
від
112,31
грн
в 412 аптеках
Знайти в аптеках
Контейнер для лікарських засобів Таблетниця "З дільником"
№1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від
153,40
грн
в 366 аптеках
Знайти в аптеках
ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
Htp029 тиждень maxi №1
від
188,50
грн
в 348 аптеках
Знайти в аптеках
ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
Pt6039 тиждень №1
від
222,73
грн
в 327 аптеках
Знайти в аптеках
Контейнер для лікарських засобів Таблетниця на 7 днів
№1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від
144,20
грн
в 313 аптеках
Знайти в аптеках
Контейнер для лікарських засобів Таблетниця на тиждень "З кришкою, що обертається"
№1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від
170,80
грн
в 312 аптеках
Знайти в аптеках
ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
Pt6028 лінійка 7 днів №1
від
70,22
грн
в 308 аптеках
Знайти в аптеках
Контейнер для лікарських засобів Таблетниця на тиждень "Органайзер"
№1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від
174,40
грн
в 299 аптеках
Знайти в аптеках
ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
Рт6041 №1
від
141,00
грн
в 297 аптеках
Знайти в аптеках
ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
Рт95289 №1
від
286,00
грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Контейнер для лікарських засобів Таблетниця на один день
№1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від
138,18
грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Контейнер для лікарських засобів Таблетниця на тиждень "Дорожня"
№1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від
335,17
грн
в 287 аптеках
Знайти в аптеках
Контейнер для лікарських засобів Таблетниця "Аптечка"
№1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від
219,90
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ"
7 дней з обертаючою кришкою №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
від
180,00
грн
в 100 аптеках
Знайти в аптеках
ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
Pt6016 коло №1
від
72,16
грн
в 97 аптеках
Знайти в аптеках
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ"
7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
від
158,10
грн
в 96 аптеках
Знайти в аптеках
ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
Pt6008 з роздільником №1
Красота та Здоров'я
від
98,02
грн
в 94 аптеках
Знайти в аптеках
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ"
7 дней "дорожня" №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
від
302,66
грн
в 90 аптеках
Знайти в аптеках
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ"
7 дней органайзер №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
від
190,10
грн
в 87 аптеках
Знайти в аптеках
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТАБЛЕТНИЦЯ "АПТЕЧКА"
№1
Укрмедіка
від
188,60
грн
в 86 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
Форма випуску
7 дней
Farmacia
HTP025
HTP029
PT6008
PT6016
PT6028
PT6034
PT6039
XLN 209 D
XLN-206
XLN-206D
XLN-209C
XLN-209D
XLN-209I
XLN-209J
XLN-209M
XLN-209W
РС-01
РС-02
РС-03
РС-04
РС-05
РС-06
РТ 6039
РТ 6073
РТ6009
РТ6041
РТ6046
РТ6073
РТ6074
РТ6085
РТ95289
РТ95483
РТ97644
з дільником
на 1 день
таблетниця
Показати всі
Пакування
добова
зелений
кольоровий
прозр.
тижнева
тижнева, максимум
Показати всі
Виробник
El-Comp
Ningbo Suntem Industry & Trading
Shenzhen Xin Ling Nan Co. Ltd
Wenzhou MVM Hardware Co.,LTD.
Аптека Гаевского
БЕЛЕМА ТРЕЙД
Красота та Здоров'я
РД-ПЛАСТ
Укрмедика
ШЕНЖЕН КСИН ЛИНГ НАН
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню