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Таблетниці

Медичні вироби

09Предмети догляду за хворими

Таблетниці
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ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
Рт6085 тиждень (2 прийоми на день) №1
від 112,31 грн
в 412 аптеках
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Контейнер для лікарських засобів Таблетниця "З дільником"
Контейнер для лікарських засобів Таблетниця "З дільником"
№1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від 153,40 грн
в 366 аптеках
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ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
Htp029 тиждень maxi №1
від 188,50 грн
в 348 аптеках
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ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
Pt6039 тиждень №1
від 222,73 грн
в 327 аптеках
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Контейнер для лікарських засобів Таблетниця на 7 днів
Контейнер для лікарських засобів Таблетниця на 7 днів
№1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від 144,20 грн
в 313 аптеках
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Контейнер для лікарських засобів Таблетниця на тиждень "З кришкою, що обертається"
Контейнер для лікарських засобів Таблетниця на тиждень "З кришкою, що обертається"
№1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від 170,80 грн
в 312 аптеках
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ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
Pt6028 лінійка 7 днів №1
від 70,22 грн
в 308 аптеках
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Контейнер для лікарських засобів Таблетниця на тиждень "Органайзер"
Контейнер для лікарських засобів Таблетниця на тиждень "Органайзер"
№1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від 174,40 грн
в 299 аптеках
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ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
Рт6041 №1
від 141,00 грн
в 297 аптеках
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ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
Рт95289 №1
від 286,00 грн
в 288 аптеках
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Контейнер для лікарських засобів Таблетниця на один день
Контейнер для лікарських засобів Таблетниця на один день
№1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від 138,18 грн
в 288 аптеках
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Контейнер для лікарських засобів Таблетниця на тиждень "Дорожня"
Контейнер для лікарських засобів Таблетниця на тиждень "Дорожня"
№1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від 335,17 грн
в 287 аптеках
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Контейнер для лікарських засобів Таблетниця "Аптечка"
Контейнер для лікарських засобів Таблетниця "Аптечка"
№1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від 219,90 грн
в 283 аптеках
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ"
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ"
7 дней з обертаючою кришкою №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
від 180,00 грн
в 100 аптеках
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ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
Pt6016 коло №1
від 72,16 грн
в 97 аптеках
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ"
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ"
7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
від 158,10 грн
в 96 аптеках
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ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
ОРГАНАЙЗЕР ПЛАСТИКОВИЙ
Pt6008 з роздільником №1
Красота та Здоров'я
від 98,02 грн
в 94 аптеках
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ"
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ"
7 дней "дорожня" №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
від 302,66 грн
в 90 аптеках
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ"
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ"
7 дней органайзер №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
від 190,10 грн
в 87 аптеках
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТАБЛЕТНИЦЯ "АПТЕЧКА"
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТАБЛЕТНИЦЯ "АПТЕЧКА"
№1
Укрмедіка
від 188,60 грн
в 86 аптеках
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