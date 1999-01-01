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Предмети догляду за хворими
Комплектуючі та інші предмети для догляду за хворим
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Предмети догляду за хворими
Комплектуючі та інші предмети для догляду за хворим
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4/416 тарілка пластикова, антипідслизгова №1
Canpol
від
100,49
грн
в 34 аптеках
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56/580 ложка та вилка гнучкі №1
Canpol
від
98,00
грн
в 20 аптеках інших міст
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ЧАШКА
4/112 тренувальний з трубочкою №1
від
84,40
грн
в 15 аптеках інших міст
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ЧАШКА-ТЕРМОС З ТРУБОЧКОЮ
Scf766/00 з 12 місяців 260 мл №1
Philips Consumer Lifestyle
від
324,50
грн
в 11 аптеках інших міст
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ЕЛАСТИЧНА ПЛАСТИНА-НАПІВКІЛЬЦЕ BRAVA
12070 №20
Колопласт
від
961,00
грн
в 8 аптеках
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ЧАШКА
35/207 120 мл тренувальна №1
від
161,02
грн
в 7 аптеках інших міст
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ПОЯС BRAVA®
00421/0421 №1
Колопласт
від
348,00
грн
в 7 аптеках
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74/019 футляр ложка і виделка №1
Canpol
від
160,80
грн
в 7 аптеках інших міст
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31/406 тарілка з ложкою №1
Canpol
від
167,40
грн
в 7 аптеках інших міст
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56/008, тарілка пластикова принцеса/літак/ведмежа №1
Canpol
від
85,90
грн
в 7 аптеках інших міст
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НЕЙТРАЛІЗАТОР ЗАПАХУ BRAVA® (БРАВА) ДЕЗОДОРАНТ-ЛУБРИКАНТ
12060 7.5 мл №20
Колопласт
від
981,31
грн
в 6 аптеках
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4/407 мисочка №1
Canpol
від
51,40
грн
в 5 аптеках інших міст
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31/418 виделка, ніж, ложка №1
Canpol
від
126,80
грн
в 5 аптеках інших міст
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МАТРАЦ ПРОТИПРОЛЕЖНЕВИЙ
Osd-f-103 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
від
1647,81
грн
в 4 аптеках
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КОВДРА ІЗОТЕРМІЧНА "MEDICARE"
№1
Допомога-I
від
58,00
грн
в 4 аптеках
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Матрац протипролежневий ортопедичний "OrtoMed"
Ca-bt306x abs помпа №1
від
1756,30
грн
в 3 аптеках інших міст
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ЧАШКА
2/780, прозора з ручками непроливайка №1
Canpol
від
124,06
грн
в 3 аптеках інших міст
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56/581 ложка і виделка №1
Canpol
від
93,30
грн
в 2 аптеках інших міст
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Електропростирадло "Beurer"
Ub 68 №1
Beurer GmbH
від
7943,24
грн
в 1 аптеці інших міст
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Електропростирадло "Beurer"
Ts 23 №1
Beurer GmbH
від
3371,90
грн
в 1 аптеці
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Форма випуску
00421/0421
12060
12070
2/780, прозора
31/209
31/406
31/418
35/207
35/208
4/112
4/407
4/416
401983
56/008, тарілка пластикова
56/009, мисочка пластикова
56/511, тренувальна Сніговичок
56/580
56/581
74/019
9/477, металевий
CA-BT306X
J2309
ORO-RELAX
ORO-RELAX GEL
OSD-F-103
OSD-QDC-300
OSD-QDC-303
PRO-B1
SCF766/00
TS 23
TS 26
UB 68
UB 86
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з 12 міс. 260 мл
з ручками
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Виробник
Beurer GmbH
Canpol
ConvaTec Limited
Foshan Nanhai Kangjiantai Rehabilitation Equipment Co., Ltd.
OROMED Sp.z o.o.
Philips Consumer Lifestyle
Допомога-I
Колопласт
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
Ортекс-ЛТД
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