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Предмети догляду за хворими

Комплектуючі та інші предмети для догляду за хворим

Медичні вироби

09Предмети догляду за хворими

Комплектуючі та інші предмети для догляду за хворим
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ПОСУД
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4/416 тарілка пластикова, антипідслизгова №1
Canpol
від 100,49 грн
в 34 аптеках
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56/580 ложка та вилка гнучкі №1
Canpol
від 98,00 грн
в 20 аптеках інших міст
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ЧАШКА
ЧАШКА
4/112 тренувальний з трубочкою №1
від 84,40 грн
в 15 аптеках інших міст
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ЧАШКА-ТЕРМОС З ТРУБОЧКОЮ
ЧАШКА-ТЕРМОС З ТРУБОЧКОЮ
Scf766/00 з 12 місяців 260 мл №1
Philips Consumer Lifestyle
від 324,50 грн
в 11 аптеках інших міст
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ЕЛАСТИЧНА ПЛАСТИНА-НАПІВКІЛЬЦЕ BRAVA
ЕЛАСТИЧНА ПЛАСТИНА-НАПІВКІЛЬЦЕ BRAVA
12070 №20
Колопласт
від 961,00 грн
в 8 аптеках
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ЧАШКА
ЧАШКА
35/207 120 мл тренувальна №1
від 161,02 грн
в 7 аптеках інших міст
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ПОЯС BRAVA®
ПОЯС BRAVA®
00421/0421 №1
Колопласт
від 348,00 грн
в 7 аптеках
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74/019 футляр ложка і виделка №1
Canpol
від 160,80 грн
в 7 аптеках інших міст
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31/406 тарілка з ложкою №1
Canpol
від 167,40 грн
в 7 аптеках інших міст
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56/008, тарілка пластикова принцеса/літак/ведмежа №1
Canpol
від 85,90 грн
в 7 аптеках інших міст
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НЕЙТРАЛІЗАТОР ЗАПАХУ BRAVA® (БРАВА) ДЕЗОДОРАНТ-ЛУБРИКАНТ
НЕЙТРАЛІЗАТОР ЗАПАХУ BRAVA® (БРАВА) ДЕЗОДОРАНТ-ЛУБРИКАНТ
12060 7.5 мл №20
Колопласт
від 981,31 грн
в 6 аптеках
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4/407 мисочка №1
Canpol
від 51,40 грн
в 5 аптеках інших міст
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31/418 виделка, ніж, ложка №1
Canpol
від 126,80 грн
в 5 аптеках інших міст
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МАТРАЦ ПРОТИПРОЛЕЖНЕВИЙ
МАТРАЦ ПРОТИПРОЛЕЖНЕВИЙ
Osd-f-103 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
від 1647,81 грн
в 4 аптеках
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КОВДРА ІЗОТЕРМІЧНА "MEDICARE"
КОВДРА ІЗОТЕРМІЧНА "MEDICARE"
№1
Допомога-I
від 58,00 грн
в 4 аптеках
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Матрац протипролежневий ортопедичний "OrtoMed"
Матрац протипролежневий ортопедичний "OrtoMed"
Ca-bt306x abs помпа №1
від 1756,30 грн
в 3 аптеках інших міст
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ЧАШКА
ЧАШКА
2/780, прозора з ручками непроливайка №1
Canpol
від 124,06 грн
в 3 аптеках інших міст
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ПОСУД
ПОСУД
56/581 ложка і виделка №1
Canpol
від 93,30 грн
в 2 аптеках інших міст
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Електропростирадло "Beurer"
Електропростирадло "Beurer"
Ub 68 №1
Beurer GmbH
від 7943,24 грн
в 1 аптеці інших міст
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Електропростирадло "Beurer"
Електропростирадло "Beurer"
Ts 23 №1
Beurer GmbH
від 3371,90 грн
в 1 аптеці
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