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Предмети догляду за хворими

Судна підкладні

Медичні вироби

09Предмети догляду за хворими

Судна підкладні
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Судно підкладне нестерильне
Судно підкладне нестерильне
З pp, з кришкою упаковка індивідуальна 2 л до 150 кг, біле №1
від 321,00 грн
в 445 аптеках
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СУДНО ПІДКЛАДНЕ
СУДНО ПІДКЛАДНЕ
№1
Гемопласт
від 235,90 грн
в 376 аптеках
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Судно підкладне нестерильне
Судно підкладне нестерильне
З pp упаковка індивідуальна 2 л до 150 кг, біле №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 250,93 грн
в 298 аптеках
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Судно підкладне без кришки прямокутне з РР нестерильне
Судно підкладне без кришки прямокутне з РР нестерильне
Упаковка індивідуальна 2 л до 200 кг, блакитне №1
RowLAM Sp. z o.o.
від 308,50 грн
в 283 аптеках
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Судно підкладне без кришки з РР нестерильне
Судно підкладне без кришки з РР нестерильне
Упаковка індивідуальна 3 л до 200 кг, блакитне №1
RowLAM Sp. z o.o.
від 323,40 грн
в 283 аптеках
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Судно підкладне з кришкою з РР нестерильне
Судно підкладне з кришкою з РР нестерильне
Упаковка індивідуальна 3 л до 200 кг, блакитне №1
RowLAM Sp. z o.o.
від 478,50 грн
в 283 аптеках
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Судно підкладне з кришкою прямокутне з РР нестерильне
Судно підкладне з кришкою прямокутне з РР нестерильне
Упаковка індивідуальна 2 л до 200 кг, блакитне №1
RowLAM Sp. z o.o.
від 393,60 грн
в 283 аптеках
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СУДНО ПІДКЛАДНЕ
СУДНО ПІДКЛАДНЕ
З кришкою №1
Гамма
від 121,92 грн
в 74 аптеках
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Судно підкладне Ridni Care з кришкою
Судно підкладне Ridni Care з кришкою
Rd-care-6 №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
від 259,40 грн
в 34 аптеках інших міст
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СУДНО ПІДКЛАДНЕ
СУДНО ПІДКЛАДНЕ
№1
Гамма
від 120,54 грн
в 27 аптеках
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СУДНО ПІДКЛАДНЕ
СУДНО ПІДКЛАДНЕ
Пластмасове №1
Медтехніка
від 216,98 грн
в 1 аптеці
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Судно підкладне без кришки без ручки глибоке з РР нестерильне
Судно підкладне без кришки без ручки глибоке з РР нестерильне
Упаковка індивідуальна 2 л до 200 кг, блакитне №1
RowLAM Sp. z o.o.
від 357,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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СУДНО МЕДИЧНЕ ПІДКЛАДНЕ
СУДНО МЕДИЧНЕ ПІДКЛАДНЕ
№1
Медіз
Немає в наявності
СУДНО МЕДИЧНЕ ПІДКЛАДНЕ
СУДНО МЕДИЧНЕ ПІДКЛАДНЕ
Пластмасове з кришкою для жінок та дітей №1
Медіз
Немає в наявності
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