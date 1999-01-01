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Предмети догляду за хворими
Судна підкладні
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Судно підкладне нестерильне
З pp, з кришкою упаковка індивідуальна 2 л до 150 кг, біле №1
від
321,00
грн
в 445 аптеках
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СУДНО ПІДКЛАДНЕ
№1
Гемопласт
від
235,90
грн
в 376 аптеках
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Судно підкладне нестерильне
З pp упаковка індивідуальна 2 л до 150 кг, біле №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
250,93
грн
в 298 аптеках
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Судно підкладне без кришки прямокутне з РР нестерильне
Упаковка індивідуальна 2 л до 200 кг, блакитне №1
RowLAM Sp. z o.o.
від
308,50
грн
в 283 аптеках
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Судно підкладне без кришки з РР нестерильне
Упаковка індивідуальна 3 л до 200 кг, блакитне №1
RowLAM Sp. z o.o.
від
323,40
грн
в 283 аптеках
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Судно підкладне з кришкою з РР нестерильне
Упаковка індивідуальна 3 л до 200 кг, блакитне №1
RowLAM Sp. z o.o.
від
478,50
грн
в 283 аптеках
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Судно підкладне з кришкою прямокутне з РР нестерильне
Упаковка індивідуальна 2 л до 200 кг, блакитне №1
RowLAM Sp. z o.o.
від
393,60
грн
в 283 аптеках
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СУДНО ПІДКЛАДНЕ
З кришкою №1
Гамма
від
121,92
грн
в 74 аптеках
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Судно підкладне Ridni Care з кришкою
Rd-care-6 №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
від
259,40
грн
в 34 аптеках інших міст
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СУДНО ПІДКЛАДНЕ
№1
Гамма
від
120,54
грн
в 27 аптеках
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СУДНО ПІДКЛАДНЕ
Пластмасове №1
Медтехніка
від
216,98
грн
в 1 аптеці
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Судно підкладне без кришки без ручки глибоке з РР нестерильне
Упаковка індивідуальна 2 л до 200 кг, блакитне №1
RowLAM Sp. z o.o.
від
357,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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СУДНО МЕДИЧНЕ ПІДКЛАДНЕ
№1
Медіз
Немає в наявності
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СУДНО МЕДИЧНЕ ПІДКЛАДНЕ
Пластмасове з кришкою для жінок та дітей №1
Медіз
Немає в наявності
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Форма випуску
RD-CARE-6
з PP
з PP, з кришкою
пластмасове
Пакування
уп. інд. 2 л
уп. інд. 3 л
Виробник
F.L. MEDICAL s.r.l.
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
RowLAM Sp. z o.o.
Гамма
Гемопласт
Медиз
Медтехника
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