Київ
Предмети догляду за хворими
Підгузки для дорослих
Медичні вироби
09
Предмети догляду за хворими
Підгузки для дорослих
Сортування:
По популярності
Фільтр
ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ SUPER SENI
Extra large №30
Torunskie ZMO
від
760,81
грн
в 551 аптеці
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ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ SUPER SENI
Medium №30
Torunskie ZMO
від
640,22
грн
в 535 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ SUPER SENI PLUS
Medium №30
Torunskie ZMO
від
790,67
грн
в 506 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ SUPER SENI PLUS
Large №30
Torunskie ZMO
від
948,08
грн
в 502 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ SUPER SENI PLUS
Extra large №30
Torunskie ZMO
від
1053,43
грн
в 488 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ TENA ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРИ НЕТРИМАННІ TENA SLIP SUPER
Medium №30
SCA Hygiene Products
від
666,56
грн
в 486 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ SENI STANDARD AIR
Large №30
Torunskie ZMO
від
596,44
грн
в 472 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ SENI STANDARD AIR
Medium №30
Torunskie ZMO
від
518,17
грн
в 433 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ TENA ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРИ НЕТРИМАННІ TENA SLIP SUPER
Large №30
SCA Hygiene Products
від
838,88
грн
в 373 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ SUPER SENI
Large №30
Torunskie ZMO
від
834,00
грн
в 369 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ SUPER SENI PLUS
Large №10
Torunskie ZMO
від
358,05
грн
в 366 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ TENA SLIP PLUS
Xl №30
Ессіті Україна
від
701,63
грн
в 361 аптеці
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ПІДГУЗНИКИ SENI STANDARD AIR
Extra large №30
Torunskie ZMO
від
718,27
грн
в 357 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ SENI BASIC
Extra large №30
Torunskie ZMO
від
600,84
грн
в 352 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ SUPER SENI
Medium №10
Torunskie ZMO
від
249,61
грн
в 339 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ SENI BASIC
Large №30
Torunskie ZMO
від
551,24
грн
в 335 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ SENI BASIC
Medium №30
Torunskie ZMO
від
479,80
грн
в 332 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ SUPER SENI PLUS
Medium №10
Torunskie ZMO
від
301,70
грн
в 331 аптеці
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ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ SUPER SENI
Small №10
Torunskie ZMO
від
203,70
грн
в 326 аптеках
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ПІДГУЗНИКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ SUPER SENI
Large №10
Torunskie ZMO
від
289,78
грн
в 323 аптеках
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1
2
3
4
5
...
11
Форма випуску
EASY
L
L (3)
L0
L1
L2
L3
M
M (2)
M1
M2
M3
Premium Slip extra plus
S
S4
XL
XL2
comfort maxi
extra extra large (XXL)
extra large
extra plus
extra small
large
large (L)
medium
medium (M)
medium 73-122 см
normal
plus
premium
small
super
super large
Преміум клас
розмір L
розмір L (100-155 см)
розмір L (75-115 см)
розмір M
розмір M (65-95 см)
розмір M (75-125 см)
розмір XL
розмір XL (85-140 см)
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Пакування
дихаючі
н/ст
Кількість штук в упаковці
1
5
10
14
15
18
20
22
24
25
26
28
30
Показати всі
Виробник
21VIKT Medical Products Limited
Abena
Chiaus (Fujian) Industrial Development
Drylock Technologies
Essity Hygiene and Health
Jiangsu Noda Sanitary Products Co., Ltd.
Nobel Hygiene Pvt. Ltd
Ontex
Paul Hartmann
SCA Hygiene Products
Sevincler Saglik Urunleri San.Ve Tic.A.S.
Suzhou Suning Underpad Co., Ltd.
Torunskie ZMO
Ігар
Біодекс
Джангсу Нода Санітарі Продактс Ко., Лтд.
Ессіті Україна
Капрі-Трейд
ОНТЕКС УКРАИНА ООО
Тетафарм
Тяньцзінь Утуо Бізнес
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
Эссити Украина
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