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Предмети догляду за хворими

Круги підкладні

Медичні вироби

09Предмети догляду за хворими

Круги підкладні
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КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE
Rd-pro-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
від 224,00 грн
в 31 аптеці інших міст
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КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE
Rd-pro-001-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
від 281,20 грн
в 6 аптеках інших міст
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КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX
Rd-pro-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
від 332,20 грн
в 5 аптеках
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КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX
Rd-pro-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
від 491,69 грн
в 1 аптеці
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КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX
Rd-pro-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
від 359,30 грн
в 1 аптеці
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КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE
КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE
Rd-pro-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
від 205,50 грн
в 1 аптеці
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Круг підкладний надувний
Круг підкладний надувний
№1
Альберт-Київгума
від 505,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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КРУГ МЕДИЧНИЙ ПІДКЛАДНИЙ "АЛЬПИНА ПЛАСТ"
КРУГ МЕДИЧНИЙ ПІДКЛАДНИЙ "АЛЬПИНА ПЛАСТ"
39 см №1
Укрмедіка
Немає в наявності
КРУГ МЕДИЧНИЙ ПІДКЛАДНИЙ "АЛЬПИНА ПЛАСТ"
КРУГ МЕДИЧНИЙ ПІДКЛАДНИЙ "АЛЬПИНА ПЛАСТ"
№1
Укрмедіка
Немає в наявності
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