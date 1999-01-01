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Медичні вироби
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Предмети догляду за хворими
Круги підкладні
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КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE
Rd-pro-001-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
від
224,00
грн
в 31 аптеці інших міст
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КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE
Rd-pro-001-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
від
281,20
грн
в 6 аптеках інших міст
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КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX
Rd-pro-002-40 40 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
від
332,20
грн
в 5 аптеках
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КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX
Rd-pro-002-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
від
491,69
грн
в 1 аптеці
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КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ LUX
Rd-pro-002-45 45 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
від
359,30
грн
в 1 аптеці
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КРУГ ПІДКЛАДНИЙ ГУМОВИЙ RIDNI CARE
Rd-pro-001-35 35 см №1
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
від
205,50
грн
в 1 аптеці
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Круг підкладний надувний
№1
Альберт-Київгума
від
505,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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КРУГ МЕДИЧНИЙ ПІДКЛАДНИЙ "АЛЬПИНА ПЛАСТ"
39 см №1
Укрмедіка
Немає в наявності
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КРУГ МЕДИЧНИЙ ПІДКЛАДНИЙ "АЛЬПИНА ПЛАСТ"
№1
Укрмедіка
Немає в наявності
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Форма випуску
RD-PRO-001-35
RD-PRO-001-40
RD-PRO-001-45
RD-PRO-002-35
RD-PRO-002-40
RD-PRO-002-45
розмір 1
розмір 2
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Пакування
35 см
39 см
40 см
45 см
Виробник
HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO
Альберт-Київгума
Альфапластик
Укрмедика
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