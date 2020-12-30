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4.1.1.2.

Лікувально-профілактичні зубні пасти 4.1.1.2. Класифікація

APACARE РЕМІНАЛІЗУЮЧА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ РІДКА ЕМАЛЬ 75 мл; Cumdente GmbH
APACARE РЕМІНАЛІЗУЮЧА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ РІДКА ЕМАЛЬ 75 мл Cumdente GmbH
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BRILLANTE EVERYDAY WHITENING ЗУБНА ПАСТА КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 75 мл; Betafarma
BRILLANTE EVERYDAY WHITENING ЗУБНА ПАСТА КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 75 мл Betafarma
В 88 аптеках
від 59,00 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE HERBAL WHITENING ЗУБНА ПАСТА ВІДБІЛЮВАННЯ ТА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ 75 мл; Betafarma
BRILLANTE HERBAL WHITENING ЗУБНА ПАСТА ВІДБІЛЮВАННЯ ТА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ 75 мл Betafarma
В 174 аптеках
від 59,00 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE SENSITIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ТА ЗАХИСТ ЕМАЛІ 75 мл; Betafarma
BRILLANTE SENSITIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ТА ЗАХИСТ ЕМАЛІ 75 мл Betafarma
В 169 аптеках
від 50,50 грн
Ціни в аптеках
EKEL ЗУБНА ПАСТА З КСИЛІТОМ 90 г; Аптека Гаєвського
EKEL ЗУБНА ПАСТА З КСИЛІТОМ 90 г Аптека Гаєвського
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EKEL ЗУБНА ПАСТА З КСИЛІТОМ 130 г; undefined
EKEL ЗУБНА ПАСТА З КСИЛІТОМ 130 г
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SALZ ЗУБНА ПАСТА FRESH ОСВІЖАЮЧА 90 г; РИПЛЕЙ ООО
SALZ ЗУБНА ПАСТА FRESH ОСВІЖАЮЧА 90 г РИПЛЕЙ ООО
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SALZ ЗУБНА ПАСТА ORIGINAL ОРИГІНАЛЬНА 90 г; РИПЛЕЙ ООО
SALZ ЗУБНА ПАСТА ORIGINAL ОРИГІНАЛЬНА 90 г РИПЛЕЙ ООО
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SYSTEMA GUM CARE SAKURA MINT ЗУБНА ПАСТА САКУРА ТА М'ЯТА 160 г; РИПЛЕЙ ООО
SYSTEMA GUM CARE SAKURA MINT ЗУБНА ПАСТА САКУРА ТА М'ЯТА 160 г РИПЛЕЙ ООО
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ZACT ЗУБНА ПАСТА WHITENING ВІДБІЛЮЮЧА 100 г; РИПЛЕЙ ООО
ZACT ЗУБНА ПАСТА WHITENING ВІДБІЛЮЮЧА 100 г РИПЛЕЙ ООО
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БІО-паста зубна "Logodent" 75 мл, відбілююча, відбілююча; Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
БІО-паста зубна "Logodent" 75 мл, відбілююча, відбілююча Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
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БІО-паста зубна "Logodent" 75 мл, для чутливих зубів, д/чутлив. зубів; Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
БІО-паста зубна "Logodent" 75 мл, для чутливих зубів, д/чутлив. зубів Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
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БІО-паста зубна "Logodent" 75 мл, мінеральна, мінеральна; Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
БІО-паста зубна "Logodent" 75 мл, мінеральна, мінеральна Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
Немає в наявності
БІО-паста зубна "Logodent" 75 мл, освіжаюча з м'ятою, освіжаюча з м'ятою; Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
БІО-паста зубна "Logodent" 75 мл, освіжаюча з м'ятою, освіжаюча з м'ятою Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
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БІО-паста зубна "Logodent" 75 мл, освіжаюча з м'ятою та фтором, освіжаюча з м'ятою та фтором; Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
БІО-паста зубна "Logodent" 75 мл, освіжаюча з м'ятою та фтором, освіжаюча з м'ятою та фтором Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
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ГЕЛЬ TEBODONT 18 мл; Dr. Wild & Со.AG
ГЕЛЬ TEBODONT 18 мл Dr. Wild & Со.AG
В 74 аптеках
від 391,05 грн
Ціни в аптеках
ЗУБНА ГЕЛЬ-ПАСТА PERIO-AID 0,12 %, 75 мл; ДенРиКо Интернейшнл ООО
ЗУБНА ГЕЛЬ-ПАСТА PERIO-AID 0,12 %, 75 мл ДенРиКо Интернейшнл ООО
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