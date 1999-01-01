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Косметичні засоби
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Засоби по догляду за слизовими оболонками

Косметичні засоби

04Засоби по догляду за слизовими оболонками

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СТОМАТОФІТ А МІНІ
СТОМАТОФІТ А МІНІ
Спрей флакон 30 мл з аплікатором-розпилювачем №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 240,00 грн
в 881 аптеці
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КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК
КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК
70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
від 217,40 грн
в 867 аптеках
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ЗАСІБ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЛАКТАЦИД® ФАРМА АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
ЗАСІБ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЛАКТАЦИД® ФАРМА АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
Флакон 250 мл з дозатором №1
Soprodal
від 225,90 грн
в 832 аптеках
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ЗАСІБ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЛАКТАЦИД®
ЗАСІБ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЛАКТАЦИД®
Флакон з дозатором 400 мл №1
Перріго Україна
від 271,70 грн
в 832 аптеках
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ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗУБНА ПАСТА
ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від 104,80 грн
в 826 аптеках
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Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фікація + прилягання без смаку
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фікація + прилягання без смаку
40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
від 158,00 грн
в 823 аптеках
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ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗУБНА ПАСТА
ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 50 мл №1
Натурварен
від 77,53 грн
в 823 аптеках
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ЛАКАЛУТ ФІКС КРЕМ НЕЙТРАЛЬНИЙ
ЛАКАЛУТ ФІКС КРЕМ НЕЙТРАЛЬНИЙ
40 г №1
Натурварен
від 63,70 грн
в 796 аптеках
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ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-норма" серії "ДОКТОР БІОКОН"
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-норма" серії "ДОКТОР БІОКОН"
275 г №1
МНВО Біокон
від 98,47 грн
в 792 аптеках
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ЛАКАЛУТ АКТИВ ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТА ТА ЗУБІВ
ЛАКАЛУТ АКТИВ ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТА ТА ЗУБІВ
300 мл №1
Натурварен
від 107,80 грн
в 791 аптеці
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ЛАКАЛУТ ВАЙТ & ВІДНОВЛЕННЯ
ЛАКАЛУТ ВАЙТ & ВІДНОВЛЕННЯ
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від 99,50 грн
в 791 аптеці
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ЗАСІБ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЛАКТАЦИД® ФАРМА ЗАСПОКІЙЛИВИЙ
ЗАСІБ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЛАКТАЦИД® ФАРМА ЗАСПОКІЙЛИВИЙ
Флакон 250 мл з дозатором №1
Soprodal
від 206,70 грн
в 784 аптеках
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ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА
75 мл №1
від 101,30 грн
в 780 аптеках
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Лакалут Кідз Зубна паста Lacalut Kids Антикаріес & Захист від цукрових кислот
Лакалут Кідз Зубна паста Lacalut Kids Антикаріес & Захист від цукрових кислот
Від 2 до 6 років 55 мл №1
Натурварен
від 78,10 грн
в 780 аптеках
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Лакалут Джуніор Зубна паста Lacalut Junior Антикаріес & Захист від цукрових кислот
Лакалут Джуніор Зубна паста Lacalut Junior Антикаріес & Захист від цукрових кислот
6+ 55 мл №1
Натурварен
від 71,71 грн
в 776 аптеках
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Біоплазмікс спрей для горла Профілактично-гігієнічний засіб
Біоплазмікс спрей для горла Профілактично-гігієнічний засіб
40 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 347,25 грн
в 774 аптеках
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ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® "СВІЖА М'ЯТА"
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® "СВІЖА М'ЯТА"
250 мл №1
Джонсон і Джонсон Україна
від 81,50 грн
в 772 аптеках
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ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗАХИСТ ЯСЕН & ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ
ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗАХИСТ ЯСЕН & ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ
75 мл №1
Натурварен
від 131,35 грн
в 762 аптеках
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ЛАКАЛУТ ДІТЯМ 4-8 ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА
ЛАКАЛУТ ДІТЯМ 4-8 ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 50 мл №1
Натурварен
від 54,00 грн
в 761 аптеці
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ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ
ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн
від 98,20 грн
в 758 аптеках
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