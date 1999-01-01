"Dr. Herbal"

"Fresh mint"

"Healthy White"

"Herbal collection"

"Mild fresh"

"dream"

"extreme white"

"organic"

"see minerals"

"Арктичні ягоди Тундри"

"Відбілюючий"

"Екстра свіжість"

"Екстра"

"Класика здоров'я"

"М'ятний"

"Монстр"

"Мінеральна сіль Байкалу"

"Особливий"

"Профілактика пародонтиту"

"Сімейний"

"Тайговий мед і прополіс"

"Червоні водорості Сахаліну"

"Чорна береза Сибіру"

1+1

1+1 в подарок

10/500, дитяча

124MK

1312GA

1314GA

1412GA

1414G

1512G

1514G

158MA

1614G

1702PRBD

1745EEA

1747MEA

1750PREE

1784EMEA

1790EMEB

1855MC

2-4 роки

2/421

20 soft

2030MA

2040MA

213MB

2400IGB

2G

3 (5-7)

3+

3000EMEC

3004EMEC

3040EMEA

3050EMEA

3080EMEA

3090EME

3220M

35

35, м'яка

38

40

40, Medium

40, екстра м'яка

40, середня

4100M

45°

492МС

4G

509MB

525MA, Compact Soft

526MA, Full Medium

528MA, Compact Medium

56/155

56/159, перша масажна

581МВ

583МВ

6 в 1

6+

6050EMEA

6061EMEA

6070EMEA

634MB40

7+

7200, масажер

7201, набор

7202, детск

7205

800 К

9/117, силіконова

901M

902M

903M

AMIN

AMIN KIDS

Action 360

Active 3, medium

Active Calcium

Active+

Advantage, 40, середня

Aktiv

Aloe vera

Arctic White

BIO

Baby

Baby-Kid

Basic

Biattivo

Bionica Sensitive

Black Edition

Blue

CS1006

CS5460 ultra soft

Cars

Classic Floss

Clean Mint

Clean Smile

Control

Cool Mint

Cross

D10.513

D100.413.1 тип 3710 blue

D100.413.2K

D100.413.2K тип 3710

D100.413.2KX

D103.413.3

D12.513

D12.513 Sens

D12.513K

D12.513K, Cars

DETOX

Daily Care

Day&Night

Delicato

Diamond

Dolphi

Dolphi Aloe Vera

Dolphi Ylang-Ylang

Dolphin Kinder 1+

Doppel aktion

Double Fresh

EB 18

EB 25

EB10

EB18pRB

EB20

Expert Clean

Extreme Mint

Flex Active, medium

Fluor

Fresh Clean

Fresh mint

Frozen

G20 (0,9 х 120 мм)

GINGER FORCE

GIRL

Gingival

Glide-tape

Green Clean

Gum Care

Herb Toothpaste Original

Herb Toothpaste Peace&Calming

Herb Toothpaste Pure&Shine

Herbal & Phytomix

Herbal Power

Hot

ID6 M 0,7/4,0мм

ID6 SSS 0,45/2,0мм

Integral 8

Intensity

Intensive Care

Intimate

Iскра

Juicy Gum

K2D

KLL005 ультра м'яка

KLL011 м'яка

KLL036

KLL042

KLL048

KLL049

KLL055

Kids Barberry/Kids Барбарис

Kinder 3+

Kinder soft

Kraft

Lactourea

Lady

Lenitivo

M27

M27L

M43 с монопучковой насадкой

MAX

Magic Whitening

Mittel

Orthodontic

Oxigen

PROTECT захист від карієсу

Pearl Glow

Pearly White

Plaque Control

Prime Refill CPS 011

Prime Refill CPS 06

Prime Refill CPS 07

Prime Refill CPS 08

Prime Refill CPS 09

Prime Start CPS 011

Prime Start CPS 06

Prime Start CPS 07

Prime Start CPS 08

Prime Start CPS 09

Pro 5460

Pro Complex

Pro D103.413.3 3D Vapor Blue

Pro Ortho

Pro Twin Care

Pro-Clinic

Pro-Expert Clinic Line

Prodent Advance

Prodent Carbon

Prodent Gentle Whitening

Prodent Sensitive

Prodent Solid

Professional Black

Professional Обліпиха ORGANIC

Profilac FineTip з кришечкою

Profilac White

Protect 2 in 1

Putzi Полунична

Ref.135

Ref.29

Ref.53

Ref.99

Riser-floss

S27

S27L

S43

ST2 пучкова

SUPERBRUSH

SYMBIOS

Schwarz

Sensation Whitening

Sensitive & Whitening

Sensitive Care

Soft Care

Sonic Generation 8 Winner

Sonic Hydro-active

Sonic hydrosonic

Step 1

Step 2

Sweet Berry

Sweet Mint

Swiss Medic

Swiss S39

Swiss Surgical

Swiss ortho brush child

TTH02

TTH03

TTH05

TTH13

TTH14

Tabula Vita

Tea Tree Oil

Tech відбілююча

Teenth

Total Fresh

Toy Story

Travel-floss

U 786

Ultra Soft

Ultra Soft Duo Bathroom 2021

Ultra Soft Duo Hawall 2020

Ultrasoft

Universellen aktiv soft

Universellern medium

Universellern soft

VK-400B LIGHT-UP

VK-400P LIGHT-UP

VK-500B

VK-500P

VT-600B

VT-600W

White Shine

Whitening Fresh

Whitening+

Youngstars

actifluor Kids

actifluor YOUNGSTARS

baking soda

bioactive

classic

clean between, середня

conical

delicate

extra clean

fine

gold

herbal

interbrush монопучкова

interdental

junior

kids

lights

medium

medium 40

micro

nano

nano massage

original

protect

romantic

sensitiv

sensitive

soft

soft 40

stop-табак

total care

total protection

vitamin

waxed mint

white

whitening

А05

Актив

Апельсин

Бережна турбота д/дитячих зуб.

Білосніжна посмішка

ВІО

Ванільне морозиво

Все в одному

Глибоке чищення

Делікатний

Дорожня

Досконалість Деревне вугілля

Екстрім

Ефективний захист

Зеро Баланс

Кола

М-901

МЕДІКАЛ гель ремінералізуючий

Особливий

Очищення та полірування

Посіпаки

Прополіс відбілююча

Піві з ароматом фруктів

Силвер кеар

Тінз. Аромат спекотного літа

Тінз. Смак активного дня

аер.

аерозоль р-н ізотонічний

активний кальцій

алко-стоп

антибакт.

арт. 4332, System

арт. 4356, H2O

арт. 4358, H2O

арт. 6378, H2O

арт. 6900, ONE

без сульфатів

без фториду

біо-фтор, 40

в комплекті

вельвет

вишня

від 0 до 2 років

від 2 до 6 років

від 2-х до 5 років

від 3 до 8 років

від 6 років

відбілювання

відбілююча

відбілюючий

гель

гель д/ясен

гель д/інтим. гігієни

гель на осн. екстр. лік. трав.

гомеопатична

д/інтимн. гігієни

дбайливе відбілювання

дитяча

дитячий

для дітей

для дітей 2+

для дітей від 3-х років

для дітей від 6 років

для малюків

для школярів

досконалість

досконалість інтенсив

евкаліпт

евкаліпт та шавлія

екстра жорстка

екстра м'яка

екстра свіжість

еліксир

есо 2в1

жорстка

жіночі трави

з 2-х років

з 5-ти років

з антибактеріальною дією

з екстр. ромашки

з перших років

з фторидом

з чорної вугільної щетиною

заспок.

захист від карієсу

захист для зубів та ясен

зелене яблуко

зелений чай

зуб.щітка+паста 25 мл

зуб.щітка-крокодил+паста 25 мл

зуб.щітка-машинка+паста 25 мл

зубн. паста Splat Biocalcium

зубн. паста Splat Ultracomplex

зубн. паста Splat White Plus

зубна паста

зігріваючий

кавун

капс.

класик

компакт

компактна

компл. відбілювання

комплекс

комплексне очищення

комфортне очищення

конц.

кора дуба

крап.

крап. назал.

крап. у ніс

крем

крем-бальзам

лимон

лосьйон-спрей

льодяна м'ята

м'як.

м'яка щетина

м'якої жорсткості

м'ята

м39

модельна

морозиво

мятный

на відварі трав

обліпиха і прополіс

овес і бавовна

олівець

олівець пластик. д/інг.

ополіскувач рота

органічний

освіжаюча м'ята

очищающий для зубних протезів

персик

пор.

пор. д/п р-ра

при кровотечі ясен

проти нальоту від чаю та кави

підсилювач відбілювання

р-н

р-н д/зовн. застос.

р-н д/полоскан. ротов. порожн.

р-н д/ротов. порожн.

р-н ректальн.

рецепт №1

розмір M

розмір S

розмір XS

розширююча

ромашка

ромашка і календула

рідина

свіжість трав

свічки

серед. жорсткості

середня

середня щетина

силіконова

спеціальна

спеціаліст

спрей

спрей д/горла

спрей д/горла та ротов порожн.

спрей д/носа і ротової порожн.

спрей д/носу

спрей д/ротов. порожн.

спрей назал.

спрей назал. гіперт.

спрей назал. ізотон.

суниця

суп. вагінал.

табл.

тотал 12

трави

тривала свіжість

тройной очистки

тутті-фрутті

флекс джуніор

форте

фтор

фторовмісна

цілющі трави

чайне дерево

чорний чай

шавлія

шовк

щоденні.

щітка-напальчник

інтердентальна

інтердентальні

інтимне

№3

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