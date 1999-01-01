Київ
Косметичні засоби
04
Засоби по догляду за слизовими оболонками
Косметичні засоби
04
Засоби по догляду за слизовими оболонками
4.1.
Засоби для догляду за порожниною рота
4.2.
Інші засоби з догляду за слизовими оболонками
4.3.
Засоби для інтимної гігієни, лубриканти
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СТОМАТОФІТ А МІНІ
Спрей флакон 30 мл з аплікатором-розпилювачем №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
240,00
грн
в 881 аптеці
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КРЕМ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ КОРЕГА® ЕКСТРА СИЛЬНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК
70 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
від
217,40
грн
в 867 аптеках
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ЗАСІБ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЛАКТАЦИД® ФАРМА АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
Флакон 250 мл з дозатором №1
Soprodal
від
225,90
грн
в 832 аптеках
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ЗАСІБ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЛАКТАЦИД®
Флакон з дозатором 400 мл №1
Перріго Україна
від
271,70
грн
в 832 аптеках
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ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від
104,80
грн
в 826 аптеках
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Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фікація + прилягання без смаку
40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
від
158,00
грн
в 823 аптеках
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ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 50 мл №1
Натурварен
від
77,53
грн
в 823 аптеках
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ЛАКАЛУТ ФІКС КРЕМ НЕЙТРАЛЬНИЙ
40 г №1
Натурварен
від
63,70
грн
в 796 аптеках
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ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "БІОНА-норма" серії "ДОКТОР БІОКОН"
275 г №1
МНВО Біокон
від
98,47
грн
в 792 аптеках
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ЛАКАЛУТ АКТИВ ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТА ТА ЗУБІВ
300 мл №1
Натурварен
від
107,80
грн
в 791 аптеці
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ЛАКАЛУТ ВАЙТ & ВІДНОВЛЕННЯ
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від
99,50
грн
в 791 аптеці
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ЗАСІБ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ЛАКТАЦИД® ФАРМА ЗАСПОКІЙЛИВИЙ
Флакон 250 мл з дозатором №1
Soprodal
від
206,70
грн
в 784 аптеках
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ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА
75 мл №1
від
101,30
грн
в 780 аптеках
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Лакалут Кідз Зубна паста Lacalut Kids Антикаріес & Захист від цукрових кислот
Від 2 до 6 років 55 мл №1
Натурварен
від
78,10
грн
в 780 аптеках
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Лакалут Джуніор Зубна паста Lacalut Junior Антикаріес & Захист від цукрових кислот
6+ 55 мл №1
Натурварен
від
71,71
грн
в 776 аптеках
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Біоплазмікс спрей для горла Профілактично-гігієнічний засіб
40 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
347,25
грн
в 774 аптеках
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ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® "СВІЖА М'ЯТА"
250 мл №1
Джонсон і Джонсон Україна
від
81,50
грн
в 772 аптеках
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ЛАКАЛУТ АКТИВ ЗАХИСТ ЯСЕН & ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ
75 мл №1
Натурварен
від
131,35
грн
в 762 аптеках
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ЛАКАЛУТ ДІТЯМ 4-8 ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 50 мл №1
Натурварен
від
54,00
грн
в 761 аптеці
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ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн
від
98,20
грн
в 758 аптеках
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131
Форма випуску
"Dr. Herbal"
"Fresh mint"
"Healthy White"
"Herbal collection"
"Mild fresh"
"dream"
"extreme white"
"organic"
"see minerals"
"Арктичні ягоди Тундри"
"Відбілюючий"
"Екстра свіжість"
"Екстра"
"Класика здоров'я"
"М'ятний"
"Монстр"
"Мінеральна сіль Байкалу"
"Особливий"
"Профілактика пародонтиту"
"Сімейний"
"Тайговий мед і прополіс"
"Червоні водорості Сахаліну"
"Чорна береза Сибіру"
1+1
1+1 в подарок
10/500, дитяча
124MK
1312GA
1314GA
1412GA
1414G
1512G
1514G
158MA
1614G
1702PRBD
1745EEA
1747MEA
1750PREE
1784EMEA
1790EMEB
1855MC
2-4 роки
2/421
20 soft
2030MA
2040MA
213MB
2400IGB
2G
3 (5-7)
3+
3000EMEC
3004EMEC
3040EMEA
3050EMEA
3080EMEA
3090EME
3220M
35
35, м'яка
38
40
40, Medium
40, екстра м'яка
40, середня
4100M
45°
492МС
4G
509MB
525MA, Compact Soft
526MA, Full Medium
528MA, Compact Medium
56/155
56/159, перша масажна
581МВ
583МВ
6 в 1
6+
6050EMEA
6061EMEA
6070EMEA
634MB40
7+
7200, масажер
7201, набор
7202, детск
7205
800 К
9/117, силіконова
901M
902M
903M
AMIN
AMIN KIDS
Action 360
Active 3, medium
Active Calcium
Active+
Advantage, 40, середня
Aktiv
Aloe vera
Arctic White
BIO
Baby
Baby-Kid
Basic
Biattivo
Bionica Sensitive
Black Edition
Blue
CS1006
CS5460 ultra soft
Cars
Classic Floss
Clean Mint
Clean Smile
Control
Cool Mint
Cross
D10.513
D100.413.1 тип 3710 blue
D100.413.2K
D100.413.2K тип 3710
D100.413.2KX
D103.413.3
D12.513
D12.513 Sens
D12.513K
D12.513K, Cars
DETOX
Daily Care
Day&Night
Delicato
Diamond
Dolphi
Dolphi Aloe Vera
Dolphi Ylang-Ylang
Dolphin Kinder 1+
Doppel aktion
Double Fresh
EB 18
EB 25
EB10
EB18pRB
EB20
Expert Clean
Extreme Mint
Flex Active, medium
Fluor
Fresh Clean
Fresh mint
Frozen
G20 (0,9 х 120 мм)
GINGER FORCE
GIRL
Gingival
Glide-tape
Green Clean
Gum Care
Herb Toothpaste Original
Herb Toothpaste Peace&Calming
Herb Toothpaste Pure&Shine
Herbal & Phytomix
Herbal Power
Hot
ID6 M 0,7/4,0мм
ID6 SSS 0,45/2,0мм
Integral 8
Intensity
Intensive Care
Intimate
Iскра
Juicy Gum
K2D
KLL005 ультра м'яка
KLL011 м'яка
KLL036
KLL042
KLL048
KLL049
KLL055
Kids Barberry/Kids Барбарис
Kinder 3+
Kinder soft
Kraft
Lactourea
Lady
Lenitivo
M27
M27L
M43 с монопучковой насадкой
MAX
Magic Whitening
Mittel
Orthodontic
Oxigen
PROTECT захист від карієсу
Pearl Glow
Pearly White
Plaque Control
Prime Refill CPS 011
Prime Refill CPS 06
Prime Refill CPS 07
Prime Refill CPS 08
Prime Refill CPS 09
Prime Start CPS 011
Prime Start CPS 06
Prime Start CPS 07
Prime Start CPS 08
Prime Start CPS 09
Pro 5460
Pro Complex
Pro D103.413.3 3D Vapor Blue
Pro Ortho
Pro Twin Care
Pro-Clinic
Pro-Expert Clinic Line
Prodent Advance
Prodent Carbon
Prodent Gentle Whitening
Prodent Sensitive
Prodent Solid
Professional Black
Professional Обліпиха ORGANIC
Profilac FineTip з кришечкою
Profilac White
Protect 2 in 1
Putzi Полунична
Ref.135
Ref.29
Ref.53
Ref.99
Riser-floss
S27
S27L
S43
ST2 пучкова
SUPERBRUSH
SYMBIOS
Schwarz
Sensation Whitening
Sensitive & Whitening
Sensitive Care
Soft Care
Sonic Generation 8 Winner
Sonic Hydro-active
Sonic hydrosonic
Step 1
Step 2
Sweet Berry
Sweet Mint
Swiss Medic
Swiss S39
Swiss Surgical
Swiss ortho brush child
TTH02
TTH03
TTH05
TTH13
TTH14
Tabula Vita
Tea Tree Oil
Tech відбілююча
Teenth
Total Fresh
Toy Story
Travel-floss
U 786
Ultra Soft
Ultra Soft Duo Bathroom 2021
Ultra Soft Duo Hawall 2020
Ultrasoft
Universellen aktiv soft
Universellern medium
Universellern soft
VK-400B LIGHT-UP
VK-400P LIGHT-UP
VK-500B
VK-500P
VT-600B
VT-600W
White Shine
Whitening Fresh
Whitening+
Youngstars
actifluor Kids
actifluor YOUNGSTARS
baking soda
bioactive
classic
clean between, середня
conical
delicate
extra clean
fine
gold
herbal
interbrush монопучкова
interdental
junior
kids
lights
medium
medium 40
micro
nano
nano massage
original
protect
romantic
sensitiv
sensitive
soft
soft 40
stop-табак
total care
total protection
vitamin
waxed mint
white
whitening
А05
Актив
Апельсин
Бережна турбота д/дитячих зуб.
Білосніжна посмішка
ВІО
Ванільне морозиво
Все в одному
Глибоке чищення
Делікатний
Дорожня
Досконалість Деревне вугілля
Екстрім
Ефективний захист
Зеро Баланс
Кола
М-901
МЕДІКАЛ гель ремінералізуючий
Особливий
Очищення та полірування
Посіпаки
Прополіс відбілююча
Піві з ароматом фруктів
Силвер кеар
Тінз. Аромат спекотного літа
Тінз. Смак активного дня
аер.
аерозоль р-н ізотонічний
активний кальцій
алко-стоп
антибакт.
арт. 4332, System
арт. 4356, H2O
арт. 4358, H2O
арт. 6378, H2O
арт. 6900, ONE
без сульфатів
без фториду
біо-фтор, 40
в комплекті
вельвет
вишня
від 0 до 2 років
від 2 до 6 років
від 2-х до 5 років
від 3 до 8 років
від 6 років
відбілювання
відбілююча
відбілюючий
гель
гель д/ясен
гель д/інтим. гігієни
гель на осн. екстр. лік. трав.
гомеопатична
д/інтимн. гігієни
дбайливе відбілювання
дитяча
дитячий
для дітей
для дітей 2+
для дітей від 3-х років
для дітей від 6 років
для малюків
для школярів
досконалість
досконалість інтенсив
евкаліпт
евкаліпт та шавлія
екстра жорстка
екстра м'яка
екстра свіжість
еліксир
есо 2в1
жорстка
жіночі трави
з 2-х років
з 5-ти років
з антибактеріальною дією
з екстр. ромашки
з перших років
з фторидом
з чорної вугільної щетиною
заспок.
захист від карієсу
захист для зубів та ясен
зелене яблуко
зелений чай
зуб.щітка+паста 25 мл
зуб.щітка-крокодил+паста 25 мл
зуб.щітка-машинка+паста 25 мл
зубн. паста Splat Biocalcium
зубн. паста Splat Ultracomplex
зубн. паста Splat White Plus
зубна паста
зігріваючий
кавун
капс.
класик
компакт
компактна
компл. відбілювання
комплекс
комплексне очищення
комфортне очищення
конц.
кора дуба
крап.
крап. назал.
крап. у ніс
крем
крем-бальзам
лимон
лосьйон-спрей
льодяна м'ята
м'як.
м'яка щетина
м'якої жорсткості
м'ята
м39
модельна
морозиво
мятный
на відварі трав
обліпиха і прополіс
овес і бавовна
олівець
олівець пластик. д/інг.
ополіскувач рота
органічний
освіжаюча м'ята
очищающий для зубних протезів
персик
пор.
пор. д/п р-ра
при кровотечі ясен
проти нальоту від чаю та кави
підсилювач відбілювання
р-н
р-н д/зовн. застос.
р-н д/полоскан. ротов. порожн.
р-н д/ротов. порожн.
р-н ректальн.
рецепт №1
розмір M
розмір S
розмір XS
розширююча
ромашка
ромашка і календула
рідина
свіжість трав
свічки
серед. жорсткості
середня
середня щетина
силіконова
спеціальна
спеціаліст
спрей
спрей д/горла
спрей д/горла та ротов порожн.
спрей д/носа і ротової порожн.
спрей д/носу
спрей д/ротов. порожн.
спрей назал.
спрей назал. гіперт.
спрей назал. ізотон.
суниця
суп. вагінал.
табл.
тотал 12
трави
тривала свіжість
тройной очистки
тутті-фрутті
флекс джуніор
форте
фтор
фторовмісна
цілющі трави
чайне дерево
чорний чай
шавлія
шовк
щоденні.
щітка-напальчник
інтердентальна
інтердентальні
інтимне
№3
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Дозування
0.2 %
0.9 %
0.12 %
0.65 %
2.3 %
3 %
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Пакування
0.1 мм
0.5 мм
0.6 мм
0.7 мм
0.8 мм
0.9 мм
0.12 мм
0.15 мм
1 г
1 л
1.1 мм
1.2 г
1.2 мм
1.3 мм
1.6 мм
1.7 мм
1.9 мм
2-х цветн.
2.5 мм
3 мм
5 м
5 мл
8 мл
10 г
10 мл
10 мм
12 мл
15 мл
18 мл
20 г
20 м
20 мл
24 г
25 г
25 м
25 мл
30 г
30 м
30 мл
35 мл
40 г
40 мл
45 г
45 мл
50 г
50 м
50 мл
55 м
55 мл
60 г
60 мл
65 г
65 м
70 г
70 мл
73 г
74 г
75 г
75 мг
75 мл
80 г
80 мл
85 г
85 мл
90 г
90 мл
94 г
95 мл
100 г
100 мл
120 мл
125 мл
130 г
130 мл
135 г
140 мл
150 мл
160 г
160 мл
170 г
181 г
200 мл
230 мл
250 г
250 мл
265 мл
270 г
270 мл
275 г
275 мл
280 мл
300 мл
360 мл
370 мл
400 мл
500 ppm 75 мл
500 мл
600 мл
700 мл
1000 мл
1250 ppm 75 мл
(А-1)
(А-2)
Black
Whitening ORGANIC 100 г
Екстра сила 250 мл
Екстра сила 360 мл
Екстра сила 700 мл
аер. 80 мл
балон алюм. 125 мл
блакитна
веселе мишеня 50 мл
вощена, з м'ятою та фторидом 50 м
дитяча
для детей (3-5)
дозатор 370 мл
з клапаном
з ковпачком
з утримувачем
м'яка
набір
набір 3 шт.
пакет подвійний
пляшка п/е 500 мл
пляшка пластик. 50 мл
порш. уп. 100 мл
саше 2 г
саше 5 г
середня
типа 3709
типа 3710
туба 5 мл
туба 9 мл
туба 10 г
туба 20 г
туба 25 г
туба 40 г
туба 45 г
туба 50 мл
туба 70 мл
туба 74 г
туба 75 мл
туба 100 мл
туба 125 мл
туба 150 мл
туба 160 г
туба алюм. 20 г
тюбик 40 мл
тюбик 100 мл
у дорожньому кейсі
фл. 9 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 75 мл
фл. 100 мл
фл. 125 мл
фл. 150 мл
фл. 160 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. 300 мл
фл. 400 мг
фл. 400 мл
фл. з дозатором 15 мл
фл. з дозатором 200 мл
фл. з дозатором 250 мл
фл. з дозатором 370 мл
фл. з дозатором 400 мл
фл. з розпилювачем 10 мл
фл. з розпилювачем 25 мл
фл. пластик. 140 мл
фл. полімер. 10 мл
фл. полімер. 15 мл
фл. полімер. 150 мл
фл. полімер. 250 мл
фл. полімер. з розпилювачем 15 мл
фл. полімер. з розпилювачем 45 мл
фл. скляний 10 мл
флакон-фліп 500 мл
фільтр-пакет 4 г
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50
66
75
80
90
96
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Виробник
AC Marca Brands SL
Acumen Houseware
Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
Alen Mak
Alpen Pharma AG
Altermed Corporation
Ananta Medicare
Apivita
Arsan Kimya San Tic
Aurena Laboratories
Barros Laboratories Pty Ltd
Betafarma
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Braun
Braun Oral-B Ireland Ltd.
CPR Produktions
Canpol
Chemigroup France
Cheminova
Colgate Sanxiao
Colgate-Palmolive
Colgate-Palmolive Company
Coswell
Cottion High Tech Sociedad Limitada
Cumdente GmbH
Curaden International AG
DENTAID S.L.
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
Das Experten Corporation
Delta Medical
Delta Medical Promotions AG
DenTek Oral Care, Inc
Dentaco AS
Dental Kosmetik
Difas Firca Ve Plastik Sanayi Ticaret A.S
Dr. Wild & Со.AG
EUTHALIA COSMETICS SRL
EVAS Cosmetics Co., Ltd.
Edel White
Elfa Pharm
Esro AG
Etol
Evyap Sabun
Fabryka Kosmetykow Pollena-Ewa
Family Guard LTD
Farmaceutici dottor Ciccarelli
Farmaceutici dottor Ciccarelli S.p.A.
Fresh Up Cosmetics
Fresh Up Cosmetics LTD
Fushima
Gaba International
Gillette India Limited
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Global Cosmed
Gobest Internetional
HAAN BRAND S.L
HI-P (Xiamen) Precision Plastic Manufacturing
Industrias Beter S.A
Ioulia & Irene Tsetis Pharmaceutical Laboratories
Italchimica
Jack & Jill Operations Pty Ltd
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Hellas
Jordan AS
K.P.Namboodiri's
Karex Industries SDN.BHD.
Kolinos
LABORATORIOS BABE, S.L.
Lab. Cosmodent
Laboratoires Dermatologiques Uriage
Laboratorios Kin
Les Laboratoires Bioargent Inc
Lexima
Lion Corporation
Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
Ludovico Martelli S.r.L.
M&C Schiffer GmbH
Melisa Laboratorium
Mirato S.p.A.
Montavit
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
NOW FOODS
Natura House
Naturwaren
Ningbo Raffini Import & Export
Novatex
ORAL-B Laboratories
Ohlala Laboratories, S.A.S.
Oral-B Laboratories
Orion Corporation
PROFIMED S.r.l.
Phytopharm Klenka
Piave Spazzolificio
Ponzini
Procter & Gamble
Procter & Gamble Manufacturing
Productos Naturales del Mediterraneo, S.A
Quimi Romar, S.L.U.
ROYAUMANN CO.,LTD
Recierpfarma
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Rubella Beauty
SA Laboratoires Sarbec
SCANDERRA GmbH
SJ Harvest International
SKINORMIL dermaceutique
STS Holding Group
STS cosmetics
SUNSTAR DEUTSCHLAND GMBH
Schwarzkopf & Henkel Production Europe GmbH & Co.KG
SkyLab
SmithKline Beecham
SmithKline Beecham Consumer Healthcare
Solvex Cosmetic Products
Soprodal
Spazzolificio Piave
Spojene Kartakovny
Stafford-Miller Ir.L.
Sudoku Srl
The First Thai Brush Company
The Humble Co
Torunskie ZMO
Urtekram
Vega Technologies Inc.
Weleda
Winner Cosmed CO., LTD
Wuxi Exanovo Medical Instrument
YESforLOV SAS
Yangzhou Hong Wang rubber & plastic products factory
Yangzhou JinXia Plastic Products & Rubber CO.
ZIAJA
de Miclen
ЄвроКосМед
ІЛАН ФАРМ
Інтерфіл
АТ Дистрибьюшн ООО
АТ Роттафарм
Авефарм
Адверсо
Аква Косметикс Груп
Алкой
Алькор
Альянс Краси
Альянс Красоты
Аптека Гаевского
Аптека Гаєвського
Арома
Аромат
Астарта
Байєрсдорф
Белла-Трейд
Беркана +
Беркана Плюс
Биокон МНПО
Биостимулятор
Биота
Бланидас
Боніф
Біокон МНВО
Біотон
Біофарма
ВІК-А
ВДС-Ступино
ВДС-Ступіно
ВЕРМОДЖЕН
ВИК-А
Вега Украина
Вертекс
Винницабытхим
Виола ФФ
Витэкс
Возрождение ЛТД
Вулкан
Віола
Вітекс
Галенская лаборатория ДеЛюк
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Георг Биосистемы
Главкосметика
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн
ГлаксоСмітКляйн
Гледфарм
Гобест Інтернешнл
Грибик Андрей Иванович
Грин Фарм Косметик
Группа Компаний Юнидент
Грін Фарм Косметик
Делита
Дельта
Деліта
ДенРиКо Интернейшнл
Джонсон енд Джонсон
Джонсон и Джонсон Украина
Джонсон і Джонсон Україна
Дисма
Долфи-Украина
Долфин
Долфі-Україна
Дон
Др. Мюллер
ЕВРОКОСМЕД-Ступино
ЕКСПЕРТ КОСМЕТИК
Евдемон
ЕвроКосМед
Екола
Ельфа
Ельфа ФФ
Еліксир
ЖАРДИН КОСМЕТИК ООО
Житомирбиопродукт
ЗАО "Лектравы"
Здоров'я ФФ
Здравофарм
Зеленая Дубрава
Золотоношская ПКФ
Золотоніська ПКФ
Илан Фарм
Интерфил
Исток-Плюс
КПД
КРАТІЯ МЕДТЕХНІКА
Каган Марина Павлівна
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Кей Ти Косметикс
Ключи Здоровья
Ключі Здоров'я
Колгейт-Палмолив Украина
Колгейт-Палмолів Україна
Компанія "Дана, Я"
Концерн Калина
Корпорація Здоров'я
Коттон Клаб Укр
Красная звезда
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
Кристар-Центр
ЛАНТАНА СОЛАР
Ландрос
Леда
ЛекоПро
Лубныфарм
МАРИЕ ФРЕШ КОСМЕТИКС
МНПО Биокон
Малавит-Центр
Медхауз Свис Гмбх
Медхауз Свіс Гмбх
Н-АОС
Натурварен
Натурпро
Натурпродукт-Вега
Натурфарм
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Национальная Исследовательская Компания
Невская косметика
Неофлора
О.Д. Пролисок
ООО "Жаклин плюс"
ООО "Олфа"
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
ОСК-Фарм
Одесская биотехнология
Одеська біотехнологія
Омніфарма
Органик Фармасьютикалз
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Первое решение
Праго Хелскер
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Проктер енд Гембл
Проктер енд Гембл Мануфактуринг
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Проктер енд Гембл Україна
Проктер энд Гембл Трейдинг Украина
Проктер энд Гембл Украина
РЕМОС
РИПЛЕЙ
СВІСС-ТРЕЙД
СИНЕРДЖИА ФАРМ
СИРИОН ООО
СППХ
Санвита групп
Санвіта Груп
Сапфир-СП
Свисс-Трейд
Свобода
Софарма Україна
Сплат
Сплат глобал
Сплат-Косметика
Стимул Колор Косметик
Стиролоптфармторг
Стіролоптфармторг
Сіріон
ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"
ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕГА УКРАЇНА ТОВ
Тетафарм
Триюга-ОМ
Тріса
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
Фабрика Комби
Фабрика Комбі
Фарма Групп Экспорт
Фарма Черкасс
Фармаклер
Фармаком
Фармис ЛТД
Фармтек
Фарміс ЛТД
Фитодоктор
Фитокосметик
Фитопродукт
Фитория
Флори Спрей
Флорі Спрей
Фреш Минт Восток
Фреш Мінт Україна
Фітобіотехнології
Фітодоктор
Фітокосметик
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Халеон Україна
Харьковская ФФ
Хеель
Хелен Шнайдер
Хелер Косметикс
Хелси Фарм Украина
Хелсі Фарм Україна
Чарли
Червона зірка
Шив-Медфарм
Экобиз
Эколла
Эликсир
Эльфа
Эльфа ФФ
Эстери
ЮНІВЕРСАЛ КОСМЕТИКС ГРУП
ЮНИВЕРСАЛ КОСМЕТИКС ГРУПП
Юнилевер Украина
Юниливер Украина
Юнілівер Україна
Юнімед
де Міклен
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