Київ
Лікувально-профілактичні зубні пасти
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Комплексної дії (мультифункціональні)

Косметичні засоби

04Засоби по догляду за слизовими оболонками

4.1.Засоби для догляду за порожниною рота
4.1.1.Зубні пасти
4.1.1.2.Лікувально-профілактичні зубні пасти
4.1.1.2.5.Комплексної дії (мультифункціональні)
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Лакалут Джуніор Зубна паста Lacalut Junior Антикаріес & Захист від цукрових кислот
Лакалут Джуніор Зубна паста Lacalut Junior Антикаріес & Захист від цукрових кислот
6+ 55 мл №1
Натурварен
від 70,64 грн
в 813 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ
ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн
від 114,66 грн
в 792 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від 176,38 грн
в 774 аптеках
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ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА
75 мл №1
від 120,30 грн
в 749 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН ПРОНАМЕЛЬ КОМПЛЕКСНА ДІЯ
ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН ПРОНАМЕЛЬ КОМПЛЕКСНА ДІЯ
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від 126,40 грн
в 703 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН ВІДНОВЛЕННЯ І ЗАХИСТ (SENSODYNE® REPAIR & PROTECT)
ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН ВІДНОВЛЕННЯ І ЗАХИСТ (SENSODYNE® REPAIR & PROTECT)
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від 148,00 грн
в 656 аптеках
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Лакалут Актив "Захист ясен & Здорова емаль" зубна паста
Лакалут Актив "Захист ясен & Здорова емаль" зубна паста
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від 154,61 грн
в 626 аптеках
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Лакалут блек&вайт (Lacalut black&white) зубна паста
Лакалут блек&вайт (Lacalut black&white) зубна паста
75 мл №1
Натурварен
від 119,40 грн
в 618 аптеках
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Пародонтакс захист ясен + свіжий подих і чутливість зубів зубна паста
Пародонтакс захист ясен + свіжий подих і чутливість зубів зубна паста
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн
від 156,90 грн
в 525 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА МЕРІДОЛ
ЗУБНА ПАСТА МЕРІДОЛ
75 мл №1
Колгейт-Палмолів Україна
від 143,18 грн
в 518 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА серії PROFESSIONAL "SPLAT (СПЛАТ) ACTIVE/АКТИВ"
ЗУБНА ПАСТА серії PROFESSIONAL "SPLAT (СПЛАТ) ACTIVE/АКТИВ"
100 мл №1
STS Holding Group
від 116,74 грн
в 497 аптеках
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ЛАКАЛУТ МУЛЬТИ-ЕФЕКТ ЗУБНА ПАСТА
ЛАКАЛУТ МУЛЬТИ-ЕФЕКТ ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від 80,77 грн
в 494 аптеках
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Зубна паста Сенсодин Клінічне відновлення
Зубна паста Сенсодин Клінічне відновлення
75 мл із фтором №1
Халеон Україна
від 206,56 грн
в 439 аптеках
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ЛАКАЛУТ МУЛЬТИ-ЕФЕКТ ПЛЮС ЗУБНА ПАСТА
ЛАКАЛУТ МУЛЬТИ-ЕФЕКТ ПЛЮС ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від 95,20 грн
в 424 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ВИБІЛЮЮЧИЙ
ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ВИБІЛЮЮЧИЙ
75 мл №1
Халеон Україна
від 132,65 грн
в 422 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА DENTISSIMO PRO-CARE TEETH&GUM
ЗУБНА ПАСТА DENTISSIMO PRO-CARE TEETH&GUM
75 мл №1
Медхауз Свіс Гмбх
від 169,46 грн
в 396 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА DENTISSIMO COMPLETE CARE
ЗУБНА ПАСТА DENTISSIMO COMPLETE CARE
75 мл №1
Медхауз Свіс Гмбх
від 180,00 грн
в 391 аптеці
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Лакалут Мульти-ефект плюс глибоке очищення зубна паста
Лакалут Мульти-ефект плюс глибоке очищення зубна паста
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від 125,39 грн
в 368 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА КАЛЕНДУЛА
ЗУБНА ПАСТА КАЛЕНДУЛА
75 мл №1
Weleda
від 179,34 грн
в 337 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА серії PROFESSIONAL "SPLAT (СПЛАТ) ULTRACOMPLEX/УЛЬТРАКОМПЛЕКС"
ЗУБНА ПАСТА серії PROFESSIONAL "SPLAT (СПЛАТ) ULTRACOMPLEX/УЛЬТРАКОМПЛЕКС"
100 мл №1
STS Holding Group
від 120,40 грн
в 249 аптеках
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