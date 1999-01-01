Київ
Лікувально-профілактичні зубні пасти
4.1.1.2.5.
Комплексної дії (мультифункціональні)
Косметичні засоби
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Засоби по догляду за слизовими оболонками
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Засоби для догляду за порожниною рота
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Зубні пасти
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Лікувально-профілактичні зубні пасти
4.1.1.2.5.
Комплексної дії (мультифункціональні)
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Лакалут Джуніор Зубна паста Lacalut Junior Антикаріес & Захист від цукрових кислот
6+ 55 мл №1
Натурварен
від
70,64
грн
в 813 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн
від
114,66
грн
в 792 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від
176,38
грн
в 774 аптеках
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ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЕКСТРА СВІЖІСТЬ ЗУБНА ПАСТА
75 мл №1
від
120,30
грн
в 749 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН ПРОНАМЕЛЬ КОМПЛЕКСНА ДІЯ
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від
126,40
грн
в 703 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН ВІДНОВЛЕННЯ І ЗАХИСТ (SENSODYNE® REPAIR & PROTECT)
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від
148,00
грн
в 656 аптеках
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Лакалут Актив "Захист ясен & Здорова емаль" зубна паста
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від
154,61
грн
в 626 аптеках
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Лакалут блек&вайт (Lacalut black&white) зубна паста
75 мл №1
Натурварен
від
119,40
грн
в 618 аптеках
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Пародонтакс захист ясен + свіжий подих і чутливість зубів зубна паста
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн
від
156,90
грн
в 525 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА МЕРІДОЛ
75 мл №1
Колгейт-Палмолів Україна
від
143,18
грн
в 518 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА серії PROFESSIONAL "SPLAT (СПЛАТ) ACTIVE/АКТИВ"
100 мл №1
STS Holding Group
від
116,74
грн
в 497 аптеках
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ЛАКАЛУТ МУЛЬТИ-ЕФЕКТ ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від
80,77
грн
в 494 аптеках
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Зубна паста Сенсодин Клінічне відновлення
75 мл із фтором №1
Халеон Україна
від
206,56
грн
в 439 аптеках
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ЛАКАЛУТ МУЛЬТИ-ЕФЕКТ ПЛЮС ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від
95,20
грн
в 424 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ВИБІЛЮЮЧИЙ
75 мл №1
Халеон Україна
від
132,65
грн
в 422 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА DENTISSIMO PRO-CARE TEETH&GUM
75 мл №1
Медхауз Свіс Гмбх
від
169,46
грн
в 396 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА DENTISSIMO COMPLETE CARE
75 мл №1
Медхауз Свіс Гмбх
від
180,00
грн
в 391 аптеці
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Лакалут Мульти-ефект плюс глибоке очищення зубна паста
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від
125,39
грн
в 368 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА КАЛЕНДУЛА
75 мл №1
Weleda
від
179,34
грн
в 337 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА серії PROFESSIONAL "SPLAT (СПЛАТ) ULTRACOMPLEX/УЛЬТРАКОМПЛЕКС"
100 мл №1
STS Holding Group
від
120,40
грн
в 249 аптеках
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G20 (0,9 х 120 мм)
Integral 8
Pro Twin Care
Professional Обліпиха ORGANIC
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SYMBIOS
Schwarz
Total Fresh
herbal
protect
total care
total protection
vitamin
Зеро Баланс
МЕДІКАЛ гель ремінералізуючий
гель
екстра свіжість
з антибактеріальною дією
зубн. паста Splat Ultracomplex
зубна паста
на відварі трав
свіжість трав
спеціальна
трави
форте
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Пакування
18 мл
40 мл
50 мл
55 мл
70 г
70 мл
75 г
75 мг
75 мл
80 мл
85 мл
90 г
90 мл
94 г
100 г
100 мл
125 мл
130 г
130 мл
135 г
140 мл
150 мл
160 г
170 г
250 г
1250 ppm 75 мл
порш. уп. 100 мл
туба 45 г
туба 50 мл
туба 74 г
туба 75 мл
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Colgate-Palmolive
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Dr. Wild & Со.AG
Esro AG
Evyap Sabun
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GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Lab. Cosmodent
Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
Mirato S.p.A.
Naturwaren
Procter & Gamble
Procter & Gamble Manufacturing
STS Holding Group
Schwarzkopf & Henkel Production Europe GmbH & Co.KG
SmithKline Beecham Consumer Healthcare
The Humble Co
Weleda
de Miclen
ЄвроКосМед
Альянс Краси
Аптека Гаєвського
Витэкс
Вітекс
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн
Группа Компаний Юнидент
ДенРиКо Интернейшнл
Колгейт-Палмолив Украина
Колгейт-Палмолів Україна
Концерн Калина
Красота та Здоров'я
Малавит-Центр
Медхауз Свис Гмбх
Медхауз Свіс Гмбх
Натурварен
Невская косметика
Омніфарма
Органик Фармасьютикалз
Проктер енд Гембл
Проктер енд Гембл Мануфактуринг
Проктер енд Гембл Україна
Проктер энд Гембл Украина
РИПЛЕЙ
СВІСС-ТРЕЙД
СИРИОН ООО
Сапфир-СП
Свисс-Трейд
Сплат глобал
ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕГА УКРАЇНА ТОВ
Фармис ЛТД
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Халеон Україна
Хелси Фарм Украина
Хелсі Фарм Україна
Экобиз
ЮНИВЕРСАЛ КОСМЕТИКС ГРУПП
Юнилевер Украина
Юниливер Украина
Юнілівер Україна
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