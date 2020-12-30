Всі аптеки України
Класифікація косметичних засобівЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною рота
4.1.

Засоби для догляду за порожниною рота 4.1. Класифікація

AGRADO Ополіскувач для ротової порожнини 500 мл, відбілювання, відбілювання; Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
AGRADO Ополіскувач для ротової порожнини 500 мл, відбілювання, відбілювання Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
В 197 аптеках
від 51,21 грн
Ціни в аптеках
AGRADO Ополіскувач для ротової порожнини 500 мл, захист ясен, захист ясен; Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
AGRADO Ополіскувач для ротової порожнини 500 мл, захист ясен, захист ясен Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
В 206 аптеках
від 91,90 грн
Ціни в аптеках
AGRADO Ополіскувач для ротової порожнини 500 мл, м'ята, м'ята; Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
AGRADO Ополіскувач для ротової порожнини 500 мл, м'ята, м'ята Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
В 197 аптеках
від 50,92 грн
Ціни в аптеках
APACARE ОПОЛІСКУВАЧ РІДКА ЕМАЛЬ 200 мл; Cumdente GmbH
APACARE ОПОЛІСКУВАЧ РІДКА ЕМАЛЬ 200 мл Cumdente GmbH
Немає в наявності
APACARE РЕМІНАЛІЗУЮЧА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ РІДКА ЕМАЛЬ 75 мл; Cumdente GmbH
APACARE РЕМІНАЛІЗУЮЧА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ РІДКА ЕМАЛЬ 75 мл Cumdente GmbH
Немає в наявності
Arbor Vitae Дентавіол Засіб для полоскання порожнини рота флакон, 160 мл; Віола
Arbor Vitae Дентавіол Засіб для полоскання порожнини рота Флакон, 160 мл Віола
В 7 аптеках
від 140,00 грн
Ціни в аптеках
BEBBLE ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА БАНАН 50 мл; Софарма Україна
BEBBLE ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА БАНАН 50 мл Софарма Україна
В 1 аптеці інших міст
від 111,57 грн
Ціни в інших містах
BEBBLE ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА ПОЛУНИЦЯ 50 мл; Софарма Україна
BEBBLE ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА ПОЛУНИЦЯ 50 мл Софарма Україна
В 1 аптеці
від 117,69 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE ACTIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ КУРЦІВ ТА ПОЦІНОВУВАЧІВ КАВИ 75 мл; Betafarma
BRILLANTE ACTIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ КУРЦІВ ТА ПОЦІНОВУВАЧІВ КАВИ 75 мл Betafarma
В 192 аптеках
від 60,00 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE DENTINO CARAMEL KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ КАРАМЕЛІ 50 мл; Betafarma
BRILLANTE DENTINO CARAMEL KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ КАРАМЕЛІ 50 мл Betafarma
В 18 аптеках
від 68,26 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ ЛАЙМУ 50 мл; Betafarma
BRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ ЛАЙМУ 50 мл Betafarma
В 83 аптеках
від 64,64 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ 50 мл; Betafarma
BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ 50 мл Betafarma
В 16 аптеках
від 72,90 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE DENTINO STRAWBERRY KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ СУНИЦІ 50 мл; Betafarma
BRILLANTE DENTINO STRAWBERRY KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ СУНИЦІ 50 мл Betafarma
В 18 аптеках
від 70,69 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE EVERYDAY WHITENING ЗУБНА ПАСТА КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 75 мл; Betafarma
BRILLANTE EVERYDAY WHITENING ЗУБНА ПАСТА КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 75 мл Betafarma
В 88 аптеках
від 59,00 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE HERBAL WHITENING ЗУБНА ПАСТА ВІДБІЛЮВАННЯ ТА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ 75 мл; Betafarma
BRILLANTE HERBAL WHITENING ЗУБНА ПАСТА ВІДБІЛЮВАННЯ ТА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ 75 мл Betafarma
В 174 аптеках
від 59,00 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE SENSITIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ТА ЗАХИСТ ЕМАЛІ 75 мл; Betafarma
BRILLANTE SENSITIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ТА ЗАХИСТ ЕМАЛІ 75 мл Betafarma
В 169 аптеках
від 50,50 грн
Ціни в аптеках
EKEL ЗУБНА ПАСТА З КСИЛІТОМ 90 г; Аптека Гаєвського
EKEL ЗУБНА ПАСТА З КСИЛІТОМ 90 г Аптека Гаєвського
Немає в наявності
EKEL ЗУБНА ПАСТА З КСИЛІТОМ 130 г; undefined
EKEL ЗУБНА ПАСТА З КСИЛІТОМ 130 г
Немає в наявності
EMOFORM GUM CARE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 400 мл; СВІСС-ТРЕЙД
EMOFORM GUM CARE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 400 мл СВІСС-ТРЕЙД
В 17 аптеках
від 658,26 грн
Ціни в аптеках
EMOFORM GUM CARE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 500 мл; СВІСС-ТРЕЙД
EMOFORM GUM CARE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 500 мл СВІСС-ТРЕЙД
В 10 аптеках
від 742,92 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 95