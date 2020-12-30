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Класифікація косметичних засобівЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаЗубні пасти
4.1.1.

Зубні пасти 4.1.1. Класифікація

APACARE РЕМІНАЛІЗУЮЧА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ РІДКА ЕМАЛЬ 75 мл; Cumdente GmbH
APACARE РЕМІНАЛІЗУЮЧА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ РІДКА ЕМАЛЬ 75 мл Cumdente GmbH
Немає в наявності
BEBBLE ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА БАНАН 50 мл; Софарма Україна
BEBBLE ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА БАНАН 50 мл Софарма Україна
В 1 аптеці інших міст
від 111,57 грн
Ціни в інших містах
BEBBLE ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА ПОЛУНИЦЯ 50 мл; Софарма Україна
BEBBLE ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА ПОЛУНИЦЯ 50 мл Софарма Україна
В 1 аптеці
від 117,69 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE ACTIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ КУРЦІВ ТА ПОЦІНОВУВАЧІВ КАВИ 75 мл; Betafarma
BRILLANTE ACTIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ КУРЦІВ ТА ПОЦІНОВУВАЧІВ КАВИ 75 мл Betafarma
В 192 аптеках
від 60,00 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE DENTINO CARAMEL KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ КАРАМЕЛІ 50 мл; Betafarma
BRILLANTE DENTINO CARAMEL KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ КАРАМЕЛІ 50 мл Betafarma
В 18 аптеках
від 68,26 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ ЛАЙМУ 50 мл; Betafarma
BRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ ЛАЙМУ 50 мл Betafarma
В 83 аптеках
від 64,64 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ 50 мл; Betafarma
BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ 50 мл Betafarma
В 16 аптеках
від 72,90 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE DENTINO STRAWBERRY KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ СУНИЦІ 50 мл; Betafarma
BRILLANTE DENTINO STRAWBERRY KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ СУНИЦІ 50 мл Betafarma
В 18 аптеках
від 70,69 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE EVERYDAY WHITENING ЗУБНА ПАСТА КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 75 мл; Betafarma
BRILLANTE EVERYDAY WHITENING ЗУБНА ПАСТА КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 75 мл Betafarma
В 88 аптеках
від 59,00 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE HERBAL WHITENING ЗУБНА ПАСТА ВІДБІЛЮВАННЯ ТА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ 75 мл; Betafarma
BRILLANTE HERBAL WHITENING ЗУБНА ПАСТА ВІДБІЛЮВАННЯ ТА АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ 75 мл Betafarma
В 174 аптеках
від 59,00 грн
Ціни в аптеках
BRILLANTE SENSITIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ТА ЗАХИСТ ЕМАЛІ 75 мл; Betafarma
BRILLANTE SENSITIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ПРОФІЛАКТИКА КАРІЄСУ ТА ЗАХИСТ ЕМАЛІ 75 мл Betafarma
В 169 аптеках
від 50,50 грн
Ціни в аптеках
EKEL ЗУБНА ПАСТА З КСИЛІТОМ 90 г; Аптека Гаєвського
EKEL ЗУБНА ПАСТА З КСИЛІТОМ 90 г Аптека Гаєвського
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EKEL ЗУБНА ПАСТА З КСИЛІТОМ 130 г; undefined
EKEL ЗУБНА ПАСТА З КСИЛІТОМ 130 г
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KIDS ЗУБНА ПАСТА З ГРАНАТОМ І ПРОПОЛІСОМ 50 мл; Apivita
KIDS ЗУБНА ПАСТА З ГРАНАТОМ І ПРОПОЛІСОМ 50 мл Apivita
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SALZ ЗУБНА ПАСТА FRESH ОСВІЖАЮЧА 90 г; РИПЛЕЙ ООО
SALZ ЗУБНА ПАСТА FRESH ОСВІЖАЮЧА 90 г РИПЛЕЙ ООО
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SALZ ЗУБНА ПАСТА ORIGINAL ОРИГІНАЛЬНА 90 г; РИПЛЕЙ ООО
SALZ ЗУБНА ПАСТА ORIGINAL ОРИГІНАЛЬНА 90 г РИПЛЕЙ ООО
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SYSTEMA GUM CARE SAKURA MINT ЗУБНА ПАСТА САКУРА ТА М'ЯТА 160 г; РИПЛЕЙ ООО
SYSTEMA GUM CARE SAKURA MINT ЗУБНА ПАСТА САКУРА ТА М'ЯТА 160 г РИПЛЕЙ ООО
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ZACT ЗУБНА ПАСТА WHITENING ВІДБІЛЮЮЧА 100 г; РИПЛЕЙ ООО
ZACT ЗУБНА ПАСТА WHITENING ВІДБІЛЮЮЧА 100 г РИПЛЕЙ ООО
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Біо-гель зубний для дітей "Logodent" 50 мл, м'ята, м'ята; Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
Біо-гель зубний для дітей "Logodent" 50 мл, м'ята, м'ята Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
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Біо-гель зубний для дітей "Logodent" 50 мл, полуниця, полуниця; Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
Біо-гель зубний для дітей "Logodent" 50 мл, полуниця, полуниця Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
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