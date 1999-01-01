Київ
Лікувально-профілактичні зубні пасти
4.1.1.2.2.
Десенситиві
Косметичні засоби
04
Засоби по догляду за слизовими оболонками
4.1.
Засоби для догляду за порожниною рота
4.1.1.
Зубні пасти
4.1.1.2.
Лікувально-профілактичні зубні пасти
4.1.1.2.2.
Десенситиві
Сортування:
По популярності
Фільтр
ЛАКАЛУТ СЕНСИТИВ ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від
102,99
грн
в 707 аптеках
Знайти в аптеках
ЛАКАЛУТ СЕНСИТИВ (LACALUT SENSITIVE) ЗАХИСТ ЧУТЛИВИХ ЗУБІВ & ДБАЙЛИВЕ ВИБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА
75 мл №1
Натурварен
від
110,04
грн
в 580 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС")
75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
від
121,03
грн
в 479 аптеках
Знайти в аптеках
ЛАКАЛУТ СЕНСИТИВ ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 50 мл №1
Натурварен
від
68,81
грн
в 427 аптеках
Знайти в аптеках
Зубна паста Сенсодин Прохладна м'ята
100 мл із фтором №1
ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн
від
109,38
грн
в 408 аптеках
Знайти в аптеках
ЛАКАЛУТ ЕКСТРА СЕНСИТИВ (LACALUT EXTRA SENSITIVE) ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від
86,09
грн
в 321 аптеці
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR"
Daily care 75 мл зі стабілізаторм фторидом олова №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
544,17
грн
в 158 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM-F"
Спеціальна 75 мл для чутливих зубів №1
Dr. Wild & Со.AG
від
412,46
грн
в 136 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН ПРОНАМЕЛЬ
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від
155,60
грн
в 115 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА "PRESIDENT CLINICAL" "SENSITIVE"
75 мл №1
Betafarma
від
114,46
грн
в 114 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА серії PROFESSIONAL "SPLAT (СПЛАТ) SENSITIVE/СЕНСИТІВ"
100 мл №1
STS Holding Group
від
131,41
грн
в 59 аптеках
Знайти в аптеках
ПІРОТ ЗУБНА ПАСТА СЕНСЕТИВ
75 мл №1
Lab. Cosmodent
від
110,10
грн
в 55 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА "BIOREPAIR"
75 мл швидке позбавлення чутливості №1
від
247,35
грн
в 38 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА "MARVIS"
75 мл sensitive gums №1
Ludovico Martelli S.r.L.
від
323,00
грн
в 36 аптеках
Знайти в аптеках
Зубна паста Кін (Kin) Sensi для чутливих зубів
75 мл №1
Laboratorios Kin
від
203,00
грн
в 33 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА "BIOREPAIR"
75 мл plus професійне позбавлення чутливості №1
від
260,10
грн
в 27 аптеках
Знайти в аптеках
Зубна паста Натусана Біо Мінерал
Зубна паста 100 мл №1
Натурварен
від
63,74
грн
в 26 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO
75 мл захист чутливих зубів №1
від
151,24
грн
в 25 аптеках
Знайти в аптеках
ЛАКАЛУТ СЕНСИТИВ ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 100 мл №1
Натурварен
від
105,00
грн
в 20 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Зубна паста "Curasept Biosmalto Sensitive Teeth"
75 мл №1
Curaden International AG
від
375,00
грн
в 13 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
1
2
3
Форма випуску
"dream"
6070EMEA
Bionica Sensitive
Daily Care
Delicato
Herb Toothpaste Peace&Calming
classic
sensitive
дбайливе відбілювання
зубна паста
спеціальна
Показати всі
Пакування
50 мл
74 г
75 г
75 мл
80 г
90 мл
100 г
100 мл
туба 75 мл
Показати всі
Виробник
Betafarma
Colgate-Palmolive Company
Coswell
Curaden International AG
DENTAID S.L.
Dr. Wild & Со.AG
EVAS Cosmetics Co., Ltd.
Evyap Sabun
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Lab. Cosmodent
Laboratorios Kin
Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH
Ludovico Martelli S.r.L.
Naturwaren
STS Holding Group
de Miclen
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
ГлаксоСмітКляйн
Колгейт-Палмолив Украина
Красота та Здоров'я
Натурварен
Органик Фармасьютикалз
Проктер энд Гембл Трейдинг Украина
СИРИОН ООО
Свисс-Трейд
Сплат глобал
ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕГА УКРАЇНА ТОВ
Фабрика Комби
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню