Київ
Лікувально-профілактичні зубні пасти
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Десенситиві

Косметичні засоби

04Засоби по догляду за слизовими оболонками

4.1.Засоби для догляду за порожниною рота
4.1.1.Зубні пасти
4.1.1.2.Лікувально-профілактичні зубні пасти
4.1.1.2.2.Десенситиві
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ЛАКАЛУТ СЕНСИТИВ ЗУБНА ПАСТА
ЛАКАЛУТ СЕНСИТИВ ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від 102,99 грн
в 707 аптеках
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ЛАКАЛУТ СЕНСИТИВ (LACALUT SENSITIVE) ЗАХИСТ ЧУТЛИВИХ ЗУБІВ & ДБАЙЛИВЕ ВИБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА
ЛАКАЛУТ СЕНСИТИВ (LACALUT SENSITIVE) ЗАХИСТ ЧУТЛИВИХ ЗУБІВ & ДБАЙЛИВЕ ВИБІЛЮВАННЯ ЗУБНА ПАСТА
75 мл №1
Натурварен
від 110,04 грн
в 580 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС")
ЗУБНА ПАСТА "COLGATE ELMEX SENSETIVE PLUS" (COLGATE ЕЛМЕКС "СЕНСЕТИВ ПЛЮС")
75 мл №1
Colgate-Palmolive Company
від 121,03 грн
в 479 аптеках
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ЛАКАЛУТ СЕНСИТИВ ЗУБНА ПАСТА
ЛАКАЛУТ СЕНСИТИВ ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 50 мл №1
Натурварен
від 68,81 грн
в 427 аптеках
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Зубна паста Сенсодин Прохладна м'ята
Зубна паста Сенсодин Прохладна м'ята
100 мл із фтором №1
ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн
від 109,38 грн
в 408 аптеках
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ЛАКАЛУТ ЕКСТРА СЕНСИТИВ (LACALUT EXTRA SENSITIVE) ЗУБНА ПАСТА
ЛАКАЛУТ ЕКСТРА СЕНСИТИВ (LACALUT EXTRA SENSITIVE) ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 75 мл №1
Натурварен
від 86,09 грн
в 321 аптеці
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR"
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR"
Daily care 75 мл зі стабілізаторм фторидом олова №1
СВІСС-ТРЕЙД
від 544,17 грн
в 158 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM-F"
ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM-F"
Спеціальна 75 мл для чутливих зубів №1
Dr. Wild & Со.AG
від 412,46 грн
в 136 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН ПРОНАМЕЛЬ
ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН ПРОНАМЕЛЬ
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від 155,60 грн
в 115 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "PRESIDENT CLINICAL" "SENSITIVE"
ЗУБНА ПАСТА "PRESIDENT CLINICAL" "SENSITIVE"
75 мл №1
Betafarma
від 114,46 грн
в 114 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА серії PROFESSIONAL "SPLAT (СПЛАТ) SENSITIVE/СЕНСИТІВ"
ЗУБНА ПАСТА серії PROFESSIONAL "SPLAT (СПЛАТ) SENSITIVE/СЕНСИТІВ"
100 мл №1
STS Holding Group
від 131,41 грн
в 59 аптеках
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ПІРОТ ЗУБНА ПАСТА СЕНСЕТИВ
ПІРОТ ЗУБНА ПАСТА СЕНСЕТИВ
75 мл №1
Lab. Cosmodent
від 110,10 грн
в 55 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "BIOREPAIR"
ЗУБНА ПАСТА "BIOREPAIR"
75 мл швидке позбавлення чутливості №1
від 247,35 грн
в 38 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "MARVIS"
ЗУБНА ПАСТА "MARVIS"
75 мл sensitive gums №1
Ludovico Martelli S.r.L.
від 323,00 грн
в 36 аптеках
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Зубна паста Кін (Kin) Sensi для чутливих зубів
Зубна паста Кін (Kin) Sensi для чутливих зубів
75 мл №1
Laboratorios Kin
від 203,00 грн
в 33 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "BIOREPAIR"
ЗУБНА ПАСТА "BIOREPAIR"
75 мл plus професійне позбавлення чутливості №1
від 260,10 грн
в 27 аптеках
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Зубна паста Натусана Біо Мінерал
Зубна паста Натусана Біо Мінерал
Зубна паста 100 мл №1
Натурварен
від 63,74 грн
в 26 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO
ЗУБНА ПАСТА PASTA DEL CAPITANO
75 мл захист чутливих зубів №1
від 151,24 грн
в 25 аптеках
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ЛАКАЛУТ СЕНСИТИВ ЗУБНА ПАСТА
ЛАКАЛУТ СЕНСИТИВ ЗУБНА ПАСТА
Зубна паста 100 мл №1
Натурварен
від 105,00 грн
в 20 аптеках інших міст
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Зубна паста "Curasept Biosmalto Sensitive Teeth"
Зубна паста "Curasept Biosmalto Sensitive Teeth"
75 мл №1
Curaden International AG
від 375,00 грн
в 13 аптеках інших міст
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