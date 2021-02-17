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4.1.2.

Ополоскувачі для порожнини рота 4.1.2. Класифікація

AGRADO Ополіскувач для ротової порожнини 500 мл, відбілювання, відбілювання; Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
AGRADO Ополіскувач для ротової порожнини 500 мл, відбілювання, відбілювання Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
В 197 аптеках
від 51,21 грн
Ціни в аптеках
AGRADO Ополіскувач для ротової порожнини 500 мл, захист ясен, захист ясен; Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
AGRADO Ополіскувач для ротової порожнини 500 мл, захист ясен, захист ясен Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
В 206 аптеках
від 91,90 грн
Ціни в аптеках
AGRADO Ополіскувач для ротової порожнини 500 мл, м'ята, м'ята; Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
AGRADO Ополіскувач для ротової порожнини 500 мл, м'ята, м'ята Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
В 197 аптеках
від 50,92 грн
Ціни в аптеках
APACARE ОПОЛІСКУВАЧ РІДКА ЕМАЛЬ 200 мл; Cumdente GmbH
APACARE ОПОЛІСКУВАЧ РІДКА ЕМАЛЬ 200 мл Cumdente GmbH
Немає в наявності
Arbor Vitae Дентавіол Засіб для полоскання порожнини рота флакон, 160 мл; Віола
Arbor Vitae Дентавіол Засіб для полоскання порожнини рота Флакон, 160 мл Віола
В 7 аптеках
від 140,00 грн
Ціни в аптеках
EMOFORM GUM CARE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 400 мл; СВІСС-ТРЕЙД
EMOFORM GUM CARE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 400 мл СВІСС-ТРЕЙД
В 17 аптеках
від 658,26 грн
Ціни в аптеках
EMOFORM GUM CARE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 500 мл; СВІСС-ТРЕЙД
EMOFORM GUM CARE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 500 мл СВІСС-ТРЕЙД
В 10 аптеках
від 742,92 грн
Ціни в аптеках
EMOFORM SENSITIVE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 400 мл, з фторидом, з фторидом; СВІСС-ТРЕЙД
EMOFORM SENSITIVE ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 400 мл, з фторидом, з фторидом СВІСС-ТРЕЙД
В 17 аптеках
від 630,53 грн
Ціни в аптеках
ДЕЗОДОРАНТ-ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА "ЦЕЛИТЕЛЬ" 250 мл, антисептичний, антисептичний; Аромат
ДЕЗОДОРАНТ-ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА "ЦЕЛИТЕЛЬ" 250 мл, антисептичний, антисептичний Аромат
В 100 аптеках
від 31,16 грн
Ціни в аптеках
ДЕЗОДОРАНТ-ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА "ЦЕЛИТЕЛЬ" 250 мл, відбілюючий, відбілююч.; Аромат
ДЕЗОДОРАНТ-ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА "ЦЕЛИТЕЛЬ" 250 мл, відбілюючий, відбілююч. Аромат
В 35 аптеках
від 48,68 грн
Ціни в аптеках
ДЕЗОДОРАНТ-ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА "ЦЕЛИТЕЛЬ" 250 мл, профілактика захворювань пародонту, профілактика захвор. пародонту; Аромат
ДЕЗОДОРАНТ-ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА "ЦЕЛИТЕЛЬ" 250 мл, профілактика захворювань пародонту, профілактика захвор. пародонту Аромат
В 104 аптеках
від 48,68 грн
Ціни в аптеках
ДЕЗОДОРАНТ-ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА "ЦЕЛИТЕЛЬ" 250 мл, профілактика карієсу, профілактика карієсу; Аромат
ДЕЗОДОРАНТ-ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА "ЦЕЛИТЕЛЬ" 250 мл, профілактика карієсу, профілактика карієсу Аромат
В 84 аптеках
від 27,97 грн
Ціни в аптеках
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт, 250 мл, захист від карієсу, захист віід карієсу; Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE Евкаліпт, 250 мл, захист від карієсу, захист віід карієсу Фарміс ЛТД
В 163 аптеках
від 88,43 грн
Ціни в аптеках
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія, 250 мл, свіжість дихання, свіжість дихання; Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE Евкаліпт та шавлія, 250 мл, свіжість дихання, свіжість дихання Фарміс ЛТД
В 151 аптеці
від 88,42 грн
Ціни в аптеках
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула, 250 мл, антисептичний, антисептичний; Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE Ромашка і календула, 250 мл, антисептичний, антисептичний Фарміс ЛТД
В 145 аптеках
від 88,40 грн
Ціни в аптеках
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево, 250 мл, захист ясен, захист ясен; Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE Чайне дерево, 250 мл, захист ясен, захист ясен Фарміс ЛТД
В 148 аптеках
від 88,40 грн
Ціни в аптеках
Дентаргіл Фіто розчин для полоскання ротової порожнини, 160 мл; ІЛАН ФАРМ
Дентаргіл Фіто Розчин для полоскання ротової порожнини, 160 мл ІЛАН ФАРМ
В 231 аптеці
від 226,00 грн
Ціни в аптеках
ДЕНТАСЕПТ розчин для полоскання ротової порожнини, 100 мл; Здоров'я
ДЕНТАСЕПТ Розчин для полоскання ротової порожнини, 100 мл Здоров'я
Немає в наявності
ЕЛІКСИР ДЛЯ ОПОЛІСКУВАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 300 мл; Ельфа ФФ
ЕЛІКСИР ДЛЯ ОПОЛІСКУВАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 300 мл Ельфа ФФ
Немає в наявності
ЕЛІКСИР ДЛЯ ОПОЛІСКУВАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 300 мл, кедровий, кедровий; Ельфа ФФ
ЕЛІКСИР ДЛЯ ОПОЛІСКУВАННЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 300 мл, кедровий, кедровий Ельфа ФФ
В 18 аптеках
від 47,46 грн
Ціни в аптеках
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