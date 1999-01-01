Класифікація косметичних засобівЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаЗасоби для чищення зубних протезів 4.1.5. Засоби для чищення зубних протезів 4.1.5. Класифікація Класифікація косметичних засобів Плитка Список ЛАКАЛУТ ДЕНТ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ Таблетки, № 32 Натурварен В 2 аптеках інших міст від 97,12 грн Ціни в інших містах ПРОТЕФІКС® АКТИВНІ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ № 66 Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ В 481 аптеці від 144,06 грн Ціни в аптеках Таблетки Кін (Kin) Oro для очищення зубних протезів № 96 Laboratorios Kin Немає в наявності Ціни в аптеках