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4.1.5.

Засоби для чищення зубних протезів 4.1.5. Класифікація

ЛАКАЛУТ ДЕНТ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ таблетки, № 32; Натурварен
ЛАКАЛУТ ДЕНТ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ Таблетки, № 32 Натурварен
В 2 аптеках інших міст
від 97,12 грн
Ціни в інших містах
ПРОТЕФІКС® АКТИВНІ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ № 66; Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
ПРОТЕФІКС® АКТИВНІ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ № 66 Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
В 481 аптеці
від 144,06 грн
Ціни в аптеках
Таблетки Кін (Kin) Oro для очищення зубних протезів № 96; Laboratorios Kin
Таблетки Кін (Kin) Oro для очищення зубних протезів № 96 Laboratorios Kin
Немає в наявності