Вимірювач артеріального тиску "Gamma" 800 к, № 1 Wuxi Exanovo Medical Instrument
від 674,64 грн
ЗУБНА ЩЕТКА DENTISSIMO JUNIOR М'яка щетина, м'яка щетина Медхауз Свіс Гмбх
від 121,68 грн
ЗУБНА ЩІТКА STS cosmetics
від 67,30 грн
від 137,03 грн
від 148,00 грн
від 146,10 грн
від 58,90 грн
від 85,27 грн
від 58,10 грн
ЗУБНА ЩІТКА Prodent advance, black, середньої жорсткості, середньої жорсткості Стіролоптфармторг
Немає в наявності
ЗУБНА ЩІТКА Prodent solid, (а-1), середньої жорсткості, середньої жорсткості, № 1 Стіролоптфармторг
Немає в наявності
ЗУБНА ЩІТКА "AQUARELLE" STS cosmetics
від 27,20 грн
ЗУБНА ЩІТКА "ASTERA" Active 3, medium, середньої жорсткості, середньої жорсткості Арома
Немає в наявності