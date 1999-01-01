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Засоби по догляду за шкірою обличчя

Косметичні засоби

01Засоби по догляду за шкірою обличчя

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Гідрогелеві патчі під очі з гіалуроновою кислотою та трояндовою водою "Coderma"
Гідрогелеві патчі під очі з гіалуроновою кислотою та трояндовою водою "Coderma"
№60
ЮА-ФАРМ
від 345,60 грн
в 1637 аптеках інших міст
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Блефаклін® стерильні серветки для щоденної гігієни повік та чутливої шкіри
Блефаклін® стерильні серветки для щоденної гігієни повік та чутливої шкіри
Серветки саше №20
Лаборатуар Теа
від 308,21 грн
в 799 аптеках
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STOP-DEMODEX (СТОП-ДЕМОДЕКС) БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
STOP-DEMODEX (СТОП-ДЕМОДЕКС) БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
50 мл №1
Голден-Фарм
від 164,88 грн
в 747 аптеках
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГІГІЄНІЧНИЙ "АНТИГЕРПЕСНИЙ"
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГІГІЄНІЧНИЙ "АНТИГЕРПЕСНИЙ"
4.6 г №1
МНВО Біокон
від 45,35 грн
в 741 аптеці
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГІГІЄНІЧНИЙ "ДОБРА ФЕЯ"
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГІГІЄНІЧНИЙ "ДОБРА ФЕЯ"
4.6 г №1
МНВО Біокон
від 35,77 грн
в 729 аптеках
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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ГЕЛЬ
STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ГЕЛЬ
30 мл №1
Фітобіотехнології
від 151,80 грн
в 726 аптеках
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГІГІЄНІЧНИЙ "ВІД ТРІЩИН ТА ЗАСТУДИ НА ГУБАХ"
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГІГІЄНІЧНИЙ "ВІД ТРІЩИН ТА ЗАСТУДИ НА ГУБАХ"
4.6 г №1
МНВО Біокон
від 43,90 грн
в 717 аптеках
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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ЛОСЬЙОН
STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ЛОСЬЙОН
150 мл №1
Фітобіотехнології
від 90,40 грн
в 712 аптеках
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
4.6 г №1
Біокон МНВО
від 40,32 грн
в 697 аптеках
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ДЕМОЛАН ФОРТЕ ГЕЛЬ АКТИВОВАНИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ПОВІК ПРИ ДЕМОДЕКОЗАХ ТА АКНЕ
ДЕМОЛАН ФОРТЕ ГЕЛЬ АКТИВОВАНИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ПОВІК ПРИ ДЕМОДЕКОЗАХ ТА АКНЕ
30 мл №1
Голден-Фарм
від 182,64 грн
в 683 аптеках
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ДЕМОЛАН ФОРТЕ МИЛО 3 В 1 ПРИ ДЕМОДЕКОЗАХ ТА АКНЕ
ДЕМОЛАН ФОРТЕ МИЛО 3 В 1 ПРИ ДЕМОДЕКОЗАХ ТА АКНЕ
300 мл №1
Голден-Фарм
від 184,59 грн
в 681 аптеці
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГІГІЄНІЧНИЙ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ"
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГІГІЄНІЧНИЙ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ"
4.6 г №1
Біокон МНВО
від 40,32 грн
в 667 аптеках
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ДЕМОЛАН ФОРТЕ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ПОВІК ПРИ ДЕМОДЕКОЗІ ТА АКНЕ
ДЕМОЛАН ФОРТЕ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ПОВІК ПРИ ДЕМОДЕКОЗІ ТА АКНЕ
150 мл №1
Голден-Фарм
від 93,87 грн
в 659 аптеках
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ЛІПІКАР СІНДЕТ АР+ - ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА тм "La Roche Posay"
ЛІПІКАР СІНДЕТ АР+ - ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА тм "La Roche Posay"
400 мл №1
Cosmetic Active Internationale
від 474,30 грн
в 651 аптеці
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Ліпікар очищуючий гель з заспокоюючими та захисними властивостями для немовлят, дітей та дорослих тм "La Roche Posay"
Ліпікар очищуючий гель з заспокоюючими та захисними властивостями для немовлят, дітей та дорослих тм "La Roche Posay"
400 мл №1
Cosmetic Active Internationale
від 422,37 грн
в 643 аптеках
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ЛОСЬЙОН "ВІТРЯНКА STOP"
ЛОСЬЙОН "ВІТРЯНКА STOP"
100 г №1
Ключі Здоров'я
від 127,69 грн
в 642 аптеках
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ФІЗІОГЕЛЬ КРЕМ
ФІЗІОГЕЛЬ КРЕМ
Крем 75 мл №1
esparma
від 441,88 грн
в 641 аптеці
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Ефаклар лосьйон для очищення та звуження пор тм "La Roche-Posay"
Ефаклар лосьйон для очищення та звуження пор тм "La Roche-Posay"
200 мл №1
Cosmetique Active Production
від 487,62 грн
в 639 аптеках
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Ефаклар Дуо+М гель-крем потрійної дії для корекції недоліків та запобігання їх повторній появі
Ефаклар Дуо+М гель-крем потрійної дії для корекції недоліків та запобігання їх повторній появі
40 мл для проблемної шкіри №1
Cosmetic Active Internationale
від 496,81 грн
в 637 аптеках
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ІНТЕНСИВНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ"
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ІНТЕНСИВНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ"
4.6 г №1
МНВО Біокон
від 40,32 грн
в 633 аптеках
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