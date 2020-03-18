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Класифікація косметичних засобівЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон
1.2.

Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон 1.2. Класифікація

AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл; МНВО Біокон
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл МНВО Біокон
В 324 аптеках
від 84,01 грн
Ціни в аптеках
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM SENSITIVE 500 мл; МНВО Біокон
AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM SENSITIVE 500 мл МНВО Біокон
Немає в наявності
ARBOR VITAE DETOX ВОДА МІЦЕЛЯРНА флакон, 200 мл; New Anna Cosmetics
ARBOR VITAE DETOX ВОДА МІЦЕЛЯРНА Флакон, 200 мл New Anna Cosmetics
Немає в наявності
ARBOR VITAE HEMP ВОДА МІЦЕЛЯРНА 200 мл, з екстрактом насіння конопелі, з екстрактом насіння конопелі; New Anna Cosmetics
ARBOR VITAE HEMP ВОДА МІЦЕЛЯРНА 200 мл, з екстрактом насіння конопелі, з екстрактом насіння конопелі New Anna Cosmetics
Немає в наявності
BABARIA ДВОФАЗНА МІЦЕЛЯРНА ВОДА ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ 400 мл; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA ДВОФАЗНА МІЦЕЛЯРНА ВОДА ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ 400 мл ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 152 аптеках
від 325,00 грн
Ціни в аптеках
BABARIA МІЦЕЛЯРНА ВОДА ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ З ШИПШИНОЮ 400 мл; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA МІЦЕЛЯРНА ВОДА ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ З ШИПШИНОЮ 400 мл ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 230 аптеках
від 200,05 грн
Ціни в аптеках
BABARIA МІЦЕЛЯРНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ 400 мл; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA МІЦЕЛЯРНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ 400 мл ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 4 аптеках інших міст
від 242,88 грн
Ціни в інших містах
BABARIA СЕРВЕТКИ З МІЦЕЛЯРНОЮ ВОДОЮ ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ № 20; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA СЕРВЕТКИ З МІЦЕЛЯРНОЮ ВОДОЮ ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ № 20 ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 4 аптеках інших міст
від 90,00 грн
Ціни в інших містах
BioVegane вода міцелярна "Органічний Канабіс" 150 мл; Bio Vegane Cosmetics GmbH
BioVegane вода міцелярна "Органічний Канабіс" 150 мл Bio Vegane Cosmetics GmbH
В 10 аптеках
від 249,00 грн
Ціни в аптеках
Byphasse збагачений міцелярний гель для душу для нормальної та сухої шкіри 1000 мл; DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
Byphasse збагачений міцелярний гель для душу для нормальної та сухої шкіри 1000 мл DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
В 1 аптеці
від 296,32 грн
Ціни в аптеках
CANTABRIA LABS РОЗЧИН МІЦЕЛЯРНИЙ ГІДРОАКТИВНИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 100 мл, з зволожуючою дією, з зволожуючою дією; Industrial Farmaceutica Cantabria
CANTABRIA LABS РОЗЧИН МІЦЕЛЯРНИЙ ГІДРОАКТИВНИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 100 мл, з зволожуючою дією, з зволожуючою дією Industrial Farmaceutica Cantabria
Немає в наявності
CANTABRIA LABS РОЗЧИН МІЦЕЛЯРНИЙ ГІДРОАКТИВНИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 400 мл, з зволожуючою дією, з зволожуючою дією; Industrial Farmaceutica Cantabria
CANTABRIA LABS РОЗЧИН МІЦЕЛЯРНИЙ ГІДРОАКТИВНИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 400 мл, з зволожуючою дією, з зволожуючою дією Industrial Farmaceutica Cantabria
Немає в наявності
CERAVE ЗВОЛОЖУЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ 295 мл; Cosmetic Active Internationale
CERAVE ЗВОЛОЖУЮЧА МІЦЕЛЯРНА ВОДА ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ 295 мл Cosmetic Active Internationale
В 656 аптеках
від 349,17 грн
Ціни в аптеках
DiAnge Міцелярна вода з екстрактом чорного чаю 200 мл; Дієнж
DiAnge Міцелярна вода з екстрактом чорного чаю 200 мл Дієнж
В 1 аптеці інших міст
від 678,30 грн
Ціни в інших містах
Embryolisse лосьйон міцелярний для обличчя 250 мл; Embryolisse Laboratories
Embryolisse лосьйон міцелярний для обличчя 250 мл Embryolisse Laboratories
Немає в наявності
GREEN COLLECTION МІЦЕЛЯРНИЙ ГЕЛЬ-ФЛЮЇД ДЛЯ ВМИВАННЯ ДОТИК ТУРБОТИ І НІЖНОСТІ 290 мл; Альянс Краси
GREEN COLLECTION МІЦЕЛЯРНИЙ ГЕЛЬ-ФЛЮЇД ДЛЯ ВМИВАННЯ ДОТИК ТУРБОТИ І НІЖНОСТІ 290 мл Альянс Краси
В 1 аптеці
від 64,13 грн
Ціни в аптеках
Ivatherm Herculane Міцелярний лосьйон для делікатного зняття макіяжу та очищення 250 мл; IVATHERM Ltd
Ivatherm Herculane Міцелярний лосьйон для делікатного зняття макіяжу та очищення 250 мл IVATHERM Ltd
В 26 аптеках
від 560,00 грн
Ціни в аптеках
IVATHERM HERCULANE ТЕРМАЛЬНА ВОДА 100 мл; IVATHERM Ltd
IVATHERM HERCULANE ТЕРМАЛЬНА ВОДА 100 мл IVATHERM Ltd
В 29 аптеках
від 199,57 грн
Ціни в аптеках
IVATHERM HERCULANE ТЕРМАЛЬНА ВОДА 200 мл; IVATHERM Ltd
IVATHERM HERCULANE ТЕРМАЛЬНА ВОДА 200 мл IVATHERM Ltd
В 12 аптеках
від 296,97 грн
Ціни в аптеках
Ivatherm Ivapur міцелярний лосьйон 250 мл, для комбінованої, жирної шкіри, для комбінованої, жирної шкіри; IVATHERM Ltd
Ivatherm Ivapur міцелярний лосьйон 250 мл, для комбінованої, жирної шкіри, для комбінованої, жирної шкіри IVATHERM Ltd
В 63 аптеках
від 444,00 грн
Ціни в аптеках
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