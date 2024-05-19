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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ГЕЛЬ 30 мл - Київ (125841) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 817 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
225,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
140,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
198,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
152,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
180,96 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
160,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
140,34 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
196,35
Економія: -7,14 грн
189,21 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
187,32 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
199,31
Економія: -32,68 грн
166,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
180,97 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3)
179,52 грн