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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ЛОСЬЙОН 150 мл - Київ (188951) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 806 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (9)
118,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
118,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
78,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
103,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
103,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
79,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
104,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
77,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
103,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
117,30
Економія: -28,45 грн
88,85 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
118,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
98,08 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2)
118,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
103,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
118,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
104,23 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
105,90
Економія: -25,70 грн
80,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
94,14 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
118,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
118,60
Економія: -34,38 грн
84,22 грн