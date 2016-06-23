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Класифікація косметичних засобівЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкірою
1.5.

Засоби з догляду за проблемною шкірою 1.5. Класифікація

30% УРЕЯ ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ДУЖЕ СУХИХ ДІЛЯНОК ШКІРИ тм "EUCERIN" 75 мл; Байєрсдорф
30% УРЕЯ ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ДУЖЕ СУХИХ ДІЛЯНОК ШКІРИ тм "EUCERIN" 75 мл Байєрсдорф
В 283 аптеках
від 332,72 грн
Ціни в аптеках
911 "Угрисепт" гель-бальзам для проблемної шкіри тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл; Ліберті Фарм
911 "Угрисепт" гель-бальзам для проблемної шкіри тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл Ліберті Фарм
В 138 аптеках
від 53,42 грн
Ціни в аптеках
ACNE OUT АКТИВНИЙ ЛОСЬЙОН ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 60 мл; Biotrade Bulgaria
ACNE OUT АКТИВНИЙ ЛОСЬЙОН ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 60 мл Biotrade Bulgaria
В 43 аптеках
від 740,05 грн
Ціни в аптеках
ACNE OUT ГІДРО-АКТИВНИЙ КРЕМ ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 60 мл; Biotrade Bulgaria
ACNE OUT ГІДРО-АКТИВНИЙ КРЕМ ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 60 мл Biotrade Bulgaria
В 15 аптеках
від 499,00 грн
Ціни в аптеках
ACNE OUT КИСНЕВЕ УМИВАННЯ ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 50 мл; Biotrade Bulgaria
ACNE OUT КИСНЕВЕ УМИВАННЯ ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 50 мл Biotrade Bulgaria
В 37 аптеках
від 164,04 грн
Ціни в аптеках
ACNE OUT КИСНЕВЕ УМИВАННЯ ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 200 мл; Biotrade Bulgaria
ACNE OUT КИСНЕВЕ УМИВАННЯ ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 200 мл Biotrade Bulgaria
В 54 аптеках
від 499,00 грн
Ціни в аптеках
Acne Out крем для обличчя BIOTRADE, що відновлює spf 30, 30 мл; Biotrade Bulgaria
Acne Out крем для обличчя BIOTRADE, що відновлює Spf 30, 30 мл Biotrade Bulgaria
В 24 аптеках
від 647,77 грн
Ціни в аптеках
ACNE OUT КРЕМ ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 30 мл; Biotrade Bulgaria
ACNE OUT КРЕМ ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 30 мл Biotrade Bulgaria
В 47 аптеках
від 597,54 грн
Ціни в аптеках
ACNE OUT МИЛО ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 100 г; Biotrade Bulgaria
ACNE OUT МИЛО ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 100 г Biotrade Bulgaria
В 35 аптеках
від 299,60 грн
Ціни в аптеках
ACNE OUT ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ МАТУЮЧИЙ ТОНІК 60 мл; Biotrade Bulgaria
ACNE OUT ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ МАТУЮЧИЙ ТОНІК 60 мл Biotrade Bulgaria
В 68 аптеках
від 460,94 грн
Ціни в аптеках
APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЇ ШКІРИ З ПРОПОЛІСОМ 8 мл, № 2; Apivita
APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЇ ШКІРИ З ПРОПОЛІСОМ 8 мл, № 2 Apivita
В 9 аптеках
від 115,43 грн
Ціни в аптеках
Bio Vegane стик Sos "Органічні ягоди Асаї" 5 мл, для комбінованої шкіри, д/комб. шкіри; Bio Vegane Cosmetics GmbH
Bio Vegane стик Sos "Органічні ягоди Асаї" 5 мл, для комбінованої шкіри, д/комб. шкіри Bio Vegane Cosmetics GmbH
В 34 аптеках
від 199,00 грн
Ціни в аптеках
Byphasse зволожувальний крем для обличчя проти пігментних плям з ніацинамідом та олією авокадо 50 мл; DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
Byphasse зволожувальний крем для обличчя проти пігментних плям з ніацинамідом та олією авокадо 50 мл DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
В 53 аптеках
від 381,24 грн
Ціни в аптеках
CANTABRIA LABS ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ДУО БІРЕТІКС СЕБОРЕГУЛЮЮЧИЙ, ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ, ЛІКУВАЛЬНИЙ 30 мл; Industrial Farmaceutica Cantabria
CANTABRIA LABS ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ДУО БІРЕТІКС СЕБОРЕГУЛЮЮЧИЙ, ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ, ЛІКУВАЛЬНИЙ 30 мл Industrial Farmaceutica Cantabria
Немає в наявності
CANTABRIA LABS МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ БІРЕТІКС ДЛЯ ШКІРИ З АКНЕ 25 мл, себорегулірующій, протизапальний, себорегулір., протизапальн.; Industrial Farmaceutica Cantabria
CANTABRIA LABS МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ БІРЕТІКС ДЛЯ ШКІРИ З АКНЕ 25 мл, себорегулірующій, протизапальний, себорегулір., протизапальн. Industrial Farmaceutica Cantabria
Немає в наявності
Cerave гель-догляд з саліциловою, молочною та гліколевою кислотами проти недосконалостей шкіри обличчя туба, 40 мл; Cosmetic Active Internationale
Cerave гель-догляд з саліциловою, молочною та гліколевою кислотами проти недосконалостей шкіри обличчя Туба, 40 мл Cosmetic Active Internationale
В 637 аптеках
від 257,19 грн
Ціни в аптеках
Cerave сироватка для обличчя для шкіри схильної до акне з ретинолом 30 мл; Cosmetic Active Internationale
Cerave сироватка для обличчя для шкіри схильної до акне з ретинолом 30 мл Cosmetic Active Internationale
В 463 аптеках
від 542,26 грн
Ціни в аптеках
CLEAN & CLEAR® ЩОДЕННИЙ СКРАБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ ПРОТИ ЧОРНИХ КРАПОК 150 мл; Johnson & Johnson
CLEAN & CLEAR® ЩОДЕННИЙ СКРАБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ ПРОТИ ЧОРНИХ КРАПОК 150 мл Johnson & Johnson
В 2 аптеках інших міст
від 227,70 грн
Ціни в інших містах
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ДЛЯ СУХОЇ ТА ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 50 мл; Натурварен
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ДЛЯ СУХОЇ ТА ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 50 мл Натурварен
В 134 аптеках
від 247,92 грн
Ціни в аптеках
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ДЛЯ СУХОЇ ТА ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 50 мл; Медіфарма Хомбург
D'OLIVA КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ДЛЯ СУХОЇ ТА ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 50 мл Медіфарма Хомбург
Немає в наявності
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