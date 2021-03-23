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Класифікація косметичних засобівЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметика
1.6.

Антивікова косметика 1.6. Класифікація

3LAB Perfect крем омолоджуючий для обличчя 60 мл; Englewood Lab LLC
3LAB Perfect крем омолоджуючий для обличчя 60 мл Englewood Lab LLC
Немає в наявності
APIVITA BEE RADIANT Крем насиченої текстури для захисту від ознак старіння та слідів втоми 50 мл; Apivita
APIVITA BEE RADIANT Крем насиченої текстури для захисту від ознак старіння та слідів втоми 50 мл Apivita
В 5 аптеках
від 1170,24 грн
Ціни в аптеках
APIVITA BEE RADIANT СИРОВАТКА ДЛЯ СЯЙВО ТА ЗАХИСТУ ВІД СТАРІННЯ ЗІ СТОВБУРАМИ КЛІТИНАМИ АПЕЛЬСИНА 30 мл; Apivita
APIVITA BEE RADIANT СИРОВАТКА ДЛЯ СЯЙВО ТА ЗАХИСТУ ВІД СТАРІННЯ ЗІ СТОВБУРАМИ КЛІТИНАМИ АПЕЛЬСИНА 30 мл Apivita
Немає в наявності
Apivita Beevine Elixir крем-ліфтинг для обличчя для відновлення шкіри нічний інтенсивний 50 мл; Apivita
Apivita Beevine Elixir крем-ліфтинг для обличчя для відновлення шкіри нічний інтенсивний 50 мл Apivita
В 1 аптеці
від 1663,93 грн
Ціни в аптеках
Apivita Beevine Elixir крем-ліфтинг для обличчя для підвищення пружності проти зморшок 50 мл, легкої текстури, легкої текстури; Apivita
Apivita Beevine Elixir крем-ліфтинг для обличчя для підвищення пружності проти зморшок 50 мл, легкої текстури, легкої текстури Apivita
В 2 аптеках
від 1446,90 грн
Ціни в аптеках
Apivita Beevine Elixir крем-ліфтинг для шкіри навколо очей та губ проти зморшок 15 мл; Apivita
Apivita Beevine Elixir крем-ліфтинг для шкіри навколо очей та губ проти зморшок 15 мл Apivita
В 2 аптеках
від 1246,56 грн
Ціни в аптеках
Apivita Beevine Elixir сироватка-ліфтинг для обличчя для підвищення пружності активуюча 30 мл; Apivita
Apivita Beevine Elixir сироватка-ліфтинг для обличчя для підвищення пружності активуюча 30 мл Apivita
В 5 аптеках інших міст
від 1414,00 грн
Ціни в інших містах
APIVITA EXPRESS BEAUTY ВІДНОВЛЮВАЛЬНА МАСКА ЩО ПІДВИЩУЄ ПРУЖНІСТЬ ШКІРИ З МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ 8 мл, № 2; Apivita
APIVITA EXPRESS BEAUTY ВІДНОВЛЮВАЛЬНА МАСКА ЩО ПІДВИЩУЄ ПРУЖНІСТЬ ШКІРИ З МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ 8 мл, № 2 Apivita
В 1 аптеці інших міст
від 183,50 грн
Ціни в інших містах
APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ПРОТИ ЗМОРШОК ДЛЯ ПРУЖНОСТІ ШКІРИ З ВИНОГРАДОМ 8 мл, № 2; Apivita
APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ПРОТИ ЗМОРШОК ДЛЯ ПРУЖНОСТІ ШКІРИ З ВИНОГРАДОМ 8 мл, № 2 Apivita
В 8 аптеках
від 115,43 грн
Ціни в аптеках
APIVITA QUEEN BEE КРЕМ Д/КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ВІД СТАРІННЯ З ГРЕЦЬКИМ МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ В ЛІПОСОМАХ ЛЕГКОЇ ТЕКСТУРИ 50 мл; Apivita
APIVITA QUEEN BEE КРЕМ Д/КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ВІД СТАРІННЯ З ГРЕЦЬКИМ МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ В ЛІПОСОМАХ ЛЕГКОЇ ТЕКСТУРИ 50 мл Apivita
В 3 аптеках
від 3529,24 грн
Ціни в аптеках
APIVITA QUEEN BEE КРЕМ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ВІД СТАРІННЯ З ГРЕЦЬКИМ МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ В ЛІПОСОМАХ НАСИЧЕНОЇ ТЕКСТУРИ 50 мл; Apivita
APIVITA QUEEN BEE КРЕМ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ВІД СТАРІННЯ З ГРЕЦЬКИМ МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ В ЛІПОСОМАХ НАСИЧЕНОЇ ТЕКСТУРИ 50 мл Apivita
В 8 аптеках
від 2915,96 грн
Ціни в аптеках
APIVITA QUEEN BEE НІЧНИЙ КРЕМ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ВІД СТАРІННЯ З ГРЕЦЬКИМ МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ В ЛІПОСОМАХ 50 мл; Apivita
APIVITA QUEEN BEE НІЧНИЙ КРЕМ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ВІД СТАРІННЯ З ГРЕЦЬКИМ МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ В ЛІПОСОМАХ 50 мл Apivita
В 3 аптеках
від 3119,59 грн
Ціни в аптеках
APIVITA QUEEN BEE СИРОВАТКА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ВІД СТАРІННЯ З ГРЕЦЬКИМ МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ В ЛІПОСОМАХ 30 мл; Apivita
APIVITA QUEEN BEE СИРОВАТКА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ВІД СТАРІННЯ З ГРЕЦЬКИМ МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ В ЛІПОСОМАХ 30 мл Apivita
В 1 аптеці
від 3295,80 грн
Ціни в аптеках
APIVITA WINE ELIXIR ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ОЛІЯ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ПРОТИ ЗМОРЩОК З ПОЛІФЕНОЛАМИ ВИНОГРАДНИХ КІСТОЧОК 30 мл; Apivita
APIVITA WINE ELIXIR ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ОЛІЯ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ПРОТИ ЗМОРЩОК З ПОЛІФЕНОЛАМИ ВИНОГРАДНИХ КІСТОЧОК 30 мл Apivita
Немає в наявності
APIVITA WINE ELIXIR ВІДНОВЛЮВАОТНИЙ НІЧНИЙ КРЕМ-ЛІФТИНГ З ПОЛІФЕНОЛАМИ ВИНА РЕГІОНУ САНТОРІНІ 50 мл; Apivita
APIVITA WINE ELIXIR ВІДНОВЛЮВАОТНИЙ НІЧНИЙ КРЕМ-ЛІФТИНГ З ПОЛІФЕНОЛАМИ ВИНА РЕГІОНУ САНТОРІНІ 50 мл Apivita
В 2 аптеках інших міст
від 1313,00 грн
Ціни в інших містах
APIVITA WINE ELIXIR КРЕМ-ЛІФТИНГ ПРОТИ ЗМОРШОК ЛЕГКОЇ ТЕКСТУРИ З ПОЛІФЕНОЛАМИ ВИНА РЕГІОНУ САНТОРІНІ 50 мл; Apivita
APIVITA WINE ELIXIR КРЕМ-ЛІФТИНГ ПРОТИ ЗМОРШОК ЛЕГКОЇ ТЕКСТУРИ З ПОЛІФЕНОЛАМИ ВИНА РЕГІОНУ САНТОРІНІ 50 мл Apivita
В 1 аптеці
від 1415,74 грн
Ціни в аптеках
APIVITA WINE ELIXIR КРЕМ-ЛІФТІНГ ПРОТИ ЗМОРШОК НАСИЧЕНОЇ ТЕКСТУРИ З ПОЛІФЕНОЛАМИ ВИНА РЕГІОНУ САНТОРІНІ 50 мл; Apivita
APIVITA WINE ELIXIR КРЕМ-ЛІФТІНГ ПРОТИ ЗМОРШОК НАСИЧЕНОЇ ТЕКСТУРИ З ПОЛІФЕНОЛАМИ ВИНА РЕГІОНУ САНТОРІНІ 50 мл Apivita
В 3 аптеках інших міст
від 1313,00 грн
Ціни в інших містах
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