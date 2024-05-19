Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеSTOP-DEMODEX (СТОП-ДЕМОДЕКС) БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙЦіни в аптеках

STOP-DEMODEX (СТОП-ДЕМОДЕКС) БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 50 мл - Київ (117210) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 643 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (253)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
167,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
182,35 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
149,65 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
199,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
149,81 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (253)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
167,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
149,81 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
201,40 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
189,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
202,31
Економія: -32,65 грн
169,66 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (8)
182,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
181,66 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
201,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
229,73
Економія: -68,46 грн
161,27 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
163,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
163,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
227,47
Економія: -62,19 грн
165,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
206,50
Економія: -44,56 грн
161,94 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
252,80
Економія: -61,36 грн
191,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
222,01
Економія: -56,69 грн
165,32 грн