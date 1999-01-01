Київ
Дієтичні добавки
14
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовин
Дієтичні добавки
14
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовин
14.1.
Дієтичні добавки — сорбенти
14.2.
Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму
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Бух-Ні з лимонною кислотою
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування саше 4 г №10
Галафарм
від
193,17
грн
в 2378 аптеках інших міст
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Атоксіл гель
Гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
від
384,80
грн
в 942 аптеках
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ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО"
Капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
109,84
грн
в 778 аптеках
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ФІЛЬТРУМ® ГАСТРО ГЕЛЬ
Гель саше 15 мл №12
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
227,40
грн
в 736 аптеках
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ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА"
Капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
97,61
грн
в 694 аптеках
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Ентероклін
Саше 4 г №25
Елемент здоров'я
від
253,51
грн
в 413 аптеках
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АЛКО-СОРБ
Порошок флакон 9 г №3
Орісіл-Фарм
від
228,73
грн
в 378 аптеках
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Цитросепт
Рідина флакон 50 мл №1
Грінвуд
від
460,84
грн
в 377 аптеках
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ХІТОЗАН З ВІТАМІНАМИ
Таблетки 250 мг №80
Еліт-фарм
від
96,82
грн
в 377 аптеках
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Фрісорб серії "Іннео"
Пакетик-саше 6 г яблyко №10
Іннео Фарм
від
182,10
грн
в 355 аптеках
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Алко-Детокс
Таблетки шипучі 2500 мг блістер №8
Красота та Здоров'я
від
95,40
грн
в 342 аптеках
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Вістакеа Детокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №20
EuBion Corporation
від
403,64
грн
в 340 аптеках
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Токсіклін
Капсули №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
від
166,10
грн
в 322 аптеках
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Arbor Vitae Вугілля активоване
Таблетки 250 мг №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
7,20
грн
в 322 аптеках інших міст
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Сорбіт
Пакет поліетиленовий 500 г №1
Исток-Плюс
від
125,92
грн
в 309 аптеках
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Олія насіння розторопші
500 мл №1
від
114,00
грн
в 295 аптеках
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АЛКО-СОРБ
Порошок пакетик-саше 9 г №12
Орісіл-Фарм
від
218,40
грн
в 291 аптеці
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Ентеросорбент
Гель оральний стік-пакетик 20 г №20
Ключі Здоров'я
від
306,68
грн
в 287 аптеках
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АлкоПрайм
Саше 4 г тм vitacore №10
BioMylz Pvt. Ltd.
від
202,00
грн
в 283 аптеках
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Силімарол Детокс
Капсули блістер №30
ТАЙПАН-ФАРМ ООО
від
264,00
грн
в 283 аптеках
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Форма випуску
"Білий карбоактив"
"Білий карбоактив", порошок
"Білий карбоактив", табл.
гель
гель д/перорал. застос.
гель оральний
гель-паста
капс.
льодяники
паста д/перорал. застос.
пастилки
пастилки жув.
пор.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/п питного розч.
пор. д/п р-ну д/перор. застос.
пор. д/п сусп.
пор. д/перорал. застос.
пор. д/сусп. орал.
р-н д/перорал. застос.
рідина
табл.
табл. в/плівк. обол.
табл. швидкорозч.
табл. шип.
чай
№ 25
№ 32
№ 48
№ 8
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Дозування
0.3 г
0.4 г
0.5 г
0.7 г
0.25 г
0.28 г
0.35 г
1.5 г
1.25 г
2 г
2.8 г
3 г
4 г
8 г
20 г
50 г
100 мг
150 г
170 мг
210 мг
250 мг
270 мг
275 мг
300 мг
370 мг
400 мг
500 мг
600 мг
700 мг
750 мг
2500 мг
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Пакування
0.25 г
1 л
1.5 г
2 г
20 г
60 мл
135 г
150 г
200 г
200 мл
250 мл
500 мл
амп. 10 мл
банка
банка п/п
банка полімер. 135 г
блістер
капс.
контейнер
контурн. чарунк. уп.
пакет
пакет 15 г
пакет 20 г
пакет 150 г
пакет п/е 250 г
пакет п/е 500 г
пакет-саше
пакет-саше 2 г
пакетик
пакетик 2 г
пакетик 3.5 г
пакетик 10 г
пакетик 20 г
пакетик-саше 2 г
пакетик-саше 6 г
пакетик-саше 7.5 г
пакетик-саше 9 г
пакетик-саше 15 г
пляшка
саше
саше 2 г
саше 3.26 г
саше 4 г
саше 15 г
саше 15 мл
саше 20 г
стік
стік 1.8 г
стік 7 г
стік 20 г
стік-пакетик
стік-пакетик 10 мл
стік-пакетик 20 г
туба
туба полімер. 225 г
фл.
фл. 9 г
фл. 10 г
фл. 20 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 473 мл
фл. полімер. 2 г
фл. полімер. 12 г
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1 г
фільтр-пакет 3 г
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Кількість штук в упаковці
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2
3
4
6
8
10
12
15
16
20
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25
30
40
50
60
80
90
100
120
150
260
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Виробник
Anton Hubner
BioMylz Pvt. Ltd.
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Cintamani Manufacturing
Delta Medical Promotions AG
EuBion Corporation
Guangdong Yichao Biological Co., Ltd
IBSS BIOMED
Isha Agro Developers
Juva Sante International
NOW FOODS
Newtone Pharma Limited
Quality Supplements and Vitamins, Inc
Vita Sun
ІЛАН ФАРМ
Іннео Фарм
Інтенд
АМС ФАРМ
Агрика-Пром
Агріка-Пром
Актіфарм
Аметрін
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека Гаевского
Аптека Гаєвського
Ариадна
Астрафарм
БаДМ
Бердоус В.О.
Бобокало Сергей Викторович
Бойко Клиник
ВАЛАРТІН ФАРМА
ВАЛАРТИН ФАРМА
ВТМ-ФАРМ
ВТМ-ФАРМ ООО
Вертекс
Галафарм
Георг Биосистемы
Гритчин Роман Владимирович
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВЬЯ
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Даника Фирма
Даніка ТОВ
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Добра вода
Доктор Хелсі
Еберс
Евро Плюс
Евро плюс
Еліт-фарм
Завод вітамінний Харківський
Здравофарм
Илан Фарм
Исток-Плюс
КРЕОМА-ФАРМ
Киевфармгрупп
Ключі Здоров'я
Компания "Дана, Я"
Красная звезда
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
Леда
Лубнифарм
МКМ Найнекс
Медівалекс
Мирослав
Монфарм
Новалік-Фарм
Нутра Мануфектурінг
Нутрілінеа
О.Д. Пролисок
ООО "ОмниФарма Киев"
Оксид
Орисил-Фарм
Осіріс
ПП Мірослав
Ронфарм
СИРИОН ООО
Саттвадил
Селезнева Л.В.
Силмафарм
Солгар Вітамін енд Херб
Сіріус-95
ТАЙПАН-ФАРМ ООО
ТЕРРА ГАРДЕН МАРКЕТ ООО
ФИТО УКРАИНА
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
ФарКоС
Фармак
Фармаком
Фармалекс
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Фармис ЛТД
Фитобад
Фитосвит ЛТД
Форсаж Плюс
Фіто Світ
Фітобад
Харківська ФФ
Харьковская ФФ
ЧП Карпов М.Ю.
Экобиз
Эколек-Про
Экофарм
Элемент здоровья
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