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Дієтичні добавки
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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовин

Дієтичні добавки

14Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовин

Сортування: По популярності
Бух-Ні з лимонною кислотою
Бух-Ні з лимонною кислотою
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування саше 4 г №10
Галафарм
від 193,17 грн
в 2378 аптеках інших міст
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Атоксіл гель
Атоксіл гель
Гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
від 384,80 грн
в 942 аптеках
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ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО"
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО"
Капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 109,84 грн
в 778 аптеках
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ФІЛЬТРУМ® ГАСТРО ГЕЛЬ
ФІЛЬТРУМ® ГАСТРО ГЕЛЬ
Гель саше 15 мл №12
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 227,40 грн
в 736 аптеках
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ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА"
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА"
Капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 97,61 грн
в 694 аптеках
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Ентероклін
Ентероклін
Саше 4 г №25
Елемент здоров'я
від 253,51 грн
в 413 аптеках
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АЛКО-СОРБ
АЛКО-СОРБ
Порошок флакон 9 г №3
Орісіл-Фарм
від 228,73 грн
в 378 аптеках
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Цитросепт
Цитросепт
Рідина флакон 50 мл №1
Грінвуд
від 460,84 грн
в 377 аптеках
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ХІТОЗАН З ВІТАМІНАМИ
ХІТОЗАН З ВІТАМІНАМИ
Таблетки 250 мг №80
Еліт-фарм
від 96,82 грн
в 377 аптеках
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Фрісорб серії "Іннео"
Фрісорб серії "Іннео"
Пакетик-саше 6 г яблyко №10
Іннео Фарм
від 182,10 грн
в 355 аптеках
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Алко-Детокс
Алко-Детокс
Таблетки шипучі 2500 мг блістер №8
Красота та Здоров'я
від 95,40 грн
в 342 аптеках
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Вістакеа Детокс
Вістакеа Детокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №20
EuBion Corporation
від 403,64 грн
в 340 аптеках
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Токсіклін
Токсіклін
Капсули №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
від 166,10 грн
в 322 аптеках
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Arbor Vitae Вугілля активоване
Arbor Vitae Вугілля активоване
Таблетки 250 мг №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 7,20 грн
в 322 аптеках інших міст
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Сорбіт
Сорбіт
Пакет поліетиленовий 500 г №1
Исток-Плюс
від 125,92 грн
в 309 аптеках
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Олія насіння розторопші
Олія насіння розторопші
500 мл №1
від 114,00 грн
в 295 аптеках
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АЛКО-СОРБ
АЛКО-СОРБ
Порошок пакетик-саше 9 г №12
Орісіл-Фарм
від 218,40 грн
в 291 аптеці
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Ентеросорбент
Ентеросорбент
Гель оральний стік-пакетик 20 г №20
Ключі Здоров'я
від 306,68 грн
в 287 аптеках
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АлкоПрайм
АлкоПрайм
Саше 4 г тм vitacore №10
BioMylz Pvt. Ltd.
від 202,00 грн
в 283 аптеках
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Силімарол Детокс
Силімарол Детокс
Капсули блістер №30
ТАЙПАН-ФАРМ ООО
від 264,00 грн
в 283 аптеках
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