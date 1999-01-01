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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовин
14.2.
Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму
Дієтичні добавки
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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовин
14.2.
Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму
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Бух-Ні з лимонною кислотою
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування саше 4 г №10
Галафарм
від
193,17
грн
в 2378 аптеках інших міст
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ФІЛЬТРУМ® ГАСТРО ГЕЛЬ
Гель саше 15 мл №12
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
227,40
грн
в 736 аптеках
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АЛКО-СОРБ
Порошок флакон 9 г №3
Орісіл-Фарм
від
228,73
грн
в 378 аптеках
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Цитросепт
Рідина флакон 50 мл №1
Грінвуд
від
460,84
грн
в 377 аптеках
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Алко-Детокс
Таблетки шипучі 2500 мг блістер №8
Красота та Здоров'я
від
95,40
грн
в 342 аптеках
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Вістакеа Детокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №20
EuBion Corporation
від
403,64
грн
в 340 аптеках
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Токсіклін
Капсули №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
від
166,10
грн
в 322 аптеках
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Олія насіння розторопші
500 мл №1
від
114,00
грн
в 295 аптеках
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АЛКО-СОРБ
Порошок пакетик-саше 9 г №12
Орісіл-Фарм
від
218,40
грн
в 291 аптеці
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Ентеросорб 7%
Гель туба полімерна 225 г №1
ФарКоС
від
208,00
грн
в 283 аптеках
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АлкоПрайм
Саше 4 г тм vitacore №10
BioMylz Pvt. Ltd.
від
202,00
грн
в 283 аптеках
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Силімарол Детокс
Капсули блістер №30
ТАЙПАН-ФАРМ ООО
від
264,00
грн
в 283 аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 8 1,5 г пакетик "фіто очищуючий" №20
Ключі Здоров'я
від
49,96
грн
в 260 аптеках
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Таблетки від нудоти та захитування з підсолоджувачем
Таблетки №10
Здравофарм
від
34,60
грн
в 209 аптеках
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ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА ДЕТОКСАН - ОВЕС"
Порошок пакет 150 г zip №1
Даніка ТОВ
від
74,18
грн
в 208 аптеках
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ВейкНорм протипохмільний засіб зі смаком банана
Гель 20 г стік тм fidem pharm №10
Форсаж Плюс
від
375,25
грн
в 200 аптеках
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Ентеротоксил
Гель оральний стік-пакетик 20 г тм fidem pharm №20
Ключі Здоров'я
від
248,90
грн
в 200 аптеках
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Альфасорб Фідем
Пакетик-саше 15 г тм fidem pharm №15
Сіріус-95
від
175,95
грн
в 199 аптеках
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ВейкНорм протипохмільний засіб
Таблетки шипучі 4 г тм fidem pharm №10
Завод вітамінний Харківський
від
114,55
грн
в 197 аптеках
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Ремедіум Детокс
Гель оральний стік 7 г №21
СИРИОН ООО
від
547,60
грн
в 196 аптеках
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Форма випуску
гель
гель д/перорал. застос.
гель оральний
капс.
льодяники
паста д/перорал. застос.
пастилки
пастилки жув.
пор.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/п питного розч.
пор. д/п р-ну д/перор. застос.
пор. д/перорал. застос.
пор. д/сусп. орал.
р-н д/перорал. застос.
рідина
табл.
табл. в/плівк. обол.
табл. шип.
чай
№ 25
№ 32
№ 48
№ 8
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Дозування
0.5 г
0.7 г
1.5 г
1.25 г
2 г
2.8 г
4 г
8 г
20 г
100 мг
370 мг
500 мг
750 мг
2500 мг
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Пакування
1 л
1.5 г
2 г
60 мл
135 г
150 г
200 мл
250 мл
500 мл
амп. 10 мл
банка п/п
блістер
пакет
пакет 15 г
пакет 150 г
пакет-саше
пакет-саше 2 г
пакетик
пакетик 10 г
пакетик-саше 2 г
пакетик-саше 7.5 г
пакетик-саше 9 г
пакетик-саше 15 г
саше
саше 2 г
саше 3.26 г
саше 4 г
саше 15 мл
саше 20 г
стік
стік 1.8 г
стік 7 г
стік 20 г
стік-пакетик
стік-пакетик 10 мл
стік-пакетик 20 г
туба
туба полімер. 225 г
фл.
фл. 9 г
фл. 10 г
фл. 20 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 473 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1 г
фільтр-пакет 3 г
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Кількість штук в упаковці
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2
3
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10
12
15
16
20
21
30
40
50
60
80
90
100
150
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Виробник
BioMylz Pvt. Ltd.
Cintamani Manufacturing
Delta Medical Promotions AG
EuBion Corporation
Guangdong Yichao Biological Co., Ltd
IBSS BIOMED
Isha Agro Developers
Juva Sante International
NOW FOODS
Newtone Pharma Limited
Quality Supplements and Vitamins, Inc
ІЛАН ФАРМ
Інтенд
АМС ФАРМ
Агрика-Пром
Агріка-Пром
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека Гаевского
Аптека Гаєвського
Астрафарм
БаДМ
Бобокало Сергей Викторович
Бойко Клиник
Вертекс
Георг Биосистемы
Гритчин Роман Владимирович
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВЬЯ
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
Даника Фирма
Даніка ТОВ
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Добра вода
Евро плюс
Еліт-фарм
Завод вітамінний Харківський
Здравофарм
КРЕОМА-ФАРМ
Киевфармгрупп
Ключі Здоров'я
Красота та Здоров'я
Лубнифарм
МКМ Найнекс
Нутра Мануфектурінг
Нутрілінеа
О.Д. Пролисок
Орисил-Фарм
ПП Мірослав
СИРИОН ООО
Саттвадил
Селезнева Л.В.
Солгар Вітамін енд Херб
Сіріус-95
ТАЙПАН-ФАРМ ООО
ТЕРРА ГАРДЕН МАРКЕТ ООО
ФИТО УКРАИНА
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
ФарКоС
Фармаком
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Фармис ЛТД
Фитосвит ЛТД
Форсаж Плюс
Фіто Світ
Харківська ФФ
ЧП Карпов М.Ю.
Экобиз
Экофарм
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