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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовин
14.2.

Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму

Дієтичні добавки

14Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовин

14.2.Дієтичні добавки, що сприяють детоксикації організму
Сортування: По популярності
Бух-Ні з лимонною кислотою
Бух-Ні з лимонною кислотою
Порошок д/приготування розчину для перорального застосування саше 4 г №10
Галафарм
від 193,17 грн
в 2378 аптеках інших міст
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ФІЛЬТРУМ® ГАСТРО ГЕЛЬ
ФІЛЬТРУМ® ГАСТРО ГЕЛЬ
Гель саше 15 мл №12
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 227,40 грн
в 736 аптеках
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АЛКО-СОРБ
АЛКО-СОРБ
Порошок флакон 9 г №3
Орісіл-Фарм
від 228,73 грн
в 378 аптеках
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Цитросепт
Цитросепт
Рідина флакон 50 мл №1
Грінвуд
від 460,84 грн
в 377 аптеках
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Алко-Детокс
Алко-Детокс
Таблетки шипучі 2500 мг блістер №8
Красота та Здоров'я
від 95,40 грн
в 342 аптеках
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Вістакеа Детокс
Вістакеа Детокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою №20
EuBion Corporation
від 403,64 грн
в 340 аптеках
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Токсіклін
Токсіклін
Капсули №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
від 166,10 грн
в 322 аптеках
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Олія насіння розторопші
Олія насіння розторопші
500 мл №1
від 114,00 грн
в 295 аптеках
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АЛКО-СОРБ
АЛКО-СОРБ
Порошок пакетик-саше 9 г №12
Орісіл-Фарм
від 218,40 грн
в 291 аптеці
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Ентеросорб 7%
Ентеросорб 7%
Гель туба полімерна 225 г №1
ФарКоС
від 208,00 грн
в 283 аптеках
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АлкоПрайм
АлкоПрайм
Саше 4 г тм vitacore №10
BioMylz Pvt. Ltd.
від 202,00 грн
в 283 аптеках
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Силімарол Детокс
Силімарол Детокс
Капсули блістер №30
ТАЙПАН-ФАРМ ООО
від 264,00 грн
в 283 аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 8 1,5 г пакетик "фіто очищуючий" №20
Ключі Здоров'я
від 49,96 грн
в 260 аптеках
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Таблетки від нудоти та захитування з підсолоджувачем
Таблетки від нудоти та захитування з підсолоджувачем
Таблетки №10
Здравофарм
від 34,60 грн
в 209 аптеках
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ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА ДЕТОКСАН - ОВЕС"
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "КЛІТКОВИНА ДЕТОКСАН - ОВЕС"
Порошок пакет 150 г zip №1
Даніка ТОВ
від 74,18 грн
в 208 аптеках
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ВейкНорм протипохмільний засіб зі смаком банана
ВейкНорм протипохмільний засіб зі смаком банана
Гель 20 г стік тм fidem pharm №10
Форсаж Плюс
від 375,25 грн
в 200 аптеках
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Ентеротоксил
Ентеротоксил
Гель оральний стік-пакетик 20 г тм fidem pharm №20
Ключі Здоров'я
від 248,90 грн
в 200 аптеках
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Альфасорб Фідем
Альфасорб Фідем
Пакетик-саше 15 г тм fidem pharm №15
Сіріус-95
від 175,95 грн
в 199 аптеках
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ВейкНорм протипохмільний засіб
ВейкНорм протипохмільний засіб
Таблетки шипучі 4 г тм fidem pharm №10
Завод вітамінний Харківський
від 114,55 грн
в 197 аптеках
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Ремедіум Детокс
Ремедіум Детокс
Гель оральний стік 7 г №21
СИРИОН ООО
від 547,60 грн
в 196 аптеках
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