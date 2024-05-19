АЛКО-СОРБ порошок флакон 9 г, №3 - Львів (764534) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Аптека доброго дня
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Всього: флакон (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Аптека доброго дня
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Всього: флакон (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), флакон (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хоткевича, 30-А
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Аптека доброго дня
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Всього: флакон (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
1 соціальна аптека
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Всього: флакон (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Біла ромашка
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Всього: флакон (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Аптека сальве
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Всього: порошок (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 11/1
Аптека доброго дня
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Всього: флакон (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 41