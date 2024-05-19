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АЛКО-СОРБ порошок флакон 9 г, №3 - Львів (764534) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
311,50
Економія: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
311,50
Економія: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (1)
311,50
Економія: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
241,20
Економія: -50,80 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (1)
307,20
Економія: -116,80 грн
190,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1)
268,40
Економія: -75,20 грн
193,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: флакон (1)
298,60
Економія: -108,20 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: флакон (2)
268,40
Економія: -78,00 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1), флакон (2)
307,20
Економія: -116,80 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
302,90
Економія: -112,50 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
285,60
Економія: -95,20 грн
190,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хоткевича, 30-А
Всього: упаковка (1)
249,80
Економія: -56,60 грн
193,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (2)
268,40
Економія: -75,20 грн
193,20 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: флакон (2)
294,30
Економія: -103,90 грн
190,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
Всього: флакон (1)
257,90
Економія: -64,70 грн
193,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
150,18 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: флакон (1)
197,63
Економія: -5,93 грн
191,70 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 11/1
Всього: порошок (1)
160,61 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
Всього: флакон (2)
268,40
Економія: -78,00 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 41
Всього: упаковка (4)
268,40
Економія: -78,00 грн
190,40 грн