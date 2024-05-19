Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиАПСОРБІН САШЕЦіни в аптеках

АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше, №10 - Львів (594093) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: саше (5)
90,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
126,99
Економія: -26,86 грн
100,13 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
129,50
Економія: -29,37 грн
100,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
91,20 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: порошок для оральної суспензії (4)
107,83 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: порошок для оральної суспензії (4)
100,90
Економія: -0,70 грн
100,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
121,50
Економія: -21,37 грн
100,13 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: порошок для оральної суспензії (1)
108,50
Економія: -8,37 грн
100,13 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
107,90 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: порошок для оральної суспензії (5)
108,04 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: порошок для оральної суспензії (6)
129,50
Економія: -29,37 грн
100,13 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
108,49 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
91,20 грн
Ощад аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
139,50
Економія: -39,37 грн
100,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (2)
91,40 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
114,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 40
Всього: саше (5)
90,50 грн
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Всього: порошок для оральної суспензії (6)
95,27
Економія: -0,73 грн
94,54 грн
Аптека сальве
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (1)
108,22
Економія: -1,73 грн
106,49 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
107,87 грн