АПСОРБІН САШЕ порошок для оральної суспензії саше, №10 - Львів (594093) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
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Львів, вул. Городоцька, 72
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Куліша, 15
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Здорова родина
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Всього: порошок для оральної суспензії (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Здорова родина
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Всього: порошок для оральної суспензії (4)
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Львів, вул. Зелена, 115
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Аптека бам
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Всього: порошок для оральної суспензії (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Здорова родина
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Здорова родина
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Всього: порошок для оральної суспензії (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Подорожник
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Всього: порошок для оральної суспензії (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Мазепи, 24
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Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 59
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
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Бажаємо здоров'я
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Всього: саше (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 40
Здорова родина
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Всього: порошок для оральної суспензії (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22