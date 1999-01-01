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Дієтичні добавки
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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системи

Дієтичні добавки

04Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системи

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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО"
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО"
Флакон 30 мл №1
Екомед
від 60,40 грн
в 776 аптеках
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Флувір® для дітей
Флувір® для дітей
Порошок саше 3.5 г №10
Дельта Медікел
від 312,50 грн
в 736 аптеках
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Бівел
Бівел
Суспензія для внутрішнього застосування флакон 120 мл №1
Ворвартс Фарма
від 320,83 грн
в 696 аптеках
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Памп® для дітей
Памп® для дітей
Таблетки шипучі №25
Фармак
від 228,42 грн
в 674 аптеках
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НатХелс Стійкий імунітет фемілі
НатХелс Стійкий імунітет фемілі
Таблетки для розсмоктування №20
NatHealth Sp.z.o.o
від 68,25 грн
в 671 аптеці
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Натхелс Стійкий імунітет для дітей
Натхелс Стійкий імунітет для дітей
Льодяники №100
NatHealth Sp.z.o.o
від 731,14 грн
в 665 аптеках
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Флувір®
Флувір®
Порошок саше 3.93 г №10
Дельта Медікел
від 321,50 грн
в 664 аптеках
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НатХелс Стійкий імунітет плюс
НатХелс Стійкий імунітет плюс
Таблетки для розсмоктування №20
NatHealth Sp.z.o.o
від 68,25 грн
в 658 аптеках
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НАТХЕЛС МУЛЬТІВІТАМІНИ ДЛЯ СТІЙКОГО ІМУНІТЕТУ
НАТХЕЛС МУЛЬТІВІТАМІНИ ДЛЯ СТІЙКОГО ІМУНІТЕТУ
Пастилки желейні №54
NatHealth Sp.z.o.o
від 331,16 грн
в 655 аптеках
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НАТХЕЛС МУЛЬТІВІТАМІНИ ДЛЯ СТІЙКОГО ІМУНІТЕТУ
НАТХЕЛС МУЛЬТІВІТАМІНИ ДЛЯ СТІЙКОГО ІМУНІТЕТУ
Пастилки желейні №150
NatHealth Sp.z.o.o
від 816,53 грн
в 646 аптеках
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НатХелс Імунопроф фемілі
НатХелс Імунопроф фемілі
Олія флакон 250 мл №1
НатХелс Сп.з о.о.
від 436,00 грн
в 633 аптеках
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СУПРАДИН® ІМУНО КІДЗ
СУПРАДИН® ІМУНО КІДЗ
Пастилки жувальні №30
Байєр
від 174,23 грн
в 628 аптеках
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НатХелс Вітамін C 1000 + Цинк
НатХелс Вітамін C 1000 + Цинк
Таблетки шипучі №20
НатХелс Сп.з о.о.
від 176,55 грн
в 600 аптеках
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НАТХЕЛС МУЛЬТІВІТАМІНИ ДЛЯ СТІЙКОГО ІМУНІТЕТУ ДІТЕЙ
НАТХЕЛС МУЛЬТІВІТАМІНИ ДЛЯ СТІЙКОГО ІМУНІТЕТУ ДІТЕЙ
Драже №90
NatHealth Sp.z.o.o
від 401,20 грн
в 551 аптеці
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СУПРАДИН® ІМУНО КІДЗ
СУПРАДИН® ІМУНО КІДЗ
Пастилки жувальні №60
Байєр
від 251,86 грн
в 535 аптеках
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Гріндоліс®
Гріндоліс®
Пастилки №30
Polisano Pharmaceuticals
від 173,82 грн
в 531 аптеці
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Імунсил® D3
Імунсил® D3
Капсули 350 мг №60
Нутрімед
від 774,60 грн
в 508 аптеках
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Імунсил® D3 Дуо
Імунсил® D3 Дуо
Капсули 350 мг №60
Нутрімед
від 855,06 грн
в 499 аптеках
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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ЛІЗОРМ"
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ЛІЗОРМ"
Флакон 30 мл №1
Екомед
від 53,04 грн
в 498 аптеках
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СУПРАДІН® ІМУНО ФОРТЕ
СУПРАДІН® ІМУНО ФОРТЕ
Гранули для розсмоктування саше 1.8 г №14
Байєр
від 93,63 грн
в 482 аптеках
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