Київ
Дієтичні добавки
04
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системи
Дієтичні добавки
04
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системи
4.1.
Дієтичні добавки — імуномодулятори
4.2.
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи
Сортування:
По популярності
Фільтр
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО"
Флакон 30 мл №1
Екомед
від
60,40
грн
в 776 аптеках
Знайти в аптеках
Флувір® для дітей
Порошок саше 3.5 г №10
Дельта Медікел
від
312,50
грн
в 736 аптеках
Знайти в аптеках
Бівел
Суспензія для внутрішнього застосування флакон 120 мл №1
Ворвартс Фарма
від
320,83
грн
в 696 аптеках
Знайти в аптеках
Памп® для дітей
Таблетки шипучі №25
Фармак
від
228,42
грн
в 674 аптеках
Знайти в аптеках
НатХелс Стійкий імунітет фемілі
Таблетки для розсмоктування №20
NatHealth Sp.z.o.o
від
68,25
грн
в 671 аптеці
Знайти в аптеках
Натхелс Стійкий імунітет для дітей
Льодяники №100
NatHealth Sp.z.o.o
від
731,14
грн
в 665 аптеках
Знайти в аптеках
Флувір®
Порошок саше 3.93 г №10
Дельта Медікел
від
321,50
грн
в 664 аптеках
Знайти в аптеках
НатХелс Стійкий імунітет плюс
Таблетки для розсмоктування №20
NatHealth Sp.z.o.o
від
68,25
грн
в 658 аптеках
Знайти в аптеках
НАТХЕЛС МУЛЬТІВІТАМІНИ ДЛЯ СТІЙКОГО ІМУНІТЕТУ
Пастилки желейні №54
NatHealth Sp.z.o.o
від
331,16
грн
в 655 аптеках
Знайти в аптеках
НАТХЕЛС МУЛЬТІВІТАМІНИ ДЛЯ СТІЙКОГО ІМУНІТЕТУ
Пастилки желейні №150
NatHealth Sp.z.o.o
від
816,53
грн
в 646 аптеках
Знайти в аптеках
НатХелс Імунопроф фемілі
Олія флакон 250 мл №1
НатХелс Сп.з о.о.
від
436,00
грн
в 633 аптеках
Знайти в аптеках
СУПРАДИН® ІМУНО КІДЗ
Пастилки жувальні №30
Байєр
від
174,23
грн
в 628 аптеках
Знайти в аптеках
НатХелс Вітамін C 1000 + Цинк
Таблетки шипучі №20
НатХелс Сп.з о.о.
від
176,55
грн
в 600 аптеках
Знайти в аптеках
НАТХЕЛС МУЛЬТІВІТАМІНИ ДЛЯ СТІЙКОГО ІМУНІТЕТУ ДІТЕЙ
Драже №90
NatHealth Sp.z.o.o
від
401,20
грн
в 551 аптеці
Знайти в аптеках
СУПРАДИН® ІМУНО КІДЗ
Пастилки жувальні №60
Байєр
від
251,86
грн
в 535 аптеках
Знайти в аптеках
Гріндоліс®
Пастилки №30
Polisano Pharmaceuticals
від
173,82
грн
в 531 аптеці
Знайти в аптеках
Імунсил® D3
Капсули 350 мг №60
Нутрімед
від
774,60
грн
в 508 аптеках
Знайти в аптеках
Імунсил® D3 Дуо
Капсули 350 мг №60
Нутрімед
від
855,06
грн
в 499 аптеках
Знайти в аптеках
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ЛІЗОРМ"
Флакон 30 мл №1
Екомед
від
53,04
грн
в 498 аптеках
Знайти в аптеках
СУПРАДІН® ІМУНО ФОРТЕ
Гранули для розсмоктування саше 1.8 г №14
Байєр
від
93,63
грн
в 482 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
...
17
Форма випуску
14 днів
30 дней
Imunitetui
гран.
гран. д/розсмокт.
гран.малина-лайм
гранули+капсули
др.
емул.
капс.
капс. желат. тверд.
капс. м'які желат.
крап.
льодяники
набір
олія
пастилки
пастилки желейні
пастилки жув.
питна бут.+ табл.
плитки
пор.
р-н
розмір 7,5
рідина
сироп
сироп д/дітей
спрей
сусп. д/внутр. заст.
табл.
табл. в/о
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
табл. д/жув.
табл. д/розсмоктування
табл. жув.
табл. розч.
табл. шип.
таблетки + капсули
фіточай
цукерки
чай
№ 14
№ 15
№ 23
№ 29
№ 3
№ 36
№ 39
№ 53
№21
Показати всі
Дозування
0.4 г
0.5 г
0.25 г
1 г
1.5 г
6 г
10 мг
20 мг
180 мг
250 мг
300 мг
320 мг
350 мг
390 мг
400 мг
450 мг
500 мг
520 мг
550 мг
650 мг
850 мг
1000 мг
1200 мг
Показати всі
Пакування
0.5 г
1.5 г
4.3 г
14.4 мл
15 мл
20 мл
30 мл
50 г
50 мл
75 мл
100 мл
115 мл
120 мл
125 г
150 мл
200 мл
250 мл
амп.
банка
банка 3.5 г
банка жерстяна 150 мл
банка п/п
блістер
блістер у пачці
з манжетою
зі смаком апельсину
зі смаком малини
контейнер
контейнер полімер.
на паличці
пакет
пакетик
пакетик 1.5 г
пачка 50 г
пляшка 150 мл
пляшка полімерн. 250 г
саше
саше 1.8 г
саше 3.5 г
саше 3.93 г
саше 4 г
саше 6 г
стік
стік 3 г
стік 4 г
стік 20 мл
туба
фл.
фл. 30 мл
фл. 45 мл
фл. 50 мл
фл. 60 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. 125 мл
фл. 150 мл
фл. 165 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. полімерн. темн. 100 мл
фл. скляний 100 мл
фл. скляний 200 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1 г
фільтр-пакет 1.5 г
фільтр-пакет 2 г
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
5
10
12
14
15
16
17
20
24
25
30
40
50
54
60
80
90
100
120
150
180
200
Показати всі
Виробник
AAR Pharma FZ LLC
ALPI COMMERCE LTD
Almeda Pharmaceuticals
Alpen Pharma AG
Amazzonia Fitopreparati
Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
Ben-Shimon Floris
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Bioplus Life Sciences
Delta Medical Promotions AG
Disch AG
Euro Lifecare
Fortex Nutraceuticals
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Grand Medical Poland
Guangdong Yichao Biological Co., Ltd
INNOPHARMA
INPHARMA S.p.A
Immitec Norge
Indian Herbs Specialites
Ineldea
Innovative Pharma Baltics
Juva Sante International
Kendy
Kohler Pharma
Kruger Polska
Lactonova Nutripharm
Libi Pharm
MAKSAD Internet Bilisim ve Danismanlik
MANUFACTURER UAB ACORUS CALAMUS
Martin Bauer Group
Metagenics Inc.
NOW FOODS
NOW INTERNATIONAL
NatHealth Sp.z.o.o
Natural Organics Laboratories, Inc.
New Nordic Healthbrands
Newtone Pharma Limited
NextPharma
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Polisano Pharmaceuticals
Polski Lek
PromoPharma
Quality Supplements and Vitamins, Inc
Solepharm
Solgar Vitamin and Herb
Sopharma
Stada
Swanson Health Products
Unipharm Laboratories Limited
Vardhman Healthcare
Vis Vitalis
Vita Sun
sway Sports & Health GmbH
ІЛАН ФАРМ
Агрика-Пром
Актілайф Нутрішн
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека 283
Аптека Гаевского
Аптека Гаєвського
Ариадна
Астарта
БИХЕЛС ООО
Байер
Био Лайт
Биота
Биотек
Бовиос Фарм
Біо Лайт
БіоФлавід
Виларус
Ворвартс Фарма
Віола
Гармонія
Голден-Фарм
Гритчин Роман Владимирович
Грін-Фарма
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВЬЯ
ДОМАКО Др. мед. Ауфдермаур
Домако, Др. мед. Ауфдермаур АГ
Допомога-I
Е-Витал груп
Евро Плюс
Екофарм
Еліт-фарм
ЗАО "Лектравы"
Завод вітамінний Харківський
Здравофарм
Илан Фарм
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Ключи Здоровья
Ключі Здоров'я
Компания "Дана, Я"
Кортес
Красная звезда
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
Кройтерхауз Санкт Бернхард
Марина
Мерк Зельбстмедикатіон ГмбХ
Монфарм
Мультикапс
НатХелс Сп.з о.о.
Натур Продукт Фарма Сп. з о.о.
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Новалик-Фарм
Нові Продукти Україна
Нутра Мануфектурінг
Нутримед, ООО
Нутрілінеа
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
Озимук Фарм
Орзакс
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Парфумерно-косметична компанія ДНД
Польський Лек
САНЛАЙФ ГМБХ
СОЛГАР ВИТАМИН
Санстол
Селезнева Л.В.
Солгар Вітамін енд Херб
Сперко Украина
Сіріус-95
Т.В.К. ГРУП
Тернофарм
Технолог
Универсальное агентство "Про-Фарма"
ФарКоС ФФ
Фарм-Рост Плюс
Фарма Черкасс
Фармак
Фармако
Фармаком
Фармснаб
Фитафарм
Фитолик
Фитория
Фитосвит ЛТД
Фоерс
Форсаж Плюс
Фортекс Нутрасютикалс
Фіто Світ
Фітобіотехнології
Фітосвіт ЛТД
Харківська ФФ
Хелсівей Продакшн
Хербіон Пакистан
Чарли
ЭКО-МОН ЧП
Экомед
Экофарм
Экофит
Элемент здоровья
ЮА-ФАРМ
Юниверс Фарм
Юніпро Сп. с о.о.
Юніфарм Лабораторіз Лімітед
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню