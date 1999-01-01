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Дієтичні добавки
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Дієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмін

Дієтичні добавки

05Дієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмін

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Ланейра
Ланейра
Таблетки №30
Фармліга
від 807,46 грн
в 699 аптеках
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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "СВІТАНОК"
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "СВІТАНОК"
Флакон 30 мл №1
Екомед
від 59,86 грн
в 660 аптеках
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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО ПІ"
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО ПІ"
Флакон 30 мл №1
Екомед
від 66,13 грн
в 637 аптеках
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ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ КОЕНЗИМ Q10
ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ КОЕНЗИМ Q10
Капсули 410 мг №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від 246,64 грн
в 629 аптеках
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Ресверазин®
Ресверазин®
Капсули 360 мг №60
Нутрімед
від 604,80 грн
в 571 аптеці
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Реверс
Реверс
Капсули №30
Омніфарма
від 308,04 грн
в 552 аптеках
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НатХелс Енерджі
НатХелс Енерджі
Таблетки шипучі №20
NatHealth Sp.z.o.o
від 177,50 грн
в 538 аптеках
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ТАУРИН КАРДІО
ТАУРИН КАРДІО
Таблетки, вкриті оболонкою №60
Vita Sun
від 281,01 грн
в 536 аптеках
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Тіокт Q10
Тіокт Q10
Порошок саше №20
ERBOZETA S.p.A
від 695,99 грн
в 504 аптеках
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Коензим Q-10
Коензим Q-10
Капсули 60 мг флакон №30
від 556,00 грн
в 491 аптеці
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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "РЕНОРМ"
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "РЕНОРМ"
Флакон 30 мл №1
Екомед
від 55,00 грн
в 485 аптеках
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Ресверазин®
Ресверазин®
Капсули 360 мг №30
Нутрімед
від 328,30 грн
в 480 аптеках
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ДОЛОРІВА ОД
ДОЛОРІВА ОД
Капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
від 378,60 грн
в 479 аптеках
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Тіокт MR®
Тіокт MR®
Таблетки №60
Асіно
від 792,95 грн
в 470 аптеках
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Доппельгерц® актив L-карнітин+Біотин
Доппельгерц® актив L-карнітин+Біотин
Таблетки шипучі №15
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від 161,87 грн
в 418 аптеках
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НУТРІКОЕНЗИМ Q-10
НУТРІКОЕНЗИМ Q-10
Капсули флакон №50
Солгар Вітамін енд Херб
від 875,18 грн
в 412 аптеках
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РЕСВЕРАТРОЛ 100 мг
РЕСВЕРАТРОЛ 100 мг
Капсули 770 мг флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
від 1141,37 грн
в 411 аптеці
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Коензим Q-10
Коензим Q-10
Капсули 100 мг флакон №30
від 872,20 грн
в 392 аптеках
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АНТИОКСИДАНТНА ФОРМУЛА
АНТИОКСИДАНТНА ФОРМУЛА
Капсули №30
Солгар Вітамін енд Херб
від 400,27 грн
в 389 аптеках
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КОЕНЗИМ Q10 AN NATUREL
КОЕНЗИМ Q10 AN NATUREL
Капсули 30 мг №36
Красота та Здоров'я
від 191,45 грн
в 380 аптеках
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