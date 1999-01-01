Київ
Дієтичні добавки
05
Дієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмін
Дієтичні добавки
05
Дієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмін
5.1.
Дієтичні добавки — антиоксиданти
5.2.
Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму
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Ланейра
Таблетки №30
Фармліга
від
807,46
грн
в 699 аптеках
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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "СВІТАНОК"
Флакон 30 мл №1
Екомед
від
59,86
грн
в 660 аптеках
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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДЖЕРЕЛО ПІ"
Флакон 30 мл №1
Екомед
від
66,13
грн
в 637 аптеках
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ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ КОЕНЗИМ Q10
Капсули 410 мг №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
246,64
грн
в 629 аптеках
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Ресверазин®
Капсули 360 мг №60
Нутрімед
від
604,80
грн
в 571 аптеці
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Реверс
Капсули №30
Омніфарма
від
308,04
грн
в 552 аптеках
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НатХелс Енерджі
Таблетки шипучі №20
NatHealth Sp.z.o.o
від
177,50
грн
в 538 аптеках
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ТАУРИН КАРДІО
Таблетки, вкриті оболонкою №60
Vita Sun
від
281,01
грн
в 536 аптеках
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Тіокт Q10
Порошок саше №20
ERBOZETA S.p.A
від
695,99
грн
в 504 аптеках
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Коензим Q-10
Капсули 60 мг флакон №30
від
556,00
грн
в 491 аптеці
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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "РЕНОРМ"
Флакон 30 мл №1
Екомед
від
55,00
грн
в 485 аптеках
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Ресверазин®
Капсули 360 мг №30
Нутрімед
від
328,30
грн
в 480 аптеках
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ДОЛОРІВА ОД
Капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
від
378,60
грн
в 479 аптеках
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Тіокт MR®
Таблетки №60
Асіно
від
792,95
грн
в 470 аптеках
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Доппельгерц® актив L-карнітин+Біотин
Таблетки шипучі №15
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
161,87
грн
в 418 аптеках
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НУТРІКОЕНЗИМ Q-10
Капсули флакон №50
Солгар Вітамін енд Херб
від
875,18
грн
в 412 аптеках
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РЕСВЕРАТРОЛ 100 мг
Капсули 770 мг флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
від
1141,37
грн
в 411 аптеці
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Коензим Q-10
Капсули 100 мг флакон №30
від
872,20
грн
в 392 аптеках
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АНТИОКСИДАНТНА ФОРМУЛА
Капсули №30
Солгар Вітамін енд Херб
від
400,27
грн
в 389 аптеках
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КОЕНЗИМ Q10 AN NATUREL
Капсули 30 мг №36
Красота та Здоров'я
від
191,45
грн
в 380 аптеках
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Форма випуску
"Мирослав"
капс.
капс. желат.
капс. м'які
крап. д/перорал. застос.
пастилки желейні
пор.
рідина
табл.
табл. в/о
табл. д/розсмоктування
табл. шип.
цукерки
№ 17
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Дозування
0.3 г
0.4 г
0.5 г
0.25 г
1 г
4 мг
10 мг
25 мг
30 мг
50 мг
50 мкг
60 мг
100 мг
150 мг
200 мг
250 мг
300 мг
360 мг
375 мг
405 мг
410 мг
425 мг
482 мг
500 мг
600 мг
700 мг
728 мг
770 мг
1000 мг
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Пакування
0.5 г
0.25 г
1.5 г
14.4 мл
30 мг
100 г
200 г
200 мл
300 г
500 мл
900 г
1000 мл
банка
банка полімер.
блістер
контейнер полімер.
пляшка пластм.
саше
стік
фл.
фл. 10 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. полімер.
фільтр-пакет 1.5 г
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Кількість штук в упаковці
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10
15
20
30
32
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40
50
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75
80
90
100
120
200
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Виробник
ALG Pharma Poland
Beres Pharmaceuticals Ltd
Bioplus Life Sciences
Country Life
ERBOZETA S.p.A
Farmlyga
Fito Pharma
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Healthyway Production
Innovative Pharma Baltics
Juva Sante International
Krauterhaus Sanct Bernhard
LONG LIFE INC
MAKSAD Internet Bilisim ve Danismanlik
Medochemie Ltd
Metagenics Inc.
NOW FOODS
NOW INTERNATIONAL
NatHealth Sp.z.o.o
Nu-Health Products Co
Puritan's Pride
SFD S.A.
Solgar Vitamin and Herb
Source Naturals
Swanson Health Products
The Company Bios Line S.p.A.
Tulip Lab.
VP Laboratory LTD
Vita Sun
Woerwag Pharma
Zandra Lifesciences
ІЛАН ФАРМ
Агріка-Пром
Актифарм
Аметрін
Аптека Гаєвського
Асіно
БиоФлавид
Биолек
Бобокало Сергей Викторович
Бойко Клиник
Будьте Здоровы
Біо Лайт
Валмарк
Ворвартс Фарма
Віола
Вірдол
Голден-Фарм
Грін-Фарма
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Дієнж
ЕКО-МОН ПП
Евро Плюс
Еліксир
Еліт-фарм
Житомирбиопродукт
Житомирбіопродукт
ЗАТ "Ліктрави"
Завод вітамінний Харківський
Здравофарм
Илан Фарм
Карлюга Алла Васильевна
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Киевский витаминный завод
Климед Украина
Компания "Дана, Я"
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
Кройтерхауз Санкт Бернхард
ЛайфСайнсЮа
Марина
НУТРИДЕМ ООО
Нутра Мануфектурінг
Нутридем
Нутримед, ООО
Омнифарма
Орзакс
ПП Мірослав
САНЛАЙФ ГМБХ
Селезнева Л.В.
Солгар Вітамін енд Херб
Спортер-Україна
Фармаком
Фитофарм
Экомед
Экофит
Элит-фарм
ЮА-ФАРМ
Юніверс Фарм
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