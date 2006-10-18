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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки — антиоксиданти
5.1.

Дієтичні добавки — антиоксиданти 5.1. Класифікація

DiAnge Біофлавоноїди капсули, 700 мг, № 90; Дієнж
DiAnge Біофлавоноїди Капсули, 700 мг, № 90 Дієнж
В 10 аптеках інших міст
від 1343,10 грн
Ціни в інших містах
L-Кверцет рідина, флакон, 100 мл, № 1; Біолік
L-Кверцет Рідина, флакон, 100 мл, № 1 Біолік
В 28 аптеках
від 372,01 грн
Ціни в аптеках
NOW FOODS ДИТЯЧА ЖУВАЛЬНА ДГК із фруктовим смаком, із фруктовим смаком, № 30; NOW INTERNATIONAL
NOW FOODS ДИТЯЧА ЖУВАЛЬНА ДГК Із фруктовим смаком, із фруктовим смаком, № 30 NOW INTERNATIONAL
Немає в наявності
Now Foods Хлорела таблетки, 500 мг, № 200; NOW FOODS
Now Foods Хлорела Таблетки, 500 мг, № 200 NOW FOODS
В 1 аптеці інших міст
від 608,00 грн
Ціни в інших містах
Now Foods Хлорела таблетки, 1000 мг, № 60; undefined
Now Foods Хлорела Таблетки, 1000 мг, № 60
В 4 аптеках інших міст
від 451,00 грн
Ціни в інших містах
Now Foods Хлорела таблетки, 1000 мг, № 120; undefined
Now Foods Хлорела Таблетки, 1000 мг, № 120
В 2 аптеках інших міст
від 634,00 грн
Ціни в інших містах
АНТИОКСИДАНТ POWERFUL капсули, 1 г, флакон полімерний, № 60; Красота та Здоров'я
АНТИОКСИДАНТ POWERFUL Капсули, 1 г, флакон полімерний, № 60 Красота та Здоров'я
В 5 аптеках
від 358,53 грн
Ціни в аптеках
АНТИОКСИДАНТНА ФОРМУЛА капсули, № 30; Солгар Вітамін енд Херб
АНТИОКСИДАНТНА ФОРМУЛА Капсули, № 30 Солгар Вітамін енд Херб
В 229 аптеках
від 443,21 грн
Ціни в аптеках
АНТИОКСИДАНТНИЙ БІОКОМПЛЕКС капсули, № 50; Еліт-фарм
АНТИОКСИДАНТНИЙ БІОКОМПЛЕКС Капсули, № 50 Еліт-фарм
В 4 аптеках інших міст
від 79,83 грн
Ціни в інших містах
АоДін порошок, саше, № 15; Metagenics Inc.
АоДін Порошок, саше, № 15 Metagenics Inc.
Немає в наявності
АСКОНОВА АНТИОКСИДАНТ таблетки, № 10; Київський вітамінний завод
АСКОНОВА АНТИОКСИДАНТ Таблетки, № 10 Київський вітамінний завод
В 150 аптеках
від 10,21 грн
Ціни в аптеках
АСКОНОВА АНТИОКСИДАНТ таблетки, № 120; Київський вітамінний завод
АСКОНОВА АНТИОКСИДАНТ Таблетки, № 120 Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Астаксантин капсули желатинові, 10 мг, № 30; Солгар Вітамін енд Херб
Астаксантин Капсули желатинові, 10 мг, № 30 Солгар Вітамін енд Херб
В 1 аптеці інших міст
від 907,00 грн
Ціни в інших містах
Бурштинова кислота таблетки, 250 мг, № 50; Голден-Фарм
Бурштинова кислота Таблетки, 250 мг, № 50 Голден-Фарм
В 1 аптеці інших міст
від 45,50 грн
Ціни в інших містах
Бурштинова кислота таблетки, 250 мг, тм vitacore, тм vitacore, № 80; Агріка-Пром
Бурштинова кислота Таблетки, 250 мг, тм vitacore, тм vitacore, № 80 Агріка-Пром
В 3 аптеках
від 33,50 грн
Ціни в аптеках
ДГК - таблетки для розсмоктування таблетки для розсмоктування, 50 мг, № 20; Бобокало Сергій Вікторович
ДГК - таблетки для розсмоктування Таблетки для розсмоктування, 50 мг, № 20 Бобокало Сергій Вікторович
Немає в наявності
ДГК - таблетки для розсмоктування + Вітамін C таблетки для розсмоктування, № 20; БіоФлавід
ДГК - таблетки для розсмоктування + Вітамін C Таблетки для розсмоктування, № 20 БіоФлавід
Немає в наявності
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "ВИНОГРАДНА КІСТОЧКА - АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ" таблетки, 0,4 г, банка, № 90; ДАНІКА
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "ВИНОГРАДНА КІСТОЧКА - АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ" Таблетки, 0,4 г, банка, № 90 ДАНІКА
Немає в наявності
ЕВЕЛОР H таблетки, 200 мг, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
ЕВЕЛОР H Таблетки, 200 мг, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Немає в наявності
ЕКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ таблетки, 0.25 г, № 40; Еліт-фарм
ЕКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ Таблетки, 0.25 г, № 40 Еліт-фарм
В 5 аптеках
від 43,34 грн
Ціни в аптеках
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