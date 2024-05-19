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Антистрес® капсули 250 мг, №60 - Львів (27451) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
250,16 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: капсули (10)
190,51
Економія: -0,51 грн
190,00 грн
Аптека копійка
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
294,91
Економія: -55,03 грн
239,88 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
284,99
Економія: -29,81 грн
255,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
244,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
368,10
Економія: -114,00 грн
254,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
315,99
Економія: -60,81 грн
255,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
314,99
Економія: -59,81 грн
255,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
261,23
Економія: -18,02 грн
243,21 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: капсули (4)
362,90
Економія: -108,80 грн
254,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2), капсули (3)
303,22
Економія: -64,37 грн
238,85 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: капсули (30)
276,99
Економія: -21,81 грн
255,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
330,99
Економія: -75,81 грн
255,18 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
263,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: капсули (20)
300,99
Економія: -45,81 грн
255,18 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: капсули (20)
263,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
347,99
Економія: -92,81 грн
255,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
246,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: капсули (30)
263,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
279,99
Економія: -24,81 грн
255,18 грн