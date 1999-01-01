Київ
Засоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії
V03A F01

Месна

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V03ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03AВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A FЗасоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії
V03A F01Месна
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Уромітексан® 400 мг
Уромітексан® 400 мг
Розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер Онколоджі
від 2761,00 грн
в 300 аптеках
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Месна
Месна
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 4 мл у картонній коробці №10
Амакса Фарма
Немає в наявності
Месна-Хемотека
Месна-Хемотека
Розчин для інфузій 400 мг №15
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Месна-Хемотека
Месна-Хемотека
Розчин для інфузій 500 мг №15
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Месна-Хемотека
Месна-Хемотека
Розчин для інфузій 600 мг №15
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Месна-Хемотека
Месна-Хемотека
Розчин для інфузій 800 мг №15
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Месна-Хемотека
Месна-Хемотека
Розчин для інфузій 1000 мг №15
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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