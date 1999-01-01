Київ
Засоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії
V03A F01
Месна
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V03
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A F
Засоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії
V03A F01
Месна
Сортування:
По популярності
Фільтр
Уромітексан® 400 мг
Розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер Онколоджі
від
2761,00
грн
в 300 аптеках
Знайти в аптеках
Месна
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 4 мл у картонній коробці №10
Амакса Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Месна-Хемотека
Розчин для інфузій 400 мг №15
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Месна-Хемотека
Розчин для інфузій 500 мг №15
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Месна-Хемотека
Розчин для інфузій 600 мг №15
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Месна-Хемотека
Розчин для інфузій 800 мг №15
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Месна-Хемотека
Розчин для інфузій 1000 мг №15
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
р-н д/ін.
р-н д/інф.
Дозування
100 мг/мл
400 мг
500 мг
600 мг
800 мг
1000 мг
Показати всі
Пакування
амп. 4 мл
Кількість штук в упаковці
10
15
Виробник
Amaxa Pharma LTD
Baxter AG
Медицинский центр М.Т.К.
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню