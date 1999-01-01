Київ
Засоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії
V03A F03
Кальцію фолінат
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V03
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A F
Засоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії
V03A F03
Кальцію фолінат
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Кальцію фолінат-Віста
Розчин для ін'єкцій 200 мг флакон 20 мл №1
від
2145,00
грн
в 5 аптеках
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Кальцію фолінат-Хемотека
Розчин для інфузій 200 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
від
736,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Кальцію фолінат-Віста
Розчин для ін'єкцій 200 мг флакон 20 мл №1
від
2284,50
грн
в 2 аптеках інших міст
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Кальцію фолінат
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 3 мл у блістері у пачці №5
Лекхім-Харків
Немає в наявності
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Кальцію фолінат-Віста
Розчин для ін'єкцій 500 мг флакон 50 мл №1
Немає в наявності
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Кальцію фолінат
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл у блістері у пачці №5
Немає в наявності
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Кальціумфолінат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 200 мг флакон 20 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
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Кальціумфолінат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 100 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
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Кальцію фолінат-Віста
Розчин для ін'єкцій 1000 мг флакон 100 мл №1
Немає в наявності
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Кальцію фолінат-Хемотека
Розчин для інфузій 50 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Кальцію фолінат-Хемотека
Розчин для інфузій 100 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Кальцію фолінат-Хемотека
Розчин для інфузій 150 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Кальцію фолінат-Хемотека
Розчин для інфузій 250 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Виробник
Ebewe Pharma
Лекхім-Харків
Медичний центр М.Т.К.
Містрал Кепітал Менеджмент
Тева Украина
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