Київ
Засоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії
V03A F03

Кальцію фолінат

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V03ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03AВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A FЗасоби, що застосовуються для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії
V03A F03Кальцію фолінат
Сортування: По популярності
Кальцію фолінат-Віста
Кальцію фолінат-Віста
Розчин для ін'єкцій 200 мг флакон 20 мл №1
від 2145,00 грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
Кальцію фолінат-Хемотека
Кальцію фолінат-Хемотека
Розчин для інфузій 200 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
від 736,00 грн
в 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Кальцію фолінат-Віста
Кальцію фолінат-Віста
Розчин для ін'єкцій 200 мг флакон 20 мл №1
від 2284,50 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Кальцію фолінат
Кальцію фолінат
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 3 мл у блістері у пачці №5
Лекхім-Харків
Немає в наявності
Кальцію фолінат-Віста
Кальцію фолінат-Віста
Розчин для ін'єкцій 500 мг флакон 50 мл №1
Немає в наявності
Кальцію фолінат
Кальцію фолінат
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл у блістері у пачці №5
Немає в наявності
Кальціумфолінат "Ебеве"
Кальціумфолінат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 200 мг флакон 20 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Кальціумфолінат "Ебеве"
Кальціумфолінат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 100 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Кальцію фолінат-Віста
Кальцію фолінат-Віста
Розчин для ін'єкцій 1000 мг флакон 100 мл №1
Немає в наявності
Кальцію фолінат-Хемотека
Кальцію фолінат-Хемотека
Розчин для інфузій 50 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Кальцію фолінат-Хемотека
Кальцію фолінат-Хемотека
Розчин для інфузій 100 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Кальцію фолінат-Хемотека
Кальцію фолінат-Хемотека
Розчин для інфузій 150 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Кальцію фолінат-Хемотека
Кальцію фолінат-Хемотека
Розчин для інфузій 250 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране