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Список виробниківІІНФУЗІЯ ПП

Виробник: ІНФУЗІЯ ПП

Приватне підприємство "Інфузія"
18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, буд. 108
800 40 20 22
Продукція
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Знайдено: 18 препаратів
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій, шприц, 2 мл, з інгалятором юмерокс® інгал, з інгалятором юмерокс® інгал, № 1; Інфузія
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal Розчин для інгаляцій, шприц, 2 мл, з інгалятором юмерокс® інгал, з інгалятором юмерокс® інгал, № 1 Інфузія
В 2 аптеках
від 527,92 грн
Ціни в аптеках
Вінбластин-Хемотека розчин для інфузій, 5 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Вінбластин-Хемотека Розчин для інфузій, 5 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Вінбластин-Хемотека розчин для інфузій, 6 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Вінбластин-Хемотека Розчин для інфузій, 6 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Вінбластин-Хемотека розчин для інфузій, 7 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Вінбластин-Хемотека Розчин для інфузій, 7 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Вінбластин-Хемотека розчин для інфузій, 8 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Вінбластин-Хемотека Розчин для інфузій, 8 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Вінбластин-Хемотека розчин для інфузій, 10 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Вінбластин-Хемотека Розчин для інфузій, 10 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Доцетаксел-Хемотека розчин для інфузій, 15 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Розчин для інфузій, 15 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Доцетаксел-Хемотека розчин для інфузій, 20 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Розчин для інфузій, 20 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Доцетаксел-Хемотека розчин для інфузій, 50 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Розчин для інфузій, 50 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Доцетаксел-Хемотека розчин для інфузій, 80 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Розчин для інфузій, 80 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Доцетаксел-Хемотека розчин для інфузій, 100 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Розчин для інфузій, 100 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека розчин для інфузій, 40 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іринотекан-Хемотека Розчин для інфузій, 40 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека розчин для інфузій, 80 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іринотекан-Хемотека Розчин для інфузій, 80 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека розчин для інфузій, 100 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іринотекан-Хемотека Розчин для інфузій, 100 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека розчин для інфузій, 250 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іринотекан-Хемотека Розчин для інфузій, 250 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека розчин для інфузій, 400 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іринотекан-Хемотека Розчин для інфузій, 400 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іфосфамід-Хемотека розчин для інфузій, 1000 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іфосфамід-Хемотека Розчин для інфузій, 1000 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іфосфамід-Хемотека розчин для інфузій, 2000 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іфосфамід-Хемотека Розчин для інфузій, 2000 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Стандартизація фармацевтичної продукції
18030, м. Черкаси, вул. Кобзарська, буд. 108
800 40 20 22
Знайдено: 18 препаратів
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal розчин для інгаляцій, шприц, 2 мл, з інгалятором юмерокс® інгал, з інгалятором юмерокс® інгал, № 1; Інфузія
Метоксифлуран cum UMEROX® inhal Розчин для інгаляцій, шприц, 2 мл, з інгалятором юмерокс® інгал, з інгалятором юмерокс® інгал, № 1 Інфузія
В 2 аптеках
від 527,92 грн
Ціни в аптеках
Вінбластин-Хемотека розчин для інфузій, 5 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Вінбластин-Хемотека Розчин для інфузій, 5 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Вінбластин-Хемотека розчин для інфузій, 6 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Вінбластин-Хемотека Розчин для інфузій, 6 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Вінбластин-Хемотека розчин для інфузій, 7 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Вінбластин-Хемотека Розчин для інфузій, 7 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Вінбластин-Хемотека розчин для інфузій, 8 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Вінбластин-Хемотека Розчин для інфузій, 8 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Вінбластин-Хемотека розчин для інфузій, 10 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Вінбластин-Хемотека Розчин для інфузій, 10 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Доцетаксел-Хемотека розчин для інфузій, 15 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Розчин для інфузій, 15 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Доцетаксел-Хемотека розчин для інфузій, 20 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Розчин для інфузій, 20 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Доцетаксел-Хемотека розчин для інфузій, 50 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Розчин для інфузій, 50 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Доцетаксел-Хемотека розчин для інфузій, 80 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Розчин для інфузій, 80 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Доцетаксел-Хемотека розчин для інфузій, 100 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Доцетаксел-Хемотека Розчин для інфузій, 100 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека розчин для інфузій, 40 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іринотекан-Хемотека Розчин для інфузій, 40 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека розчин для інфузій, 80 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іринотекан-Хемотека Розчин для інфузій, 80 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека розчин для інфузій, 100 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іринотекан-Хемотека Розчин для інфузій, 100 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека розчин для інфузій, 250 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іринотекан-Хемотека Розчин для інфузій, 250 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іринотекан-Хемотека розчин для інфузій, 400 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іринотекан-Хемотека Розчин для інфузій, 400 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іфосфамід-Хемотека розчин для інфузій, 1000 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іфосфамід-Хемотека Розчин для інфузій, 1000 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іфосфамід-Хемотека розчин для інфузій, 2000 мг, № 1; Медичний центр М.Т.К.
Іфосфамід-Хемотека Розчин для інфузій, 2000 мг, № 1 Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Стандартизація фармацевтичної продукції