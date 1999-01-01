Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S03A A

Протимікробні засоби

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S03ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ ТА ОТОЛОГІЇ
S03AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S03A AПротимікробні засоби
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Ципрофарм®
Ципрофарм®
Краплі очні/вушні 0,3 % флакон 10 мл №1
Фармак
від 145,18 грн
в 956 аптеках
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Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від 42,09 грн
в 729 аптеках
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Ципронекс®
Ципронекс®
Краплі очні/вушні 0,3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від 97,70 грн
в 719 аптеках
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Офтамірин
Офтамірин
Краплі очні/вушні/назальні 0,1 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
від 73,61 грн
в 691 аптеці
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Окомістин®
Окомістин®
Краплі очні, вушні, для носа 0,01 % флакон з крапельницею 10 мл №1
ІСНА
від 130,26 грн
в 676 аптеках
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Норфлоксацин
Норфлоксацин
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 48,60 грн
в 616 аптеках
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Уніфлокс
Уніфлокс
Краплі очні/вушні 0,3 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від 121,35 грн
в 612 аптеках
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Окомістин®
Окомістин®
Краплі очні, вушні, для носа 0,01 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
від 86,05 грн
в 480 аптеках
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Флоксимед
Флоксимед
Краплі очні/вушні, розчин 3 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 85,40 грн
в 376 аптеках
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Цілоксан®
Цілоксан®
Краплі очні/вушні 0,35 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 178,63 грн
в 310 аптеках
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Офтаклін
Офтаклін
Краплі очні, розчин 0,1 мг/мл флакон у пачці 5 мл №1
Дарниця ФФ
від 121,40 грн
в 15 аптеках
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Уніфлокс
Уніфлокс
Краплі очні/вушні 0,3 % контейнер-крапельниця 5 мл №1
Унімед Фарма
від 145,00 грн
в 10 аптеках інших міст
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Нормакс
Нормакс
Краплі очні/вушні 0,3 % флакон скляний з крапельницею 5 мл пачка картонна №1
Іпка
Немає в наявності
Норфлок-Н
Норфлок-Н
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл №5
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Норфлок-Н
Норфлок-Н
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Ципрофлоксофарм
Ципрофлоксофарм
Краплі очні/вушні, розчин 0,3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Немає в наявності
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