Київ
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S03A A
Протимікробні засоби
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S03
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ ТА ОТОЛОГІЇ
S03A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S03A A
Протимікробні засоби
S03A A07
Ципрофлоксацин
S03A A09**
Норфлоксацин
S03A A11**
Офлоксацин
S03A A12**
Мирамістин
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Ципрофарм®
Краплі очні/вушні 0,3 % флакон 10 мл №1
Фармак
від
145,18
грн
в 956 аптеках
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Ципрофлоксацин
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від
42,09
грн
в 729 аптеках
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Ципронекс®
Краплі очні/вушні 0,3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від
97,70
грн
в 719 аптеках
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Офтамірин
Краплі очні/вушні/назальні 0,1 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
від
73,61
грн
в 691 аптеці
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Окомістин®
Краплі очні, вушні, для носа 0,01 % флакон з крапельницею 10 мл №1
ІСНА
від
130,26
грн
в 676 аптеках
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Норфлоксацин
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
48,60
грн
в 616 аптеках
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Уніфлокс
Краплі очні/вушні 0,3 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від
121,35
грн
в 612 аптеках
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Окомістин®
Краплі очні, вушні, для носа 0,01 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
від
86,05
грн
в 480 аптеках
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Флоксимед
Краплі очні/вушні, розчин 3 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
85,40
грн
в 376 аптеках
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Цілоксан®
Краплі очні/вушні 0,35 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від
178,63
грн
в 310 аптеках
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Офтаклін
Краплі очні, розчин 0,1 мг/мл флакон у пачці 5 мл №1
Дарниця ФФ
від
121,40
грн
в 15 аптеках
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Уніфлокс
Краплі очні/вушні 0,3 % контейнер-крапельниця 5 мл №1
Унімед Фарма
від
145,00
грн
в 10 аптеках інших міст
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Нормакс
Краплі очні/вушні 0,3 % флакон скляний з крапельницею 5 мл пачка картонна №1
Іпка
Немає в наявності
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Норфлок-Н
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл №5
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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Норфлок-Н
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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Ципрофлоксофарм
Краплі очні/вушні, розчин 0,3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. оч./вуш.
крап. оч./вуш./д/носа
крап. очн./вуш./назал.
крап. очні, р-н
крап. очні/вушн., розчин
Дозування
0.1 мг/мл
0.01 %
0.3 %
0.35 %
3 мг/мл
Пакування
контейнер-крапельн. 5 мл
контейнер-крапельн. 10 мл
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. з крапельн. 5 мл
фл. з крапельн. 10 мл
фл. склян. з крапельн. 5 мл
фл. у пачці 5 мл
фл.-крапельн. 5 мл
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Виробник
IPCA
ІСНА
Дарниця ФФ
Корпорация Здоровье
Корпорація Здоров'я
Новартіс Фарма
ООО "Нико"
Польфарма
Унімед Фарма
Уорлд Медицин
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Фармак
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