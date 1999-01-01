Київ
Протимікробні засоби
S03A A12**

Мирамістин

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S03ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ ТА ОТОЛОГІЇ
S03AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S03A AПротимікробні засоби
S03A A12**Мирамістин
Сортування: По популярності
Офтамірин
Офтамірин
Краплі очні/вушні/назальні 0,1 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
від 73,61 грн
в 691 аптеці
Знайти в аптеках
Окомістин®
Окомістин®
Краплі очні, вушні, для носа 0,01 % флакон з крапельницею 10 мл №1
ІСНА
від 130,26 грн
в 676 аптеках
Знайти в аптеках
Окомістин®
Окомістин®
Краплі очні, вушні, для носа 0,01 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
від 86,05 грн
в 480 аптеках
Знайти в аптеках
Офтаклін
Офтаклін
Краплі очні, розчин 0,1 мг/мл флакон у пачці 5 мл №1
Дарниця ФФ
від 121,40 грн
в 15 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране