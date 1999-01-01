Київ
Протимікробні засоби
S03A A12**
Мирамістин
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S03
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ ТА ОТОЛОГІЇ
S03A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S03A A
Протимікробні засоби
S03A A12**
Мирамістин
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Офтамірин
Краплі очні/вушні/назальні 0,1 мг/мл флакон 5 мл №1
Дарниця ФФ
від
73,61
грн
в 691 аптеці
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Окомістин®
Краплі очні, вушні, для носа 0,01 % флакон з крапельницею 10 мл №1
ІСНА
від
130,26
грн
в 676 аптеках
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Окомістин®
Краплі очні, вушні, для носа 0,01 % флакон з крапельницею 5 мл №1
ІСНА
від
86,05
грн
в 480 аптеках
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Офтаклін
Краплі очні, розчин 0,1 мг/мл флакон у пачці 5 мл №1
Дарниця ФФ
від
121,40
грн
в 15 аптеках
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Форма випуску
крап. оч./вуш./д/носа
крап. очн./вуш./назал.
крап. очні, р-н
Дозування
0.1 мг/мл
0.01 %
Пакування
фл. 5 мл
фл. з крапельн. 5 мл
фл. з крапельн. 10 мл
фл. у пачці 5 мл
Виробник
ІСНА
Дарниця ФФ
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