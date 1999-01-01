Київ
Протимікробні засоби
S03A A07
Ципрофлоксацин
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S03
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ ТА ОТОЛОГІЇ
S03A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S03A A
Протимікробні засоби
S03A A07
Ципрофлоксацин
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Ципрофарм®
Краплі очні/вушні 0,3 % флакон 10 мл №1
Фармак
від
145,18
грн
в 956 аптеках
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Ципрофлоксацин
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від
42,09
грн
в 729 аптеках
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Ципронекс®
Краплі очні/вушні 0,3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від
97,70
грн
в 719 аптеках
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Флоксимед
Краплі очні/вушні, розчин 3 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
85,40
грн
в 376 аптеках
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Цілоксан®
Краплі очні/вушні 0,35 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від
178,63
грн
в 310 аптеках
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Ципрофлоксофарм
Краплі очні/вушні, розчин 0,3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. оч./вуш.
крап. очні/вушн., розчин
Дозування
0.3 %
0.35 %
3 мг/мл
Пакування
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл.-крапельн. 5 мл
Виробник
Корпорація Здоров'я
Новартіс Фарма
Польфарма
Уорлд Медицин
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Фармак
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