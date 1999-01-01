Київ
Протимікробні засоби
S03A A07

Ципрофлоксацин

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S03ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ ТА ОТОЛОГІЇ
S03AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S03A AПротимікробні засоби
S03A A07Ципрофлоксацин
Сортування: По популярності
Ципрофарм®
Ципрофарм®
Краплі очні/вушні 0,3 % флакон 10 мл №1
Фармак
від 145,18 грн
в 956 аптеках
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Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від 42,09 грн
в 729 аптеках
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Ципронекс®
Ципронекс®
Краплі очні/вушні 0,3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від 97,70 грн
в 719 аптеках
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Флоксимед
Флоксимед
Краплі очні/вушні, розчин 3 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 85,40 грн
в 376 аптеках
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Цілоксан®
Цілоксан®
Краплі очні/вушні 0,35 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 178,63 грн
в 310 аптеках
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Ципрофлоксофарм
Ципрофлоксофарм
Краплі очні/вушні, розчин 0,3 % флакон-крапельниця 5 мл №1
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Немає в наявності
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