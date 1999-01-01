Київ
Протимікробні засоби
S03A A09**

Норфлоксацин

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S03ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ ТА ОТОЛОГІЇ
S03AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S03A AПротимікробні засоби
S03A A09**Норфлоксацин
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Норфлоксацин
Норфлоксацин
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 48,60 грн
в 616 аптеках
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Нормакс
Нормакс
Краплі очні/вушні 0,3 % флакон скляний з крапельницею 5 мл пачка картонна №1
Іпка
Немає в наявності
Норфлок-Н
Норфлок-Н
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Норфлок-Н
Норфлок-Н
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл №5
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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