Київ
Протимікробні засоби
S03A A09**
Норфлоксацин
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S03
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ ТА ОТОЛОГІЇ
S03A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S03A A
Протимікробні засоби
S03A A09**
Норфлоксацин
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Норфлоксацин
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
48,60
грн
в 616 аптеках
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Нормакс
Краплі очні/вушні 0,3 % флакон скляний з крапельницею 5 мл пачка картонна №1
Іпка
Немає в наявності
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Норфлок-Н
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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Норфлок-Н
Краплі очні/вушні 3 мг/мл флакон 5 мл №5
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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Дозування
0.3 %
3 мг/мл
Пакування
фл. 5 мл
фл. склян. з крапельн. 5 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
Виробник
IPCA
Корпорация Здоровье
ООО "Нико"
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