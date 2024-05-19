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Артелак® краплі очні, розчин 3,2 мг/мл флакон з крапельницею 10 мл, №1 - Київ (86140) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 553 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
217,99
Економія: -51,49 грн
166,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
271,30
Економія: -104,80 грн
166,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
163,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
185,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
163,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
184,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
227,99
Економія: -61,49 грн
166,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
163,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
185,44 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
262,60
Економія: -66,53 грн
196,07 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
271,30
Економія: -104,80 грн
166,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
261,80
Економія: -95,30 грн
166,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
200,23
Економія: -26,20 грн
174,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
183,75 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
262,60
Економія: -66,53 грн
196,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
211,32
Економія: -40,10 грн
171,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
160,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
173,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
204,82
Економія: -39,65 грн
165,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
206,60
Економія: -35,38 грн
171,22 грн