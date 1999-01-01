Київ
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА АНТИАЛЕРГІЙНІ ЗАСОБИ
S01G X
Інші антиалергійні засоби
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01G
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА АНТИАЛЕРГІЙНІ ЗАСОБИ
S01G X
Інші антиалергійні засоби
S01G X01
Кислота кромогліцієва
S01G X08
Кетотифен
S01G X09
Олопатадин
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Кромофарм®
Краплі очні 2 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від
140,12
грн
в 872 аптеках
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Візаллергол
Краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
від
252,52
грн
в 695 аптеках
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Опатадин Еко
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від
293,43
грн
в 460 аптеках
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Паллада
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
247,59
грн
в 460 аптеках
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Опатанол®
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від
344,00
грн
в 370 аптеках
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Лекролін®
Краплі очні 40 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Сантен
від
181,53
грн
в 321 аптеці
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Олопатадин Унімед Фарма
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Унімед Фарма
від
307,72
грн
в 310 аптеках
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Акімба
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
256,68
грн
в 190 аптеках
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Кетотифен
Краплі очні 0,25 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від
54,40
грн
в 12 аптеках
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Олопатадин
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Здоров'я
від
295,70
грн
в 4 аптеках інших міст
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Дозування
0.25 мг/мл
1 мг/мл
2 %
2 мг/мл
20 мг/мл
40 мг/мл
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фл. 10 мл
фл. з кришкою-крапельницею 5 мл
фл.-крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. 10 мл
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Виробник
Santen
Ursapharm
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Корпорація Здоров'я
Новартіс Фарма
Польфарма
Сентісс Фарма
Унімед Фарма
Уорлд Медицин
Фармак
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