Київ
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА АНТИАЛЕРГІЙНІ ЗАСОБИ
S01G X

Інші антиалергійні засоби

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01GПРОТИНАБРЯКОВІ ТА АНТИАЛЕРГІЙНІ ЗАСОБИ
S01G XІнші антиалергійні засоби
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Кромофарм®
Кромофарм®
Краплі очні 2 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від 140,12 грн
в 872 аптеках
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Візаллергол
Візаллергол
Краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
від 252,52 грн
в 695 аптеках
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Опатадин Еко
Опатадин Еко
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від 293,43 грн
в 460 аптеках
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Паллада
Паллада
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 247,59 грн
в 460 аптеках
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Опатанол®
Опатанол®
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 344,00 грн
в 370 аптеках
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Лекролін®
Лекролін®
Краплі очні 40 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Сантен
від 181,53 грн
в 321 аптеці
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Олопатадин Унімед Фарма
Олопатадин Унімед Фарма
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Унімед Фарма
від 307,72 грн
в 310 аптеках
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Акімба
Акімба
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 256,68 грн
в 190 аптеках
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Кетотифен
Кетотифен
Краплі очні 0,25 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від 54,40 грн
в 12 аптеках
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Олопатадин
Олопатадин
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Здоров'я
від 295,70 грн
в 4 аптеках інших міст
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