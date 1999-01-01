Київ
Інші антиалергійні засоби
S01G X01
Кислота кромогліцієва
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01G
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА АНТИАЛЕРГІЙНІ ЗАСОБИ
S01G X
Інші антиалергійні засоби
S01G X01
Кислота кромогліцієва
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Кромофарм®
Краплі очні 2 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від
140,12
грн
в 872 аптеках
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Лекролін®
Краплі очні 40 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Сантен
від
181,53
грн
в 321 аптеці
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Дозування
2 %
20 мг/мл
40 мг/мл
Пакування
фл. 10 мл
фл.-крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. 10 мл
Виробник
Santen
Ursapharm
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