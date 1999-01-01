Київ
Інші антиалергійні засоби
S01G X01

Кислота кромогліцієва

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01GПРОТИНАБРЯКОВІ ТА АНТИАЛЕРГІЙНІ ЗАСОБИ
S01G XІнші антиалергійні засоби
S01G X01Кислота кромогліцієва
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Кромофарм®
Кромофарм®
Краплі очні 2 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від 140,12 грн
в 872 аптеках
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Лекролін®
Лекролін®
Краплі очні 40 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Сантен
від 181,53 грн
в 321 аптеці
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