Київ
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E C
Інгібітори карбоангідрази
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01E
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E C
Інгібітори карбоангідрази
S01E C01
Ацетазоламід
S01E C03
Дорзоламід
S01E C04
Бринзоламід
S01E C54
Бринзоламід, комбінації
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Азопт®
Краплі очні 10 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від
357,32
грн
в 838 аптеках
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Діакарб
Таблетки 250 мг №30
Польфарма
від
464,02
грн
в 812 аптеках
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Сімбринза®
Краплі очні флакон-крапельниця дроп-тейнер® 5 мл №1
Новартіс Фарма
від
439,60
грн
в 797 аптеках
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Бризаль®
Краплі очні, суспензія 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармак
від
270,00
грн
в 775 аптеках
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Дорзамед
Краплі очні, розчин 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
235,39
грн
в 644 аптеках
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Резлод
Краплі очні, розчин 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
від
228,00
грн
в 558 аптеках
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Дорзоптик
Краплі очні, розчин 20 мг/1 мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від
236,94
грн
в 547 аптеках
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Дорзол®
Краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
194,96
грн
в 476 аптеках
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Діуремід
Таблетки 250 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від
99,24
грн
в 343 аптеках
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Бринекс
Краплі очні, суспензія 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
від
244,02
грн
в 298 аптеках
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Дорзамед
Краплі очні, розчин 20 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
244,00
грн
в 203 аптеках
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Розалін
Краплі очні, розчин 20 мг/мл флакон 5 мл №1
Адамед Фарма
Немає в наявності
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Оптиламід®
Краплі очні, суспензія 10 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очн., сусп.
крап. очні, р-н
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Дозування
1 %
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10 мг/мл
20 мг/1 мл
20 мг/мл
250 мг
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Пакування
блістер
фл. 5 мл
фл.-крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. Дроп-Тейнер® 5 мл
Кількість штук в упаковці
1
20
30
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Polpharma
Київський вітамінний завод
Новартіс Фарма
Польфарма
Сентісс Фарма
Уорлд Медицин
Фармак
Фарматен
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