Київ
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E C

Інгібітори карбоангідрази

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01EПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E CІнгібітори карбоангідрази
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Азопт®
Азопт®
Краплі очні 10 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 357,32 грн
в 838 аптеках
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Діакарб
Діакарб
Таблетки 250 мг №30
Польфарма
від 464,02 грн
в 812 аптеках
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Сімбринза®
Сімбринза®
Краплі очні флакон-крапельниця дроп-тейнер® 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 439,60 грн
в 797 аптеках
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Бризаль®
Бризаль®
Краплі очні, суспензія 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармак
від 270,00 грн
в 775 аптеках
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Дорзамед
Дорзамед
Краплі очні, розчин 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 235,39 грн
в 644 аптеках
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Резлод
Резлод
Краплі очні, розчин 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
від 228,00 грн
в 558 аптеках
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Дорзоптик
Дорзоптик
Краплі очні, розчин 20 мг/1 мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від 236,94 грн
в 547 аптеках
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Дорзол®
Дорзол®
Краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 194,96 грн
в 476 аптеках
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Діуремід
Діуремід
Таблетки 250 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від 99,24 грн
в 343 аптеках
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Бринекс
Бринекс
Краплі очні, суспензія 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
від 244,02 грн
в 298 аптеках
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Дорзамед
Дорзамед
Краплі очні, розчин 20 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 244,00 грн
в 203 аптеках
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Розалін
Розалін
Краплі очні, розчин 20 мг/мл флакон 5 мл №1
Адамед Фарма
Немає в наявності
Оптиламід®
Оптиламід®
Краплі очні, суспензія 10 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
Немає в наявності
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