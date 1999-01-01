Київ
Інгібітори карбоангідрази
S01E C03
Дорзоламід
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01E
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E C
Інгібітори карбоангідрази
S01E C03
Дорзоламід
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Дорзамед
Краплі очні, розчин 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
235,39
грн
в 644 аптеках
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Резлод
Краплі очні, розчин 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
від
228,00
грн
в 558 аптеках
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Дорзоптик
Краплі очні, розчин 20 мг/1 мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від
236,94
грн
в 547 аптеках
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Дорзол®
Краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
194,96
грн
в 476 аптеках
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Дорзамед
Краплі очні, розчин 20 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
244,00
грн
в 203 аптеках
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Розалін
Краплі очні, розчин 20 мг/мл флакон 5 мл №1
Адамед Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Дозування
2 %
20 мг/1 мл
20 мг/мл
Пакування
фл. 5 мл
фл.-крапельн. 5 мл
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Польфарма
Уорлд Медицин
Фарматен
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