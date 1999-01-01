Київ
Інгібітори карбоангідрази
S01E C03

Дорзоламід

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01EПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E CІнгібітори карбоангідрази
S01E C03Дорзоламід
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Дорзамед
Дорзамед
Краплі очні, розчин 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 235,39 грн
в 644 аптеках
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Резлод
Резлод
Краплі очні, розчин 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
від 228,00 грн
в 558 аптеках
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Дорзоптик
Дорзоптик
Краплі очні, розчин 20 мг/1 мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від 236,94 грн
в 547 аптеках
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Дорзол®
Дорзол®
Краплі очні 2 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 194,96 грн
в 476 аптеках
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Дорзамед
Дорзамед
Краплі очні, розчин 20 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 244,00 грн
в 203 аптеках
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Розалін
Розалін
Краплі очні, розчин 20 мг/мл флакон 5 мл №1
Адамед Фарма
Немає в наявності
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