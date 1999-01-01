Київ
Інгібітори карбоангідрази
S01E C01
Ацетазоламід
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01E
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E C
Інгібітори карбоангідрази
S01E C01
Ацетазоламід
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Діакарб
Таблетки 250 мг №30
Польфарма
від
464,02
грн
в 812 аптеках
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Діуремід
Таблетки 250 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від
99,24
грн
в 343 аптеках
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Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
20
30
Виробник
Київський вітамінний завод
Польфарма
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