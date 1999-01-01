Київ
Інгібітори карбоангідрази
S01E C01

Ацетазоламід

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01EПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E CІнгібітори карбоангідрази
S01E C01Ацетазоламід
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Діакарб
Діакарб
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Польфарма
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Діуремід
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