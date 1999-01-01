Київ
Антибіотики
S01A A26

Азитроміцин

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A AАнтибіотики
S01A A26Азитроміцин
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Азитер®
Азитер®
Краплі очні, розчин 15 мг/г контейнер однодозовий 250 мг №6
Лаборатуар Теа
від 192,00 грн
в 633 аптеках
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Азиоптик Ромфарм
Азиоптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 15 мг/г контейнер однодозовий 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
від 261,60 грн
в 4 аптеках
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