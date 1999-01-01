Київ
Антибіотики
S01A A26
Азитроміцин
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A A
Антибіотики
S01A A26
Азитроміцин
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Азитер®
Краплі очні, розчин 15 мг/г контейнер однодозовий 250 мг №6
Лаборатуар Теа
від
192,00
грн
в 633 аптеках
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Азиоптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 15 мг/г контейнер однодозовий 250 мг №6
Rompharm Company Georgia LLC
від
261,60
грн
в 4 аптеках
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Виробник
Rompharm Company Georgia LLC
Лаборатуар Теа
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