Київ
ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05D B
Інші протикашльові засоби
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05D
ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05D B
Інші протикашльові засоби
R05D B09
Окселадин
R05D B13
Бутамірат
R05D B18
Преноксдіазин
R05D B20
Комбінації
R05D B27
Леводропропізин
R05D B30**
Інші препарати
R05D B31**
Глауцин
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Гербіон® сироп ісландського моху
Сироп 6 мг/мл флакон 150 мл з мірною ложкою №1
КРКА
від
229,10
грн
в 963 аптеках
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Бронхолітин Таб
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг №20
Софарма
від
224,32
грн
в 921 аптеці
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Рапітус
Сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від
191,15
грн
в 868 аптеках
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Ренгалін
Таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
від
169,26
грн
в 790 аптеках
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Синекод
Краплі оральні для дітей 5 мг/мл фл. з крапельницею і кришкою 20 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
149,93
грн
в 781 аптеці
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Синекод
Сироп 1,5 мг/мл флакон з кришкою 200 мл з мірною склянкою №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
290,00
грн
в 704 аптеках
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Туспан®
Сироп 1,5 мг/мл флакон з мірним стаканчиком 100 мл №1
Вітаміни
від
139,71
грн
в 484 аптеках
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Синекод
Сироп 1,5 мг/мл флакон з кришкою 100 мл з мірною склянкою №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
204,20
грн
в 444 аптеках
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Сироп від кашлю пульмо
Сироп 1,5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
від
125,52
грн
в 304 аптеках
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Грипоцитрон-Бронхо
Сироп 1,5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
142,77
грн
в 291 аптеці
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Грипоцитрон-Бронхо
Краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
94,09
грн
в 18 аптеках
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Бронхосироп
Сироп флакон 100 мл №1
Здоров'я ФК
від
200,00
грн
в 17 аптеках
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Пакселадин®
Сироп 10 мг/5 мл флакон 125 мл з мірною ложкою №1
Майолі
Немає в наявності
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Краплі від кашлю пульмо
Краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Вертекс
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. орал. д/дітей
крап. орал., р-н
сироп
табл.
табл. в/о
Дозування
1.5 мг/мл
5 мг/мл
6 мг/мл
10 мг/5 мл
30 мг/5 мл
40 мг
100 мг
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Пакування
блістер
фл. 20 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. 125 мл
фл. 150 мл
фл. з крапельницею і кришкою 20 мл
фл. з кришкою 100 мл
фл. з кришкою 200 мл
фл. з мірним стаканчиком 100 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Вертекс
Вітаміни
Здоров'я ФК
Корпорація Здоров'я
Лабораторії Майолі Спіндлер
Матеріа Медика-Україна
Опелла Хелскеа Украина
Софарма
Халеон КХ С.а.р.л.
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