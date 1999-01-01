Київ
ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05D B

Інші протикашльові засоби

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05DПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05D BІнші протикашльові засоби
Сортування: По популярності
Гербіон® сироп ісландського моху
Гербіон® сироп ісландського моху
Сироп 6 мг/мл флакон 150 мл з мірною ложкою №1
КРКА
від 229,10 грн
в 963 аптеках
Знайти в аптеках
Бронхолітин Таб
Бронхолітин Таб
Таблетки, вкриті оболонкою 40 мг №20
Софарма
від 224,32 грн
в 921 аптеці
Знайти в аптеках
Рапітус
Рапітус
Сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від 191,15 грн
в 868 аптеках
Знайти в аптеках
Ренгалін
Ренгалін
Таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
від 169,26 грн
в 790 аптеках
Знайти в аптеках
Синекод
Синекод
Краплі оральні для дітей 5 мг/мл фл. з крапельницею і кришкою 20 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 149,93 грн
в 781 аптеці
Знайти в аптеках
Синекод
Синекод
Сироп 1,5 мг/мл флакон з кришкою 200 мл з мірною склянкою №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 290,00 грн
в 704 аптеках
Знайти в аптеках
Туспан®
Туспан®
Сироп 1,5 мг/мл флакон з мірним стаканчиком 100 мл №1
Вітаміни
від 139,71 грн
в 484 аптеках
Знайти в аптеках
Синекод
Синекод
Сироп 1,5 мг/мл флакон з кришкою 100 мл з мірною склянкою №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 204,20 грн
в 444 аптеках
Знайти в аптеках
Сироп від кашлю пульмо
Сироп від кашлю пульмо
Сироп 1,5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
від 125,52 грн
в 304 аптеках
Знайти в аптеках
Грипоцитрон-Бронхо
Грипоцитрон-Бронхо
Сироп 1,5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 142,77 грн
в 291 аптеці
Знайти в аптеках
Грипоцитрон-Бронхо
Грипоцитрон-Бронхо
Краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 94,09 грн
в 18 аптеках
Знайти в аптеках
Бронхосироп
Бронхосироп
Сироп флакон 100 мл №1
Здоров'я ФК
від 200,00 грн
в 17 аптеках
Знайти в аптеках
Пакселадин®
Пакселадин®
Сироп 10 мг/5 мл флакон 125 мл з мірною ложкою №1
Майолі
Немає в наявності
Краплі від кашлю пульмо
Краплі від кашлю пульмо
Краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Вертекс
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране