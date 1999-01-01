Київ
Інші протикашльові засоби
R05D B13

Бутамірат

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05DПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05D BІнші протикашльові засоби
R05D B13Бутамірат
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Синекод
Синекод
Краплі оральні для дітей 5 мг/мл фл. з крапельницею і кришкою 20 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 149,93 грн
в 781 аптеці
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Синекод
Синекод
Сироп 1,5 мг/мл флакон з кришкою 200 мл з мірною склянкою №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 290,00 грн
в 704 аптеках
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Туспан®
Туспан®
Сироп 1,5 мг/мл флакон з мірним стаканчиком 100 мл №1
Вітаміни
від 139,71 грн
в 484 аптеках
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Синекод
Синекод
Сироп 1,5 мг/мл флакон з кришкою 100 мл з мірною склянкою №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 204,20 грн
в 444 аптеках
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Сироп від кашлю пульмо
Сироп від кашлю пульмо
Сироп 1,5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
від 125,52 грн
в 304 аптеках
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Грипоцитрон-Бронхо
Грипоцитрон-Бронхо
Сироп 1,5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 142,77 грн
в 291 аптеці
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Грипоцитрон-Бронхо
Грипоцитрон-Бронхо
Краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 94,09 грн
в 18 аптеках
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Краплі від кашлю пульмо
Краплі від кашлю пульмо
Краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Вертекс
Немає в наявності
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