Київ
Інші протикашльові засоби
R05D B13
Бутамірат
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05D
ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05D B
Інші протикашльові засоби
R05D B13
Бутамірат
Сортування:
По популярності
Фільтр
Синекод
Краплі оральні для дітей 5 мг/мл фл. з крапельницею і кришкою 20 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
149,93
грн
в 781 аптеці
Знайти в аптеках
Синекод
Сироп 1,5 мг/мл флакон з кришкою 200 мл з мірною склянкою №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
290,00
грн
в 704 аптеках
Знайти в аптеках
Туспан®
Сироп 1,5 мг/мл флакон з мірним стаканчиком 100 мл №1
Вітаміни
від
139,71
грн
в 484 аптеках
Знайти в аптеках
Синекод
Сироп 1,5 мг/мл флакон з кришкою 100 мл з мірною склянкою №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
204,20
грн
в 444 аптеках
Знайти в аптеках
Сироп від кашлю пульмо
Сироп 1,5 мг/мл флакон 100 мл №1
Вертекс
від
125,52
грн
в 304 аптеках
Знайти в аптеках
Грипоцитрон-Бронхо
Сироп 1,5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
142,77
грн
в 291 аптеці
Знайти в аптеках
Грипоцитрон-Бронхо
Краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
94,09
грн
в 18 аптеках
Знайти в аптеках
Краплі від кашлю пульмо
Краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Вертекс
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
крап. орал. д/дітей
крап. орал., р-н
сироп
Дозування
1.5 мг/мл
5 мг/мл
Пакування
фл. 20 мл
фл. 100 мл
фл. з крапельницею і кришкою 20 мл
фл. з кришкою 100 мл
фл. з кришкою 200 мл
фл. з мірним стаканчиком 100 мл
Показати всі
Виробник
Вертекс
Вітаміни
Корпорація Здоров'я
Халеон КХ С.а.р.л.
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню