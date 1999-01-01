Київ
Інші протикашльові засоби
R05D B27

Леводропропізин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05DПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05D BІнші протикашльові засоби
R05D B27Леводропропізин
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Рапітус
Рапітус
Сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від 191,15 грн
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