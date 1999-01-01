Київ
Інші протикашльові засоби
R05D B27
Леводропропізин
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05D
ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05D B
Інші протикашльові засоби
R05D B27
Леводропропізин
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Рапітус
Сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від
191,15
грн
в 868 аптеках
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